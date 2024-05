Denim in estate, come portarlo e che capi scegliere

Fonte: 123RF Come abbinare il denim d'estate

I jeans sono uno di quei capi che nell’armadio non possono assolutamente mancare, perché sono in grado di risolvere qualunque problema di look in un attimo e senza troppo sforzo. A parte la gonna in jeans, che è tornata alla grandissima, ci sono tanti altri capi in denim che possiamo considerare di indossare e avere nel nostro guadaroba.

Capi in denim per l’estate

Gli shorts

D’estate, uno dei capi più pratici in assoluto: io non posso farne a meno! Vanno bene in spiaggia o in città, se non sono troppo corti e se li indossate con sandali o sneakers. Personalmente, il mio abbinamento preferito è con camicia bianca e sneakers. Se invece volete ottenere un effetto più sexy, e da provare solo di sera, sostituite le sneakers con delle décolleté nere e aggiungete un bel rossetto rosso.

Le scarpe

Perfino le scarpe possono essere realizzate in denim: dalle décolleté alle stringate, dalle ballerine alle Mary Jane, il denim ha conquistato anche le calzature! Come abbinarle? Non con i jeans: provate piuttosto con un pantalone beige e una camicia chiara oppure con un abito colorato.

La giacca

La giacca in jeans è sempre super cool: mettetela su un abitino in sangallo per renderlo più trendy, oppure se ha i patch colorati con Converse nere e jeans a vita alta… basta poco per essere chic! Inoltre, la giacca in jeans è perfetta per sdrammatizzare facilmente qualunque look rendendolo più facile e portabile.

La camicia

La camicia in jeans è perfetta anche sopra ad un pantalone chiaro se volete realizzare un look chic e facile. Completate poi l’insieme con sneakers e una bella tote bag e sarete perfette. Il bello della camicia in jeans è anche il fatto che potete sostituirla alla giacca in denim in caso faccia più caldo. Inoltre, potete legarla in vita, equilibrando la figura e alzando e sottolineando il punto vita.

La tuta

Lunga o corta, anche la tuta intera può essere in denim! Sarà super cool se portata con le sneakers, ma potete indossarla anche con sandali piatti, borsa di paglia e cappello per un look da giorno semplice ed elegante.

Personalizzare il denim d’estate

Potete personalizzare il vostro capo in denim con patch e applicazioni per renderlo più personale. Più le applicazioni sono vistose e colorate e meglio è! Se volete inserire nel vostro look un capo del genere, ricordate che il resto del vostro abbigliamento deve essere basic: t-shirt bianca e sneakers andranno benissimo! Potete aggiungere un accessorio super colorato che riprenda il colore delle applicazioni.

Non solo tela denim

In estate non esiste solo il denim: potete anche utilizzare lo chambray, che è una tela di cotone molto leggera, la cui trama e colore ricordano moltissimo il denim, ma, al contrario del denim, sono leggerissimi e fluidi, perfetti per quando fa molto caldo. In chambray vengono realizzati moltissimi capi, dai vestiti, alle bluse, fino ai pantaloni: l’effetto è visivamente proprio come quello del jeans, ma la pesantezza e la caduta sono molto diverse, rendendo questo tessuto un’ottima alternativa alla tela denim per quando fa più caldo.