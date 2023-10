I 5 modelli di scarpe da avere assolutamente nell’armadio

Quali sono le scarpe senza cui non puoi proprio stare? Scopri i 5 modelli da avere e come abbinarli

Noi donne ne abbiamo a decine e, chi più chi meno, siamo un po’ tutte affette dalla sindrome dell’acquisto compulsivo di scarpe! Ma quali sono i modelli che davvero non possono mancarci? Vediamo insieme le 5 paia di scarpe che risolvono in modo facile e veloce mille problemi di look!

5 modelli di scarpe indispensabili

Ognuno di questi modelli esiste in tantissimo combinazioni diverse, che possono variare in termini di colori, materiali, altezza della suola o del tacco. Per scegliere quella giusta per voi, ricordate che stiamo parlando di capi basici, quindi l’obiettivo è sempre quello di scegliere un accessorio che sia il più facile possibile da abbinare, per poterlo indossare con tanti look diversi.

n. 1: la stringata a uomo

Perfetta sia con i jeans che con l’abitino bon ton, la stringata a uomo è un classico che va bene sempre. Se volete andare sul sicuro, sceglietela nera, dal look più inglese possibile, senza applicazioni, né borchie. Va bene anche lo slip on, la la allacciata rimane un classico. Se nera già l’avete, osate il bicolore: sbarazzino e fresco, ringiovanirà qualunque look.

n.2: le sneakers

Da giorno o da sera, sia con il pantaculotte che con il pantalone palazzo, quando non sapete cosa mettere, provate con le sneakers. Il mio consiglio è di sceglierle chiare, preferibilmente bianche, perché vi legano meno negli abbinamenti con altri colori e siete sicure di essere sempre perfette. Se nella scarpiera le sneakers chiare sono già presenti, osate il colore: rosa (colore super trendy), argento o un tono fluo… accenderanno il vostro outfit!

n.3: le décolleté

Principessa della scarpiera, la décolleté è una di quelle scarpe che rende immediatamente sexy e trendy anche il jeans più sdrucito che avete nel guardaroba. Sono chic con jeans skinny e camicia chiara, ma anche con un jeans modello boyfriend e il chiodo di pelle. Per un outfit da sera, provatele sotto il tubino nero oppure con un paio di pantaloni dal taglio a uomo e un blazer: easy chic! Colore da scegliere? Con il nero non sbagliate mai e avete un accessorio evergreen nell’armadio!

n.4: il sandalo piatto

D’estate assolutamente necessari. Più comodi delle zeppe, più versatili degli zoccoli, stanno bene sotto gli abiti leggeri, ma anche con i pantaloni in lino o i jeans chiari. Sceglieteli semplici e color cuoio, tonalità che si abbina bene a qualunque outfit estivo. In caso di sandalo, ovviamente, è imperativa una pedicure impeccabile!

n.5: le ballerine o le Mary Jane

Dividono l’universo maschile, che le considera poco femminili, da quello femminile, che le ama per la loro comodità e praticità: sono loro, le ballerine.Per quanto riguarda il colore, sbizzarritevi: sono belle sempre, con qualunque mise e in qualunque tonalità. Se volete osare, provate con un modello più rock, con lacci e borchie, super trendy. Un’altra alternativa sono le Mary Jane: con la loro fibbietta, vestono bene il collo del piede, rendendo immediatamente il look più completo e ricercato. Inoltre, a differenza delle ballerine, possono essere portate anche con collant e calzini.