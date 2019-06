Costumi e copricostumi: istruzioni per l’uso

editato in: da

Cosa mettersi in spiaggia che sia carino e comodo quando non si vuole stare in costume? Un copricostume! Una volta era necessario che fosse coordinato al costume da bagno, adesso non è più così. Vediamo qualche consiglio per indossarli con stile ed essere chic anche al mare!

Costumi e copricostumi: l’abito lungo

Se non amate scoprirvi troppo, un abito lungo in garza di cotone o in lino è l’ideale per restare fresche coprendo addome, braccia e gambe. Sceglietelo sempre in colori chiari e luminosi e abbinatelo ad una shopper in paglia, in modo da ottenere un’allure da Costa Azzurra!

Costumi e copricostumi: l’abito bohémien

Personalmente lo adoro: fresco, leggero, è perfetto per voi se preferite scoprire le gambe e non esibire troppo braccia e addome. Le maniche morbide aggiungono volume in modo leggero, senza fasciare, ma lasciandovi libere di muovervi. Se vogliamo fare riferimento ad una body shape, questo genere di abito è perfetto per un fisico a mela o a triangolo rovesciato.

Costumi e copricostumi: la gonna o il pantalone lungo

Se invece braccia, punto vita e décolleté sono il vostro forte (quindi potreste essere clessidre o anche pere con un bel seno), l’ideale è quello di indossare una gonna lunga o un paio di pantaloni ampi, magari abbinati al pezzo sopra del bikini o all’intero, oppure che ne riprendano il colore. Scegliete sempre un modello che si appoggi ai fianchi senza segnarli.

Costumi e copricostumi: l’abito con le rouches

Se avete spalle aperte e poco seno, potete permettervi tranquillamente un abitino che lasci appunto le spalle scoperte. La rouche aiuterà a mettere in risalto il seno in modo discreto senza enfatizzarlo troppo. Questo genere di abito è perfetto per i fisici a rettangolo, perchè ha una linea femminile che bilancia le curve meno evidenti.