Dieta, le migliori della settimana dal 29 maggio al 4 giugno

Appassionata di belle storie e di viaggi, scrivo da quando ne ho memoria. Quando non sono in giro o al pc, riempio di coccole i miei amati gatti.

Pochi giorni ancora, e finalmente sarà estate: tempo di vacanze e di divertimento, ma anche di qualche strappo alla regola sulla dieta – soprattutto quando si è in compagnia. Per fortuna, questa è anche la stagione di frutta e verdura buonissime e rinfrescanti, con cui possiamo saziarci e fare così un po’ di attenzione alle calorie. D’altra parte, la prova costume è davvero alle porte e possiamo ancora fare qualche ultimo sforzo per perdere quei chiletti di troppo che proprio non ci piacciono. Ecco alcuni dei migliori consigli dei nostri esperti.

Dieta ipoglucidica, come funziona

Riducendo la quantità giornaliera di carboidrati che assumiamo con l’alimentazione, possiamo andare incontro a diversi benefici. È su questo principio che si basa la dieta ipoglucidica, ovvero un regime che prevede un basso apporto di carboidrati: si tratta di uno schema estremamente personalizzabile, in base alla ripartizione quotidiana dei tre macronutrienti fondamentali per l’organismo. Quali sono gli effetti di questo tipo di dieta?

Se scendiamo sotto un certo livello di carboidrati, si innesca quel fenomeno conosciuto come chetosi: il corpo inizia a consumare i depositi di grasso per produrre energia, in assenza di glucidi che solitamente ne sono la fonte primaria. Se invece adottiamo un regime con un contenuto di carboidrati leggermente superiore, possiamo comunque abbassare i livelli di insulina e riattivare il metabolismo, perdendo facilmente qualche chilo.

I benefici della rucola

Amara e saporita, la rucola è perfetta per preparare insalate squisite, ma anche per impreziosire molti piatti. La si raccoglie principalmente in primavera e in estate, ed è dunque in questi mesi che offre il meglio delle sue proprietà nutrizionali. Ma quali sono i suoi benefici e perché dovremmo portarla in tavola? Visto il suo basso contenuto calorico, può essere tranquillamente consumata anche se siamo a dieta: è anzi ricca di acqua, che aiuta a combattere la ritenzione idrica e a favorire la diuresi.

La rucola ha poi un elevato contenuto di sostanze antiossidanti, che svolgono un’azione depurativa e antinfiammatoria. Senza contare che è ormai accertato che queste molecole sono l’ideale per contrastare l’invecchiamento precoce e per proteggere la salute del cervello. Questa verdura contiene anche importanti quantità di vitamine, soprattutto la C (ottima per rafforzare il sistema immunitario) e l’acido folico, fondamentale in gravidanza. Infine, tra i sali minerali spiccano calcio, ferro e potassio, quest’ultimo particolarmente importante per l’apparato cardiocircolatorio.

Rape, le proprietà per la salute

Un tempo erano molto consumate, ma negli ultimi decenni sono state ampiamente soppiantate dalle patate: le rape, tuttavia, sono ortaggi a basso indice glicemico e costituiscono un’alternativa decisamente più salutare – e ottima anche per chi è a dieta. Povere di calorie e ricche di sostanze nutritive, le rape hanno molti benefici per l’organismo. Ad esempio, contengono importanti quantità di fibre, utili per regolarizzare il transito intestinale e per favorire il senso di sazietà, aiutandoci a mangiare di meno.

Sono poi presenti la vitamina C e i folati, che svolgono un ruolo fondamentale per il sistema nervoso. Tra i sali minerali, ci sono principalmente il potassio e il calcio, quest’ultimo un prezioso alleato per la salute delle ossa. Le rape, crescendo sotto terra, accumulano anche buone quantità di zolfo, l’ideale per chi vuole sfruttare la sua azione detox. Infine, gli antiossidanti aiutano a combattere lo stress ossidativo e a prevenire l’insorgenza di numerose patologie, come quelle cardiache o metaboliche.