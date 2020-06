editato in: da

Adoro la gonna in jeans, ma non so mai come metterla: mi dai qualche spunto?

La gonna in jeans: c’è chi la odia e chi la ama! Io la adoro, ma sulle altre, lo ammetto, perché le gambe non sono uno dei miei punti di forza! In questo post però vi farò vedere che non è necessario avere gambe da urlo per poterla indossare: ecco qualche consiglio adatto a tutte!

La gonna in jeans, come portarla con stile: classica

Se vi piace il modello classico, allora stiamo parlando di quella corta abbondantemente sopra il ginocchio, che quindi è adatta a voi se volete esibire le gambe. Se avete un fisico a mela ad esempio, quindi il punto vita non è il vostro forte, al contrario delle gambe, è un look che vi si addice: potete indossarla con una camicia over, anche in denim, e con scarpe basse. Il total look jeans sarà più attuale se ci aggiungerete una nota di colore con gli accessori.

La gonna in jeans, come portarla con stile: con un capo extra long

Se vi piace mostrare le gambe, ma temete di scoprirvi troppo, la soluzione ve la da Leandra Medine di Man Repeller: sarà sufficiente indossare un capo spalla lungo! Un trench aperto, un maxi cardigan, un blazer oversize. Se avete la parte della gamba dal ginocchio alla caviglia particolarmente lunga, potete indossare anche il mocassino con i calzettini!

La gonna in jeans, come portarla con stile: asimmetrica

In questo caso può essere corta ma anche più lunga: il taglio asimmetrico aiuta ad aggiustare le proporzioni, deviando l’attenzione se le gambe non sono il vostro punto di forza. Potete poi aggiungere un capo spalla che arrivi fino all’orlo della gonna, se preferite sentirvi più a vostro agio.

La gonna in jeans, come portarla con stile: lunga!

Ed ecco la mia categoria! Eh sì, perché la gonna in denim non è solo corta: può anche essere midi o lunga e potete indossarla con l’allure che preferite: folk, gipsy o anche easy chic, se la portate a vita alta e con una camicia o una blusa infilata dentro.

#ConCosaLoMetto a cura di Angela Inferrera VEDI TUTTI GLI ARTICOLI