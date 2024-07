Come abbinare la bandana: idee di look

Fonte: Getty Images Consigli su come mettere la bandana

La bandana è un accessorio davvero versatile, in estate, ma anche in tutte le altre stagioni. Al collo, in testa, o indossata in modo alternativo, può diventare il dettaglio che rende il vostro outfit davvero indimenticabile. Vediamo qualche idea di look su come abbinarla con stile!

Come abbinare la bandana: al collo

Abbinare la bandana al collo è il modo più facile e veloce. Vi aiuta contro la cervicale in caso di aria condizionata assassina nei locali o di sbalzi di temperatura super frequenti nella stagione estiva ed è un accessorio semplice e chic che può essere utilizzato anche semplicemente con un pizzico di fantasia. Se non sapete come mettere la bandana al collo, ecco un paio di idee.

Da mezza stagione

Se volete indossare qualcosa al collo che vi dia quel tocco facile e chic, allora potete optare per una bandana con il classico disegno paisley, da indossare anche in versione coloratissima con giacche scamosciate e occhiali XXL. Il tocco in più? una borsa a tracolla super colorata, che stacchi completamente sul resto del look.

In inverno

Se in inverno non vi va di coprirvi troppo, vi viene in soccorso la bandana! Da portre con giacche in shearling e jeans, oppure pantaloni dal taglio comodo e mocassini, anche colorati. Potete completare il look con una borsa ladylike per aggiungere il tocco classy all’insieme.

In estate

In estate potete scegliere una bella bandana in cotone o in seta e renderla il dettaglio chic e femminile del vostro look, portandola annodata al collo. Il mio consiglio è quello di riprendere con la bandana uno dei colori dell’outfit, in modo da creare un insieme armonioso ed elegante.

Come abbinare la bandana: in testa

La bandana non si porta solo al collo, ma anche in testa! Ecco un paio di idee da copiare.

Sportiva in denim

Se avete un look casual e sportivo, la bandana è il dettaglio cool che andrà a completare in modo easy chic il vostro outfit. Potete sceglierla anche coordinata all’insieme, ad esempio in denim sul denim. Il look sarà sicuramente d’effetto! Extra tip: scarpe, borsa e cintura devono staccare, preferiteli bianchi, neri o anche coloratissimi.

Elegante in seta

Se il vostro stile è più elegante e raffinato, sappiate che la banana in testa può contribuire a rendere il vostro look indimenticabile! Provate ad indossarne una in fantasia su un abito in tinta unita, anche dal taglio elegante e completate il look con accessori monocromatici, anche in tonalità a contrasto: vedrete che il look funzionerà alla grande!

Come abbinare la bandana: alternativa

Con la bandana nella classica stampa ad arabeschi si possono fare tante cose… anche legarla come se fosse il reggiseno di un bikini, magari da portare abbinata ad un paio di shorts in pendant! Ovviamente non fornirà grandissimo sostegno, ma l’effetto cool anche in spiaggia è senza dubbio garantito. Se vi piace l’idea, potete portarla anche abbinandola ad un altro accessorio in tinta, come gli occhiali da sole, le infradito o, perché no, una fascia in testa che vi tenga indietro i capelli, scoprendo il viso!