Festa in spiaggia: ecco le idee di look per essere super trendy!

Abiti, accessori, dettagli super chic: ecco tutto quello che ti serve sapere per vestirti per una festa in spiaggia!

Estate significa vacanze. E vacanze significa mare. E mare significa… feste in spiaggia! Ecco qualche idea di look per essere scintillanti e super trendy anche in queste occasioni tra amiche, amici o con il vostro ragazzo del cuore!

Festa in spiaggia: i capi da valutare

Pantaloni e top

Scegliete un paio di pantaloni coloratissimi, magari con una fantasia vintage anni Settanta, da abbinare ad un top o anche al pezzo sopra del costume: sarete super cool! Completate il look con catenine da portare alla vita e magari con bijoux scintillanti. Ai piedi, un paio di sandali gioiello o una ciabattina piatta e sarete perfette.

Il completo estivissimo

Top e pantaloni, top e gonna, canotta e shorts… potete fare il match con quello che volete, l’importante è che l’abbinamento sia perfetto! Un completo estivo è l’ideale per una festa in spiaggia, perché è facile e veloce: dovete solo pensare agli accessori! Il mio consiglio? Qualcosa di scintillante e luccicoso sarà sicuramente perfetto, dalla borsa ai bijoux!

L’abito coloratissimo

Cosa c’è di più bello di un abito super colorato, da portare con una ciabattina bassa, magari metal? Scegliete il colore che vi piace di più, senza per forza impazzire se non è in palette: tenete presente che l’abbronzatura vi aiuta molto a reggere anche i colori che non appartengono alla vostra stagione armocromatica, quindi, almeno ad una festa al mare, permettetevi di osare e sperimentare con la vostra creatività e personalità!

L’abitino fuori acqua

Se siete delle tipe super pratiche e vi piace qualcosa di semplice e veloce, allora anche un abitino fuori acqua (cioè quelli che si mettono come copri costume, ma che vestono un po’ di più di un semplice pareo) sarà perfetto per una festa serale.Ricordatevi di portarvi dietro qualche bracciale luminoso, magari dei bangles in metallo scintillanti e voluminosi e il vostro gloss preferito. Sarete acqua e sapone, ma sempre super chic!

Festa in spiaggia: gli accessori immancabili

La pochettina particolare o super luccicante

Ad una festa in spiaggia non vi serve portavi dietro molto, quindi potete tranquillamente permettervi di indossare una pochettina piccola e super cool. Scegliete modelli luccicanti in paillettes, anche maxi, strass, piume e chi più ne ha più ne metta. Anche quelle particolari e insolite vanno benissimo, soprattutto se pensate di abbinarle a look non prettamente da spiaggia, ma più da urban jungle come fa Vittoria Ceretti qui sotto.

La ciabattina raso terra

Fate come Kaia Gerber & friend che, sulla spiaggia, preferisce ciabattine raso terra, semplicissime e comodissime. Zeppe e tacchi non sono proprio adatti ad una festa sulla sabbia, perché rischiate seriamente di farvi del male. A meno che quindi il party non si svolga in una struttura con un pavimento piastrellato piantumato, evitate le scarpe alte: oltre ad essere fuori luogo, sono anche pericolose per le vostre caviglie! Potete optare per ciabattine, sandali aperti, capresi, fratini, ma anche restare a piedi nudi: la semplicità è sempre la scelta migliore!

Accessori bling bling

Gli accessori luccicosi sono l’ideale per una festa in spiaggia ✨ Perline, glitter e chi più ne ha più ne metta. Ma, vista l’ambientazione vacanziera, potete anche optare per dettagli in conchiglie, pietre dure o filo coloratissimo, magari da abbinare ai gioielli della vostra migliore amica!

Ovviamente… il costume!!!

Chi sa come può finire una festa in spiaggia? Magari direttamente in acqua! E allora vi raccomando:non dimenticate di mettere sotto al vestito un costume da bagno, per essere pronte ad un’immersione inaspettata dell’ultimo minuto! Anche perché il top del costume può entrare a far parte del vostro outfit, se abbinato ad uno short o ad un pantalone in fantasia: in questo modo avete un doppio vantaggio: siete comode e anche super cool 😎