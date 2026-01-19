Giornalista pubblicista, redattore e copywriter. Ha accumulato esperienze in numerose redazioni, scoprendo la SEO senza perdere il suo tocco personale

iStock Filetti di nasello surgelati ritirati: i rischi

Un lotto di filetti di nasello atlantico surgelati è stato richiamato da Despar a scopo precauzionale. Il prodotto è venduto con marchio proprio e la motivazione è la seguente: possibile rischio fisico, legato alla presenza di corpi estranei all’interno delle confezioni.

Non potendo garantire la totale assenza di elementi estranei al prodotto, molto diffuso nella grande distribuzione, si è deciso di operare un blocco immediato. Per facilitare il riconoscimento del nasello atlantico in questione, spieghiamo che è venduto dal gruppo in buste da 800 grammi e che il lotto è il numero 14102025, con termine minimo di conservazione 10/2027.

Rischi per i consumatori

Il prodotto è stato realizzato per Despar Italia S.c. a r.l. dall’azienda portoghese Mar Cabo – Produtos Congelados Lda, nello stabilimento di Matosinhos (marchio di identificazione PT R 0291 01 P CE).

La segnalazione è partita in via cautelativa in seguito all’individuazione di una potenziale contaminazione fisica. Ciò potrebbe rappresentare un chiaro pericolo per i consumatori in caso di ingestione, ed ecco spiegato il richiamo. Tutte le confezioni sono state rimosse dai supermercati ma, ovviamente, l’avviso riguarda soprattutto coloro che avessero già acquistato il prodotto, ora conservato nel congelatore di casa.

Il richiamo riguarda esclusivamente i Filetti di nasello atlantico surgelati Despar con lotto 14102025 e TMC 10/2027. Dovesse essere presente in casa, si consiglia caldamente di non consumarlo. Non c’è rischio di contaminazione microbiologica o chimica, certo, ma la presenza di corpi estranei, per quanto rara, potrebbe provocare lesioni a bocca, denti o all’apparato digerente.

Proprio per questo motivo, la catena ha invitato i clienti a non consumare in alcun caso il prodotto appartenente al lotto segnalato, anche se l’aspetto esterno delle confezioni e del pesce non mostra anomalie evidenti. In situazioni di questo tipo, la prevenzione resta sempre la misura più efficace.

Cosa fare in caso d’acquisto

Chi è in possesso dei filetti di nasello Despar con lotto 14102025 e scadenza 10/2027 deve innanzitutto verificare i dati riportati sulla confezione. Sguardo rivolto principalmente sulla zona laterale o sul retro della confezione. Sono lì indicati generalmente il numero di lotto e il termine minimo di conservazione.

In caso di informazioni coincidenti a quelle del richiamo, in alcun modo si dovrà consumare il prodotto, nemmeno dopo cottura o attenta ispezione. Occorre riportare la confezione al punto vendita Despar presso cui è stata acquistata. Il personale provvederà al rimborso o alla sostituzione, qualora richiesta. Ciò potrà essere fatto anche in assenza di scontrino.

In caso di dubbi, gli utenti possono rivolgersi al servizio clienti della catena o, in alternativa, consultare gli avvisi ufficiali diffusi nei supermercati e sui canali informativi dedicati alla sicurezza alimentare.