Tutti i dettagli per riuscire a capire se il salmone che avete in frigo, è da restituire al negozio dove l'avete acquistato. Ecco cosa fare

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iStock Allerta listeria nei supermercati Lidl: quale salmone non mangiare

Chi frequenta i supermercati Lidl sa che esiste una linea Deluxe. Di tanto in tanto ci si lascia tentare, tra confezioni eleganti e abbinamenti ricercati. La soluzione perfetta per un aperitivo un po’ improvvisato. Aiutano a dare un tocco gourmet alla propria cena veloce e, soprattutto, sono ottimi.

Stavolta però l’attenzione si sposta dal gusto alla sicurezza. Il Ministero della Salute ha infatti diffuso un avviso di richiamo riguardante uno dei prodotti più gustosi del banco frigo: il salmone affumicato norvegese con pistacchio.

Il motivo dell’allerta

La prima cosa da sottolineare è il richiamo è precauzionale. Ciò non vuol dire, però, che si possa consigliare il consumo del prodotto, anzi. Lo evidenziamo per non scatenare il panico, qualora lo specifico prodotto fosse già stato consumato.

Produttore e autorità sanitaria hanno ritirato il salmone affumicato per la possibile presenza di Listeria monocytogenes. Occorre dunque agire con estrema prudenza. Parliamo di un’infezione alimentare che può presentarsi con sintomi molto simili a quelli di una banale influenza, dunque:

febbre;

brividi;

dolori muscolari;

disturbi gastrointestinali.

Sei un adulto sano senza particolari patologie? Quasi sicuramente il tutto si risolverà in breve tempo. Il rischio invece aumenta esponenzialmente per le categorie più fragili, come anziani, bambini e donne in gravidanza (soprattutto queste ultime). Il batterio rappresenta infatti, nel loro caso, un’insidia molto maggiore. La prevenzione e il controllo dei lotti sono, dunque, strumenti chiave per la tutela della salute di tutti.

Il lotto ritirato

Non tutti i prodotti del marchio Deluxe sono coinvolti e, quindi, da considerarsi rischiosi. Lo sguardo si poggia su un solo prodotto specifico dell’azienda Compagnia del Mare Srl (stabilimento di Busto Arsizio). Si consiglia di verificare immediatamente se la confezione acquistata corrisponda a questa descrizione:

nome – Salmone affumicato norvegese con pistacchio;

marchio – Deluxe (Lidl);

formato – Confezione da 100 grammi;

numero di lotto – LC22606501;

data di scadenza – 21/042026;

sede dello stabilimento – Via per Cassano Magnago, 120, Busto Arsizio (VA);

marchio di identificazione – IT674UE.

Cosa fare in casa d’acquisto

Se il numero di lotto e la scadenza coincidono, la cosa principale da fare è una: non consumare il salmone. Ciò vale anche se aspetto e odore sono convincenti. Perché correre il rischio? Il batterio non è visibile a occhio nudo e non alterna necessariamente le caratteristiche del cibo.

La confezione va riportata presso il punto vendita Lidl dov’è stato effettuato l’acquisto, ottenendo in cambio un rimborso totale o una sostituzione, a seconda delle proprie preferenze. Il personale, trattandosi di un richiamo ufficiale per rischio microbiologico, è tenuto a procedere in tal senso, anche in assenza di scontrino.