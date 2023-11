Fonte: IPA Vita e carriera della giornalista e scrittrice Candida Morvillo

Penna molto nota e apprezzata, Candida Morvillo è una giornalista e scrittrice italiana. Nel corso della sua carriera, molto intensa e ricca di collaborazioni e progetti, ha ottenuto anche prestigiosi riconoscimenti e ha messo nero su bianco pezzi importanti. Oltre alla professione di giornalista per la carta stampata, ha scritto alcuni libri e ha preso parte a diversi programmi televisivi nei ruoli più disparati.

Un grande talento e una fortissima determinazione l’hanno portata a crescere dal punto di vista professionale e a diventare una penna riconosciuta e riconoscibile nel panorama nazionale. A parlare di lei la sua carriera, i suoi numerosi scoop, i ruoli importanti.

La vita, la professione e la sfera privata di Candida Morvillo una delle giornaliste più note e apprezzate in Italia.

Candida Morvillo, la carriera

Candida Morvillo nasce il 5 marzo del 1974 e sin da bambina ha sognato di diventare una giornalista e una scrittrice, lo ha raccontato lei stessa in un’intervista nel programma Storie di donne al bivio.

Un sogno che ha coltivato con cura e che si è trasformato in realtà. “A Meta di Sorrento – ha detto – non si erano mai viste né una giornalista né una scrittrice. Io ricordo quando guardavo le giornaliste in televisione che dicevano il telegiornale, impazzivo perché mi chiedevo come facessero a sapere tutte quelle cose: mi affascinava la conoscenza che avevano delle cose, dell’attualità, la loro capacità di sapere tutto”.

Nella stessa intervista ha raccontato che nel periodo della scuola elementare si divertiva a riprodurre il telegiornale.

A 18 anni, però, quel desiderio di intraprendere la professione giornalistica le sembrava “davvero lontanissimo”. In più, ha ricordato, che per lei il papà (la mamma era mancata anni prima) desiderava il posto in banca. Così era stata inevitabile l’iscrizione a Economia e Commercio, per la quale aveva vinto anche una borsa di studio.

Il sogno però restava. E Candida Morvillo aveva deciso di seguirlo, rinunciando alla borsa di studio e cambiando la facoltà per frequentare quella di Lettere Moderne.

Nell’intervista a Monica Setta, nel programma Storie di donne al bivio, ha raccontato cosa era scattato a quel punto: “C’era un quotidiano locale che si chiamava Il Golfo e a un certo punto avevano messo un annuncio che cercavano giovani giornalisti. Io mi ero presentata e avevo incominciato a vedere che fare la giornalista mi piaceva veramente”.

E la sua carriera lo dimostra, perché Candida Morvillo negli anni ha lavorato per tante testate giornalistiche: da Oggi e Il Mattino, a Vanity Fair, passando per A. Senza dimenticare l’esperienza come direttore, carica che ha ricoperto per il settimanale Novella 2000 dal 2007 al 2011. Al momento lavora per il Corriere della Sera, dove gestisce anche un blog dal titolo Per niente Candida e risponde alla Posta del Cuore del Corriere del Mezzogiorno.

L’esperienza nel piccolo giornale locale è stata importante perché le aveva permesso di capire e di testare, e da quel momento la professione di giornalista era diventata una “passione trascinante”.

Non solo quello, però, perché nel corso della carriera ha anche scritto diversi libri e preso parte a trasmissioni televisive.

Tra le sue pubblicazioni si possono ricordare Le stelle non sono lontane pubblicato da Bompiani nel 2004, La signora de segreti – il romanzo di Maria Angiolillo, amore e potere nell’ultimo salotto d’Italia, scritto insieme a Bruno Vespa e uscito nel 2015, e il saggio La Repubblica delle veline, vita vezzi e vizi delle ragazze della tivvù dagli anni Cinquanta ai giorni nostri uscito nel 2004. Entrambi gli ultimi due dati alle stampe da Rizzoli.

Nel suo lungo curriculum non manca la televisione, a partire da Cronache Marziane nel 2004 condotto da Fabio Canino, per arrivare a La Pupa e il Secchione 2023, condotto da Enrico Papi e con Paola Barale e Aldo Montano.

Segno zodiacale di Candida Morvillo

Nata il 5 marzo del 1974, Candida Morvillo è dei Pesci. Secondo l’astrologia chi è nato sotto l’influsso di questo segno ha delle caratteristiche ben precise. Si tratta di persone altruiste, empatiche, sensibili. Inoltre, sono anche molto creative e fantasiose.

La vita privata

Della vita privata di Candida Morvillo non si conosce tanto; infatti, la giornalista e scrittrice è molto riservata. Durante la chiacchierata con Monica Setta nel programma Storie di donne al bivio, ha spiegato quanto fare la giornalista e raccontare la vita degli altri abbia influito con la sua sfera personale: “Io credo che alla fine nelle storie degli altri il lettore cerchi sempre qualcosa di sé stesso, ma anche il giornalista. Perché alla fine il giornalista è un po’ come se fosse l’emissario del lettore, che si mette nei panni del lettore e si pone tutte le curiosità che si pone il lettore (…). Noi vogliamo soffrire con gli altri, imparare con gli altri. E credo che alla fine anche il giornalista faccia le interviste con questo spirito: io le ho sempre fatte con questo spirito”.

Determinata e ambiziosa, tiene la sua sfera privata lontana dai riflettori. Nell’intervista a Monica Setta ha spiegato di essere single, di non aver avuto figli e di non avere rimpianti da quel punto di vista avendo una: “Vita meravigliosa piena di amici e di persone care”.

Una vita durante la quale ha costruito una bellissima carriera, diventando una voce di punta del panorama giornalistico italiano. E le soddisfazioni non le sono mancate, basti pensare che la sua professione le ha consentito anche di ottenere prestigiosi riconoscimenti. Come quello datato 2006, ovvero il premio Ischia Internazionale di Giornalismo Angelo Rizzoli come miglior giornalista under 35 per la carta stampata e le agenzie.

Ma nel suo curriculum, stando alla biografia presente sul portale Rai dedicato alla trasmissione Glob in cui aveva il ruolo di opinionista, compaiono anche il Premio Comunicazione Giuseppe Sciacca, l’Award National Press, il Premio Amici della Lirica, il Premio Donne Eccellenti, il Premio Eccellenza nel Giornalismo Gala dell’Arte.

Candida Morvillo e i social

La giornalista è presente sui social, è molto attiva in particolare su X (precedentemente noto come Twitter) dove condivide molto del suo lavoro.

Su Instagram, invece, ha un profilo, ma è poco aggiornato: basti pensare che l’ultimo post pubblicato risale all’estate del 2022. Scorrendo le immagini si nota che qui Candida Morvillo, nonostante abbia condiviso aggiornamenti inerenti la sua professione, sia stata “più generosa” nel mostrare anche qualche aspetto della sua vita privata.