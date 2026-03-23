Allerta botulino, i prodotti richiamati e i supermercati interessati

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

iStock Semi di chia

Ancora un campanello d’allarme in fatto di sicurezza alimentare: il Ministero della Salute ha pubblicato il richiamo precauzionale di un lotto di mousse con salmone ed uno di semi di chia potenzialmente pericolosi per la salute. Nelle stesse ore, i supermercati Despar hanno richiamato dal mercato alcuni lotti di pollo panato a causa di un errore di etichettatura.

La mousse richiamata dal Ministero della Salute

Il Ministero della Salute ha pubblicato il richiamo precauzionale di un lotto di mousse con salmone a marchio Land di Eurospin, per la possibile presenza di clostridi produttori di tossine botuliniche. Il prodotto in questione è venduto in confezioni da 135 grammi, con la data di scadenza 20/05/2026, corrispondente al lotto di produzione. L’azienda Exquisa ha prodotto la mousse richiamata per Eurospin Italia Spa. Lo stabilimento di produzione si trova in Karwendelstrasse 6-16, a Buchloe, in Germania (marchio di identificazione DE BY 77706 EG).

Le tossine botuliniche sono veleni molto potenti prodotti da un batterio chiamato Clostridium botulinum che possono agire sul sistema nervoso provocando paralisi o l’insorgenza del botulismo, un disturbo estremamente grave caratterizzato da difficoltà a parlare e vedere; debolezza muscolare e problemi respiratori.

I semi di chia ritirati dal mercato

Lo stesso Ministero ha inoltre diffuso il richiamo di un lotto di semi di chia a marchio La Conserviera per il superamento dei limiti per le aflatossine. L’azienda Bernardi Corrado Srl ha prodotto i semi di chia richiamati. Lo stabilimento di produzione si trova a Centallo, in provincia di Cuneo. Il prodotto coinvolto è venduto in sacchetti da 500 grammi, con il numero di lotto 25C0955ARV33 e il termine minimo di conservazione 07/08/2027.

In precedenza il Ministero e la catena Mercatò avevano segnalato un altro richiamo di semi di chia per presenza di aflatossine oltre i limiti. In quel caso il marchio coinvolto era Calleris Linea Più: secondo Il Fatto Alimentare, è possibile che i due provvedimenti siano collegati.

Le aflatossine sono tossine naturali prodotte da alcune muffe potenzialmente pericolose e cancerogene.

I prodotti ritirati dai supermercati Despar

I supermercati Despar, infine, hanno richiamato alcuni lotti di pollo panato (cotolette, bastoncini e crocchette) della propria linea Despar Pronti da Cuocere per un errore di etichettatura: sulle etichette sono riportate erroneamente le diciture “suino 100% italiano” e “senza glutine”. I prodotti interessati sono i seguenti:

Cotolette di pollo con spinaci, in confezioni da 400 grammi, con il numero di lotto 4117056999 e la data di scadenza 01/04/2026;

Bastoncini di pollo, in confezioni da 300 grammi, con i numeri di lotto 4117057399 e 4117057299, e la data di scadenza 01/04/2026;

Crocchette di pollo con formaggio, in confezioni da 400 grammi, con i numeri di lotto 4117042799 e 4117050199, e la data di scadenza 01/04/2026.

L’azienda C.A.F.A.R. Società Agricola Cooperativa ha prodotto le confezioni di pollo panato richiamate per Despar Italia. Lo stabilimento di produzione si trova in via Olmadella 1290, a Budrio di Longiano, in provincia di Forlì Cesena (marchio di identificazione IT 753F). Despar ha reso noto che i prodotti richiamati sono stati venduti solo nell’area Despar Centro Sud – Maiora.

Cosa fare se si è in possesso di uno dei prodotti segnalati

Nel settore alimentare non sono affatto rari casi di richiami e ritiri di prodotti, poiché la salute del consumatore rappresenta una priorità assoluta. Anche nel caso in cui ci sia un minimo dubbio di non conformità, infatti, le autorità sono tenute a richiamare gli alimenti.

Qualora siano in possesso di prodotti con numeri di lotto segnalati, i consumatori devono assolutamente evitarne il consumo. Possono inoltre restituire gli alimenti presso il punto d’acquisto e richiedere un rimborso. Saranno poi i produttori a farsi carico dei rimborsi di supermercati e punti vendita.