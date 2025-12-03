Allerta Listeria, richiamato salmone norvegese affumicato

Chi ha acquistato questo lotto di salmone affumicato norvegese è invitato a restituirlo al punto vendita: ecco cosa c'è da sapere

iStock Salmone

È stato richiamato in via precauzionale un lotto di salmone affumicato norvegese Luxury Selection a marchio Food from the World. L’avviso, diramato dai supermercati Esselunga, riguarda il lotto 485116 e la data di scadenza 28/12/2025. Il motivo del richiamo è la possibile presenza di Listeria monocytogenes, come riportato da Il Fatto Alimentare.

Richiamato il salmone affumicato norvegese

In questo periodo aumentano inevitabilmente le vendite dei prodotti che portiamo sulla tavola di Natale, come il salmone affumicato. A tal proposito, però, se lo abbiamo acquistato di recente, è bene prestare attenzione al lotto e alla data di scadenza: l’operatore ha richiamato il lotto 485116 del salmone affumicato norvegese Luxury Selection (confezione da 250 grammi), marchio Food from the World. A produrre questo prodotto è l’azienda Koral SA, che si trova in Polonia.

Come comportarsi in questi casi? L’invito è di non consumare il prodotto, naturalmente: se si è in possesso di una confezione di questo salmone affumicato, che presenta quindi il numero di lotto 485116 con scadenza il 28 dicembre 2025, è altamente raccomandabile portarlo al punto vendita d’acquisto. La motivazione addotta per il ritiro è la possibile presenza di Listeria monocytogenes, il batterio ubiquitario che può contaminare gli alimenti e causare la listeriosi, un’infezione che colpisce in particolar modo le gonne in gravidanza, i neonati, gli anziani e coloro che hanno un sistema immunitario compromesso.

Cosa fare in caso di richiamo dei prodotti alimentari

Il settore alimentare è inevitabilmente connesso ai richiami e ai ritiri, che si verificano nel corso del tempo per un motivo: garantire la sicurezza e la salubrità dei prodotti che vengono acquistati, prevenendo così eventuali rischi. Qualora qualcosa non fosse conforme (o ci fosse anche solo un dubbio), si attiverebbe subito il richiamo, quindi l’invito a non consumare il prodotto e riportarlo nel punto vendita d’acquisto. Questa è infatti la prassi prevista: nel caso del salmone affumicato a marchio Food from the World prodotto dall’azienda Koral SA, l’ipotesi è di una possibile contaminazione da Listeria monocytogenes. I prodotti richiamati vengono rimborsati dal venditore (che a sua volta verrà rimborsato dal produttore).

Cos’è la Listeria monocytogenes

Questo batterio patogeno è il responsabile della listeriosi: il contatto avviene proprio mediante i cibi contaminati, ed è quindi un’infezione di origine alimentare. Pur essendo rara, è comunque importante tenere sotto controllo gli avvisi dei richiami dei lotti con possibili contaminazioni, in quanto i sintomi possono essere molto gravi nei soggetti definiti più vulnerabili.

La listeriosi si manifesta con sintomi molto simili alla gastroenterite nei soggetti sani, quindi è possibile avere dissenteria, febbre, nausea, vomito oppure dolori addominali. Il periodo di incubazione è di circa 24 ore, ma non si escludono episodi totalmente asintomatici. Purtroppo, nei soggetti più fragili, la listeriosi può peggiorare il quadro clinico. Tendenzialmente gli alimenti più a rischio listeriosi sono i cibi crudi o comunque poco cotti, il salmone affumicato, il latte crudo, i formaggi poco stagionati, i wurstel, il paté e i salumi. Il consiglio? Tenere sott’occhio eventuali richiami, così da agire tempestivamente e riportare il prodotto indietro, anche per ricevere il rimborso.