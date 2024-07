Marsupio donna: l’accessorio glamour dell’estate da portare sempre con te

Appassionata di belle storie e di viaggi, scrive da quando ne ha memoria. Quando non è in giro o al pc, riempie di coccole i suoi amati gatti.

Borse a tracolla, zaini, pochette: la moda donna si arricchisce ogni anno di nuovi accessori che diventano subito un trend, ma che non sempre si rivelano comodi. Quest’estate, finalmente si punta sulla versatilità e sulla praticità. In che modo? Semplicissimo: il marsupio si trasforma da semplice accessorio sportivo ad un vero e proprio must have per completare qualsiasi tipo di look, anche quello più glamour. Scopriamo quali sono i migliori modelli da acquistare subito.

Come indossare il marsupio da donna

Prima, qualche piccolo consiglio per indossare il marsupio con eleganza: sebbene questo accessorio sia ben noto per la sua comodità, finora veniva relegato solamente agli outfit sportivi e, soprattutto, in caso di lunghe camminate o trekking. Insomma, lo si usava proprio nelle situazioni in cui non se ne poteva fare a meno, per spostarsi in modo semplice e con leggerezza. Oggi, spunta sulle passerelle dei più grandi brand di moda, diventando un vero e proprio accessorio glamour da avere sempre con sé, in particolar modo d’estate.

Come abbinarlo ad un look che non includa una tuta sportiva? In realtà, è molto più semplice di quanto non si possa pensare. Alcuni modelli extra large possono essere indossati a tracolla, altri invece vanno a segnare il punto vita sopra abitini leggeri e copricostume. Naturalmente, in inverno non devono per forza essere messi da parte: che tu li preferisca da indossare sotto un maglione extra large o sopra il cappotto, sarà il tuo fedele compagno delle giornate fuori casa. Sbizzarrisciti poi con le fantasie, i tessuti e i colori, sfruttando l’eleganza del ton sur ton o azzardando con qualche contrasto.

Marsupio donna: i modelli da acquistare

Un modello dalle linee classiche e molto versatile è il marsupio da donna Sun Awesome, disponibile sia in nero che in diversi altri colori. Piuttosto compatto, ha una tasca anteriore pensata per sostituire il portafoglio e un più ampio spazio posteriore con rete divisoria interna, per avere con te tutto ciò di cui hai bisogno. Realizzato in nylon di alta qualità, è resistente e super glamour.

Se vuoi osare con qualcosa di più elegante, il marsupio da donna di Ank ti conquisterà: disponibile in diversi modelli e fantasie, puoi indossarlo sia in vita che a tracolla, per sentirti sempre a tuo agio in qualsiasi occasione. Il materiale in similpelle è molto resistente e raffinato, soprattutto nella stampa a scacchi che rende il marsupio davvero chic.

La sling bag è la versione più evoluta del marsupio da donna: somiglia ad un piccolo zaino monospalla ed è davvero versatile. Il modello proposto da Katech, realizzato in ecopelle di alta qualità e con fodera interna in cotone, è disponibile in diversi colori ed è super capiente, nonostante le dimensioni molto ridotte. Sembrerà quasi di non averlo indosso.

Un’altra opzione molto raffinata è il marsupio da donna Yisuohoom con tracolla ton sur ton è l’ideale per chi ama uno stile più glam e i colori pastello (soprattutto nella sua versione verde salvia). Realizzato in pelle PU, ha una grande capienza – è incluso persino un piccolo slot per riporre le carte di credito, sostituendo così il portafogli.

Infine, un marsupio da donna super chic per non passare mai inosservata: si tratta del modello proposto da The Drop, disponibile in alcune varianti dai colori vivaci che ti faranno sentire al centro dell’attenzione. Piccolo e compatto, è realizzato in finta pelle trapuntata ed è dotato di tracolla regolabile.

