Chiedi a DiLei, le risposte a tutte le domande (anche quelle più difficili)

Un ulteriore passo verso un'esperienza personalizzata e conversazionale, dove il valore nasce dalla combinazione virtuosa tra tecnologia e contenuti di qualità.

Chiedi a DiLei

Quante volte, leggendo un articolo, ti è venuto un dubbio o una curiosità? È proprio per questo che abbiamo pensato a Chiedi a DiLei, il nuovo modulo Ai-based integrato negli articoli del nostro magazine: uno strumento pensato per aiutare le nostre lettrici a orientarsi tra i contenuti e trovare risposte utili, chiare ed esaustive.

Chiedi a DiLei non genera risposte pescando genericamente dal web, ma utilizza esclusivamente i contenuti scritti dalla nostra redazione, sia quelli presenti in archivio che quelli più recenti. Si basa quindi sugli articoli che abbiamo pubblicato negli ultimi 15 anni (dalla Casa al Lifestyle, dal Beauty al Wellness): consigli, notizie e approfondimenti, interviste e speciali. È proprio questo patrimonio editoriale a permettere a Chiedi a DiLei di fornire risposte coerenti, aggiornate e affidabili.

Basta fare una domanda, anche molto specifica, per ottenere in pochi secondi una risposta. E per chi vuole approfondire, nel testo sono presenti link diretti ad altri contenuti utili per esplorare meglio il tema e trovare ulteriori spunti.

Come funziona Chiedi a DiLei

Usare il modulo è immediato: basta scrivere una domanda all’interno degli articoli per ricevere in tempo reale una risposta basata sui contenuti di DiLei. Il sistema AI-based individua le informazioni più rilevanti e le riassume in modo chiaro, suggerendo anche altri articoli utili per approfondire. In questo modo è possibile continuare la lettura e trovare ciò che serve senza interrompere l’esperienza o ricominciare ogni volta da zero.

Quando l’AI semplifica l’esperienza

Il vero punto di forza di Chiedi a DiLei è proprio questo: sfruttare contenuti originali, autorevoli e affidabili e renderli ancora più facili da consultare durante la vita di tutti i giorni. L’intelligenza artificiale non riscrive né sostituisce l’intelligenza umana ma consente di valorizzare quanto ha prodotto nel tempo, di renderlo più fruibile e integrato. Il risultato è un modo più semplice, efficace e diretto di informarsi e di prendere decisioni consapevoli.