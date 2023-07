Cerchi un copricostume? Come scegliere quello giusto per te!

Fonte: Getty Images Ecco come scegliere il copricostume

L’estate ormai è alle porte e, oltre al costume giusto, dobbiamo scegliere anche il copricostume! Sembra una banalità, ma indossare quello più adatto a noi può farci arrivare in spiaggia più sicure del nostro aspetto, per il solo fatto che ci sentiamo più glamour! Vediamo insieme quindi quale scegliere a seconda del nostro fisico.

Tipologie di copricostume

Shorts e camicia

Se le braccia non sono il vostro punto di forza, la camicia fa al caso vostro, soprattutto se la scegliere con maniche ampie e fluttuanti che non stringono. Potete portarla anche aperta, o annodata o chiusa… insomma, come siete più comode! Se volete invece esibire le gambe, allora un paio di shorts saranno perfetti, sia in denim che in lino o in cotone.

La camicia over

Per camicia over intendo quelle bluse oversize che hanno la lunghezza di un minidress: in spiaggia sono perfette e fanno per voi se pancia e fianchi non sono il vostro forte. Potete sceglierla anche in jeans, magari rubandola dal guardaroba del fidanzato! Adattate scollature e lunghezza al vostro fisico e alle vostre esigenze: se vedete che non vi sentite totalmente a vostro agio, completate il look con un paio di shorts, anche in jeans.

Il pareo

Anche il pareo è un classico. Devo dire che una volta si usava molto di più, adesso lo vedo meno, ma questo non toglie che sia un accessorio pratico e comunque da tenere nella borsa del mare, perché non si sa mai: potrebbe essere utile per fare un salto al bar della spiaggia o per una passeggiata sul lungomare oppure, indossato sulle spalle o intorno al seno, quando alla sera fa un po’ più fresco.

Il maxidress

Se invece non volete scoprire più di tanto le gambe, l’ideale per voi è il maxidress: perfetto anche da spiaggia, se lo abbinate ad accessori trendy (occhiali maxi, cappello in paglia e gioielli boho chic) va benissimo anche per l’aperitivo lungomare.

Consigli per scegliere copricostume

Per scegliere il copricostume in modo che vi valorizzi al meglio, cercate di guardare i vostri punti di forza. Volete esibire le gambe? Shorts e canotta faranno per voi! Non vi va di mostrare le braccia? Meglio una camicia morbida in lino. Inoltre, pensate anche al vostro stile: non c’è nulla di peggio di un capo che non ci fa sentire a nostro agio! Se siete sportive e amate muovervi, meglio pantaloncini e t-shirt, se preferite un look più glam, andrà benissimo anche un abitino leggerissimo.

Idee di look copricostume

Pareo passe partout

Potete fare come Alessandra Ambrosio, che usa il pareo annodandolo dietro al collo, ottima idea soprattutto se volete portare con voi un passepartout veloce e facile!

Short life!

Siete sportive e volete sentirvi comode e pratiche? Allora via libera a shorts e canotta! Per inciso, un paio di shorts in spiaggia sono comodi anche in caso di ciclo mestruale (sappiamo che loro arrivano sempre nel momento meno indicato🙄…).

Come utilizzare il copricostume per look creativi

Il capo che si presta più di tutti per creare look creativi è indubbiamente il pareo! Potete indossarlo come un abito annodandolo dietro al collo e incrociandolo, oppure come un top ripiegandolo e legandolo dietro le spalle. Ancora, può diventare un minidress o un maxidress, a seconda di quanto è grande, o trasformarsi in una borsa all’occorrenza!