Richiamati minestrone e crocchette per cani: l’allerta del Ministero

Il Ministero della Salute ha segnalato un richiamo per un lotto di minestrone e uno di crocchette per cani: quali sono e come comportarsi

iStock Lotto di minestrone richiamato, cosa fare

Negli ultimi giorni sono stati segnalati nuovi richiami di prodotti già in vendita, un tema che torna spesso quando si parla di spesa quotidiana e sicurezza alimentare. Avvisi di questo tipo vengono diffusi dal Ministero della Salute e dalle catene di supermercati per informare chi ha acquistato determinati prodotti e indicare come comportarsi in caso di rischio, anche solo potenziale.

In molti casi si tratta di misure precauzionali, ma è comunque importante controllare le confezioni che abbiamo in casa, soprattutto quando si parla di alimenti o prodotti destinati agli animali. Questa volta i richiami riguardano un minestrone surgelato a marchio Selex e un alimento secco per cani, entrambi già distribuiti nei punti vendita.

Il richiamo del minestrone Selex

Il Ministero della Salute, insieme ai supermercati A&O e Famila, ha diffuso un richiamo a scopo precauzionale relativo a un lotto di minestrone 14 verdure surgelate a marchio Selex. Il motivo indicato nell’avviso è la possibile presenza di alcaloidi del tropano, sostanze che possono finire negli alimenti a causa di contaminazioni accidentali delle materie prime.

Secondo quanto riportato da Il Fatto Alimentare, il prodotto interessato è venduto in confezioni da 450 grammi ed è identificato dal lotto L25265, con termine minimo di conservazione (TMC) 12/2027. Il minestrone è stato prodotto dall’azienda Agrifood Abruzzo Srl per Selex Gruppo Commerciale Spa. Lo stabilimento di produzione si trova a Celano, in provincia dell’Aquila, in Borgo Strada 14, 87.

Chi lo avesse acquistato è quindi invitato a non consumarlo e a riportarlo al punto vendita, dove potrà seguire le indicazioni fornite dal supermercato per il rimborso o la sostituzione. Per eventuali chiarimenti o per ottenere maggiori informazioni sul richiamo, è possibile contattare il numero verde del Gruppo Selex 800 992 992.

Il richiamo delle crocchette per cani

Oltre al minestrone, il Ministero della Salute ha segnalato anche il richiamo di un lotto di crocchette per cani con maiale Wilky Dog Adult. In questo caso, il richiamo è stato avviato a seguito di una positività alla Salmonella, un genere di batteri particolarmente insidioso, comunicata dall’Azienda Sanitaria Regionale del Molise (ASREM).

Il prodotto coinvolto è venduto in sacchi da 20 kg ed è identificato dal lotto 25C05A1P2411, con termine minimo di conservazione 24/11/2026. Sebbene il provvedimento di richiamo sia datato 23 dicembre 2025, il Ministero della Salute lo ha pubblicato sul proprio portale ufficiale solo nel tardo pomeriggio del 15 gennaio 2026.

Le crocchette richiamate sono prodotte dall’azienda Colella Trade Srl, nello stabilimento situato in contrada Camporeale S.S. 90 bis, ad Ariano Irpino, in provincia di Avellino.

Anche in questo caso, la raccomandazione è di non utilizzare il prodotto appartenente al lotto segnalato. Chi lo avesse acquistato può restituirlo al punto vendita d’acquisto, seguendo le indicazioni fornite dal rivenditore.

Come sempre in caso di richiami, il consiglio è quello di controllare con attenzione lotto e data sulle confezioni e, se corrispondono a quelle segnalate, non consumare i prodotti e riportarli in negozio.