Come si perdono due chili in tre giorni con la dieta cram

Fonte: 123rf Scopri come avere una pancia piatta con la dieta cram

La dieta cram è un regime alimentare molto in voga negli USA che garantisce un ventre piatto in pochissimo tempo. Il mondo delle diete lampo annovera tantissimi schemi alimentari adatti a sgonfiare la pancia, depurare l’organismo e a snellire la silhouette, la cram è tra questi, ma non può essere effettuata per più di 3 giorni.

Dietro l’acronimo cram si nascondono 4 semplici ingredienti:

C: cereali

R: riso

A: mele (apple in inglese)

M: latte (milk)

Dieta cram: come funziona

Gli alimenti concessi durante i tre giorni di dieta cram sono solo quattro, seppur con qualche (molto ridotta) alternativa: cereali, riso, mele, latte e derivati fermentati. Questi rappresentano le categorie, con qualche variazione possibile, ossia: tra i cereali sono concessi cracker, pane integrale, farina d’avena e pasta integrale. Oltre al latte, è permesso consumare prodotti lattiero-caseari freschi come yogurt e latte scremato, kefir o latticello. Le mele possono essere mangiate fresche o cotte al forno o in succo, meglio se estratto.

La dieta cram è un regime alimentare veloce adatto a chi vuole perdere peso in breve tempo e depurarsi dalle tossine e dai liquidi in eccesso. Il risultato sarà il dimagrimento fino a 2 chili e pancia visibilmente più sgonfia. Questa dieta può essere associata all’attività fisica, anche leggera, per avere migliori risultati e mantenere il corpo attivo quanto basta per favorire la circolazione e lo smaltimento dei liquidi in eccesso.

Trattandosi di una dieta restrittiva che consente di utilizzare ben pochi cibi non si può seguire a lungo (massimo 3 giorni). E’ tuttavia molto semplice da seguire anche per chi non è abile in cucina, o non ha tempo o voglia di seguire una dieta. I tre giorni di tempo non vanno superati in quanto il rischio è quello di trovarsi alle prese con apporti nutrizionali non sufficienti, carenze nutrizionali e spossatezza eccessiva.

Quando fare la dieta cram

La dieta Cram è indicata per:

perdere poco peso e velocemente

disintossicarsi dopo le abbuffate , come nei periodi di festa o vacanze in cui si ha accumulato peso in eccesso

curare per breve tempo alcuni problemi intestinali

Ai quattro alimenti concessi bisogna assolutamente integrare almeno due litri di acqua al giorno. Questo tipo di alimentazione permette di perdere peso in poco tempo, grazie all’eliminazione dei liquidi in eccesso e la diminuzione di tossine. In molti però potrebbero trovarla noiosa vista la ristretta scelta di cibi. Inoltre tra le controindicazioni in caso di intolleranza al lattosio o allergia alle proteine del latte, vengono a mancare le fonti proteiche ad alto valore biologico. Non tiene conto delle porzioni e una volta terminata è molto facile riprendere il peso perso. Gli sportivi non possono supportare un’attività fisica considerevole con il solo apporto degli ingredienti della cram. Sostanzialmente si può usare la dieta cram per perdere qualche chilo in vista di un’occasione, per depurare il corpo dopo una grande abbuffata o per migliorare l’attività intestinale.

La dieta cram in sintesi

durata: 3 giorni

5 pasti giornalieri: colazione , pranzo, cena e due spuntini

4 alimenti concessi: cereali, riso, mele e latte

condimenti : zenzero , succo di limone , basilico

due litri di acqua al giorno

perdita di peso : 2 chili di media in tre giorni

I cibi da evitare assolutamente

Come abbiamo detto, la dieta cram consente l’uso di soli 4 alimenti. Il resto, a parte l’acqua è da evitare. I cibi che seguono potrebbero mettere in pericolo la perdita dei 2 kg promessi:

cibi fritti e/o piccanti

carne rossa e pesci grassi come salmone o sardine

verdure come carote, broccoli e cavolfiore

frutta, a eccezione delle mele

bevande troppo fredde o calde

alcolici, caffeina o altre bevande stimolanti e gassate

Una volta terminati i tre giorni di cram è possibile inserire gradualmente cibi leggeri e facilmente digeribili nella dieta, come ad esempio petto di pollo e verdure bollite. È importante seguire i segnali del proprio corpo. Se si riprende la solita alimentazione troppo presto, i chili potrebbero essere ripresi velocemente.

L’apporto nutrizionale nella dieta cram

La lista degli alimenti consentiti di questa dieta è davvero molto limitata, e soprattutto esclude completamente ed in maniera insolita tutte le fonti proteiche ad eccezione del latte. Anzi, privilegia il consumo di cibi ricchi di carboidrati e fibre, che sono utili a favorire il transito intestinale. L’apporto di vitamina C, acido folico, potassio e magnesio è assicurato invece dal consumo della mela.

La giornata tipo di chi fa la dieta cram

La giornata tipo di chi sceglie la dieta cram è suddivisa in cinque pasti: tre principali (colazione, pranzo e cena) più i due spuntini a metà mattina e metà pomeriggio. I pasti sono piuttosto monotoni e non variano di molto durante i tre giorni.

colazione : succo di mela, fette biscottate integrali e un bicchiere di latte scremato

pranzo : riso integrale con olio, zenzero e limone (se non piace lo zenzero, una emulsione di basilico fatta con olio evo e basilico)

cena : pasta integrale con olio e basilico

spuntini: un bicchiere di latte scremato o mela (anche cotta)

Associata alla dieta ci deve essere una buona dose di idratazione che ha anche funzione depurativa. Si consiglia quindi di bere almeno 2 litri d’acqua al giorno. L’acqua aiuta a diluire i succhi gastrici, lenisce le infiammazioni della mucosa intestinale e migliora la digestione. Sono ottime anche le tisane tiepide, che sgonfiano la pancia, eliminano i gas intestinali e migliorano il metabolismo.

Alternative: la dieta brat

La dieta cram è spesso usata per ripristinare i nutrienti, in particolare quando si hanno problemi intestinali. Ma non è l’unica. Sulla stessa scia della cram c’è anche la brat, dieta tradizionalmente utilizzata per il trattamento della diarrea pediatrica. B sta per banane, R per riso, A per mele e salsa di mele, la T per toast. In pratica, questa dieta veniva utilizzata per rassodare le feci. È ancora uno strumento valido, ma alcuni studi privilegiano oggi la cram. Entrambe le diete aggiungono acqua e tisane per mantenere idratato l’organismo.

La dieta brat ha origini molto antiche e affonda le sue radici nei paesi del Sud America, ma di recente è arrivata anche in Italia. Immediatamente etichettata come miracolosa, non è una dieta dimagrante ma un aiuto per combattere i disturbi intestinali. Distribuiti nell’arco della giornata, i quattro cibi concessi dalla dieta brat sono facili da digerire, hanno potere saziante e permettono di ridurre i sintomi dei disturbi gastrointestinali. A pensarci bene, però, non è niente di diverso da quello che facevano le nostre nonne: riso con l’olio dopo aver avuto attacchi di diarrea, mela grattugiata e poi, quando si cominciava a stare meglio, un poco di pane o cracker e la banana. Anche la dieta brat può essere seguita per massimo tre o quattro giorni per evitare scompensi nutrizionali.

Le banane sono ricche di fibre e sali minerali e hanno un alto potere saziante oltre a essere facilmente digeribili. Il riso, anch’esso facilmente digeribile, è ricco di amido e svolge una funzione astringente. La mela, ricca di vitamine e acqua, ha pochissime calorie e come il riso ha proprietà astringenti. Infine, il pane bianco, da preferirsi almeno in questo caso a quello integrale, permette di assumere carboidrati facilmente digeribili. Immancabile poi l’acqua, anche sotto forma di tè e tisane poco zuccherate, indispensabile per diluire i succhi gastrici e mantenere un adeguato livello di idratazione. Anche in questo caso siamo davanti ad un regime alimentare restrittivo, con una routine monotona che prevede colazioni a base di tisane, banane e pane tostato, pasti principali costituiti da riso bollito e spuntini con mele, banane e ancora pane tostato.

Punti a favore della dieta cram

Dal momento che in questo caso non possiamo parlare di veri e propri benefici, andiamo a esplorare i punti a favore della dieta cram che ne hanno fatto la fortuna. Il primo è la rapida perdita di peso: – 2 kg in 3 giorni è un dato incoraggiante che ricompensa dei sacrifici fatti pur non significando un dimagrimento vero e proprio, ma piuttosto una rapida perdita di liquidi. Il secondo è la facilità di esecuzione: pochi ingredienti, nessuna necessità di cucinare e preparare ricette elaborate. L’ultimo pregio della cram, trattandosi di un programma di soli tre giorni non è così importante, ma va comunque segnalato ed è l’aspetto economico. Ingredienti poco costosi e facili da reperire, la rendono una dieta democratica e adatta a tutti.

Controindicazioni

E’ evidente che la dieta cram non può essere considerata un regime alimentare equilibrato, si escludono, infatti, la maggior parte delle proteine, e l’apporto vitaminico e minerale è assai ridotto. Dato inoltre che si tratta di una dieta così restrittiva, è alto il rischio di fallimento e il recupero dei chili persi nel giro di pochissimo tempo. Considerati i ridotti ingredienti, e la poca gustosità dei piatti, sempre i medesimi per tre giorni, e praticamente sconditi, la dieta è facilmente interrompibile già al secondo giorno. La perdita di chili sulla bilancia, inoltre, non si riferisce al grasso eliminato, bensì soprattutto a liquidi, che dunque è facile accumulare nuovamente e velocemente. E’ utile, in caso di perdita di peso necessaria, consultare sempre un esperto in nutrizione che saprà meglio indirizzare verso il regime alimentare più corretto per ogni caso.

La dieta cram è stata ideata per aiutare a riprendersi da vari disturbi gastrointestinali, così come per affrontare il recupero dopo alcuni interventi chirurgici. In passato, era adottata anche per gestire la gastroenterite acuta nei neonati, tuttavia, le attuali raccomandazioni dell’American Academy of Pediatrics (AAP) non consigliano né la cram, né la brat. Inoltre, è una dieta che non va seguita per perdere peso, poiché è piuttosto carente dal punto di vista nutrizionale, soprattutto se seguita a lungo termine ed espone a rischi di deficit nutrizionali o stati di malnutrizione abbastanza elevati. Così come non può essere la soluzione per chi soffre di condizioni come la sindrome dell’intestino irritabile, il reflusso gastroesofageo o la diverticolite. Infine, è un regime alimentare non adatto alle persone con malattie croniche, come il diabete, poiché può influire sui livelli di zucchero nel sangue. In questi casi, è importante seguire un piano dietetico personalizzato sviluppato dal proprio medico o nutrizionista. Avventurarsi in regimi alimentari restrittivi e che limitano il consumo giornaliero a pochi cibi selezionati e considerati dimagranti, non è mai una buona idea.

La parola dieta, infatti, deriva dal greco e vuol dire regole di vita, tra cui: alimentazione, attività fisica, riposo, sonno e divertimento. Questo modo di vivere ha lo scopo di preservare o migliorare lo stato di salute, considerato percezione di benessere fisico e mentale, e non solo assenza di malattia. Negli ultimi decenni, invece, alla dieta è stata attribuita un’accezione negativa, è spesso considerata una sorta di punizione, associando a questa parola solo le calorie e l’esclusione di alcuni alimenti e attribuendole un significato prevalente di dimagrimento. Invece andrebbe considerata come l’insieme di vari aspetti che permettono di dimagrire in modo sano e duraturo.

Fonti bibliografiche

What is CRAM Diet? How Does It Help Relieve Diarrhea?, Foods for Better Health

What Is The BRAT Diet—And What Should You Eat With An Upset Stomach?, Forbes

Cram Diet Food List: The Ultimate Guide to Healthy Eating, Nao Medical

