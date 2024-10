Marina Di Guardo torna single, è finita con lo storico compagno: Chiara Ferragni coinvolta

Fonte: Getty Images Marina Di Guardo e Chiara Ferragni

Marina Di Guardo e la figlia Chiara Ferragni più unite che mai. Soprattutto in questo periodo storico, dove entrambe sono alle prese con una separazione importante. L’imprenditrice digitale con l’ex marito Fedez, la scrittrice con il compagno di vecchia data Frank Kelcz. La madre dell’influencer ha infatti chiuso la sua lunga relazione con il manager inglese: una profonda crisi, causata anche dai problemi della Ferragni, avrebbe spezzato via l’armonia e la serenità di coppia.

Marina Di Guardo: è finita con lo storico compagno Frank Kelcz

Marina Di Guardo è di nuovo single: è finita la sua lunga storia d’amore con Frank Kelcz. Come riporta Dagospia, “nei salotti meneghini che contano non si parla d’altro e circolano voci contrastanti circa le reali ragioni della inaspettata separazione. Secondo i ben informati la storia d’amore tra la scrittrice di gialli erotici e il riservatissimo top manager ha iniziato a scricchiolare negli ultimi mesi, complici anche le pressioni e lo stress che la Di Guardo sta subendo a causa dell’epilogo del matrimonio della figlia”.

Dal pandoro gate agli attacchi degli hater, passando per la fine del rapporto con Fedez, Marina Di Guardo è stata molto vicina alla figlia Chiara Ferragni nell’ultimo anno. Sia a livello umano sia lavorativo visto che ha sostituito Fabio Maria Damato alla guida di alcune aziende della Ferry.

“Chiara e Marina hanno un rapporto simbiotico e sono l’una il punto di riferimento dell’altra. – fa sapere sempre Dago – Persone vicine alle Ferragni parlano però di clamorose novità in arrivo per la madre della influencer”. Per ora nessun commento da parte di Marina Di Guardo, che ha sempre tenuto il massimo riserbo sulla sua vita privata.

Dopo la separazione dall’ex marito, avvenuta quando le tre figlie erano solo delle adolescenti, Marina ha lasciato il mondo della moda per dedicarsi ad un’altra grande passione, quella per la scrittura.

La vita privata di Marina Di Guardo, la madre di Chiara Ferragni

Nata a Novara nel 1961, ma di origini siciliane e cremonese di adozione, Marina Di Guardo ha dedicato gran parte della sua vita al mondo della moda. Una passione che ha poi ereditato alle figlie Chiara e Valentina (Francesca ha preferito seguire le orme paterne). Marina ha prima fatto l’indossatrice, poi è diventata vicedirettrice dello showroom di Blumarine, dove si è occupata delle vendite e dei rapporti con la stampa.

È stata sposata con Marco Ferragni, un dentista di Cremona. Dalla loro unione sono nate Chiara, Valentina e Francesca. Il matrimonio è però finito quando Chiara aveva solo 15 anni. Successivamente Marina si è dedicata alla scrittura: nel 2012 l’esordio letterario con il libro L’inganno della seduzione. Ha all’attivo ben otto libri, di cui l’ultimo – Quello che ti nascondevo – è uscito nel 2023.

Frank Kelcz, invece, è un top manager inglese che ha vissuto per tanti anni in America prima di trasferirsi in Italia. È un dirigente dei media internazionali, investitore, consulente e coach. Complici per svariati anni, Frank e Marina si sono sempre tenuti alla larga da gossip e malelingue ma non hanno esitato a calcare insieme il red carpet come in occasione della presentazione della serie sui Ferragnez.