App e piattaforme web sono un modo semplice e comodo per fare amicizia online: ecco le migliori app gratuite per trovare nuove amiche con cui condividere uscite, hobby ed esperienze.

Conosciuta come TecnoLaura, sono una tech blogger, content creator e divulgatrice esperta di cultura digitale che racconta in modo pratico e semplice come tecnologia e innovazione possono migliorare la vita di tutti, sviluppando risorse, opportunità e benessere.

Incontrare nuove amiche al bar, in palestra, ad un corso di ballo o teatro può essere un’esperienza molto piacevole, ma tra timidezza, tempo che scarseggia e altre complessità varie, molte persone trovano difficile stringere nuove relazioni da zero e in presenza.

Ad aiutarci arrivano tecnologia e strumenti digitali, che sono in grado di creare legami tra persone che difficilmente si sarebbero incontrate nella vita reale, per la distanza geografica o semplicemente per mancanza di punti di incontro, cercandole al posto nostro e magari aiutandoci a rompere il ghiaccio.

App e piattaforme online, spesso gratuite, permettono di incontrare nuove amiche senza dover uscire di casa (almeno in un primo momento), adattandosi perfettamente ai nostri ritmi frenetici, tra studio e lavoro, casa e famiglia. Il grande numero di utenti su queste piattaforme, poi, amplia enormemente le possibilità di connessione, aumentando le probabilità di trovare qualcuno con interessi e valori comuni. Filtri e algoritmi di compatibilità, ci suggeriscono potenziali match amichevoli basati su affinità, interessi e preferenze personali, migliorando la qualità delle connessioni. Superano anche barriere geografiche e sociali, permettono di conoscere persone di diverse culture, background e orientamenti sessuali, promuovendo un ambiente più inclusivo.

Quindi, se vuoi trovare nuove amiche online per creare relazioni reali, queste 4 app gratuite potrebbero interessarti:

App 1: Hey! Vina

Esiste un’applicazione pensata esclusivamente per donne, ragazze e persone che si riconoscono nel genere femminile che vogliono conoscere nuove amiche in tutto il mondo.

Il funzionamento alla base di Hey! Vina è simile a quello delle più comuni app per dating online: attraverso quiz semplici e divertenti, aiuti l’algoritmo a conoscerti meglio e a suggerirti le persone che più probabilmente avranno interessi e caratteristiche simili ai tuoi. Sulla base di determinati elementi e interessi comuni è possibile scegliere un match amichevole e iniziare a chattare (anche in gruppo), decidendo se e quando incontrarsi dal vivo per qualsiasi attività, come un’uscita insieme, shopping, una visita al museo e così via.

App 2: Meetup

Se desideri un contesto più leggero, dove non si parta precisamente dall’idea di fare amicizia ma dalla partecipazione a eventi e particolari attività interessanti, Meetup potrebbe fare al caso tuo.

È una delle applicazioni più famose, nata per mettere in contatto in tutto il mondo persone con interessi comuni. Si tratta di una piattaforma utilizzabile via web o app che raccoglie community e gruppi intorno alle tematiche più svariate. Iscrivendoti potrai partecipare a visite culturali, corsi di diverso tipo (dallo yoga al ballo, dai linguaggi di programmazione all’empowerment femminile, ecc), aperitivi in inglese per migliorare la lingua, e tanto altro.

Creando il tuo profilo sceglierai i tuoi interessi e le tue caratteristiche, ti geolocalizzerai e dopo qualche secondo vedrai comparire un elenco di attività da fare in compagnia nelle vicinanze e di gruppi a cui aderire per incontrare persone nuove.

App 3: Comehome

Comehome ha una dinamica ancora diversa e parte dall’idea di organizzare e partecipare ad eventi in casa, all’aperto, nei locali o online, ma sempre in gruppo.

Si tratta di una community composta da più di 500.000 persone e un’app per conoscere nuovi amici in Italia e all’estero, realizzata da una startup italiana. Ha l’obiettivo di aiutarti a fare nuove amicizie con interessi ed età simili, creando momenti particolari come gite fuori porta, pomeriggi in terrazza a dipingere, serate a tema a base di un cibo particolare, corsi di teatro e giochi e così via.

Grazie all’app per Android e iOS, scegli tu direttamente dallo smartphone quando e dove partecipare.

App 4: NomadHer

Le donne che amano viaggiare da sole spesso si trovano di fronte a sfide uniche, specialmente riguardo alla sicurezza personale. Se sei una di queste, ad un certo punto potresti sentire l’esigenza di conoscere qualcuno che sta vivendo la tua stessa esperienza, magari per fare un tratto del percorso insieme.

L’app NomadHer – Solo Female Travel App è pensata proprio per questo: viaggiare con più serenità e connettersi con altre viaggiatrici che condividono le nostre stesse passioni. Attorno a quest’app si è creata una vasta community dedicata alle viaggiatrici solitarie, offrendo la possibilità di condividere esperienze, suggerimenti e consigli su come esplorare il mondo in modo sicuro e indipendente. Inoltre, consente di chiedere aiuto ad altre donne in caso di necessità, dando spazio al senso di solidarietà e supporto reciproco.

App e siti web per stringere nuove amicizie offrono davvero belle opportunità per creare relazioni reali e durature. Per godere di tutti i vantaggi e aspetti positivi però, occorre utilizzare questi strumenti con attenzione e consapevolezza, per garantire la propria sicurezza personale, evitando truffe e mantenendo il controllo sulle tue informazioni private. Un approccio attento ti permetterà di costruire relazioni autentiche e significative, evitando delusioni e malintesi.