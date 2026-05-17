Da noi… A ruota libera, le anticipazioni del 17 maggio: gli ospiti di Francesca Fialdini

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Francesca Fialdini

Un pomeriggio ricco di grandi emozioni, nuove storie e protagonisti provenienti dal mondo dello spettacolo, della musica e della fiction. È una nuova puntata di Da noi… A ruota libera: Francesca Fialdini dà appuntamento al suo affezionato pubblico domenica 17 maggio, tra musica e i grandi protagonisti del piccolo schermo (e non solo). Nel corso del pomeriggio la padrona di casa darà spazio a tanti ospiti, tra storie di rinascita e racconti capaci di lasciare il segno.

Da noi… A ruota libera, le anticipazioni del 17 maggio

Francesca Fialdini anche questa settimana accoglierà in studio tanti ospiti, che si racconteranno a 360 gradi, tra carriera e vita privata. Tra i grandi ospiti di domenica 17 maggio c’è Fiordaliso, voce simbolo della musica italiana tra gli anni Ottanta e Novanta. L’artista, diventata celebre con brani come Non voglio mica la luna, ripercorrerà insieme alla padrona di casa le tappe più importanti della sua lunga carriera, dagli esordi fino al rapporto speciale costruito con il pubblico nel corso degli anni. Reduce da una tournée in Australia, la cantante parlerà anche dei prossimi concerti che la porteranno in giro per l’Italia.

Spazio poi a Rosanna Banfi, attrice celebre presso il pubblico televisivo e teatrale, ma anche nome impegnato nella sensibilizzazione sulla prevenzione oncologica dopo la malattia affrontata nel 2009. Figlia di Lino Banfi, racconterà del legame speciale con il padre e le esperienze vissute negli ultimi anni tra televisione e spettacolo, comprese la partecipazione a Ballando con le stelle.

Gli altri ospiti di Francesca Fialdini

Nel corso della puntata di Da noi… A ruota libera, Francesca Fialdini accoglierà anche Ludovica Ciaschetti e Francesco Montanari, protagonisti del film tv Un futuro aprile, in onda il 21 maggio su Rai1 in occasione della Giornata della Legalità. La pellicola ricostruisce la strage mafiosa di Pizzolungo del 1985 e il drammatico intreccio umano nato attorno alla vicenda del giudice Carlo Palermo e di Margherita Asta.

A chiudere il talk show della domenica di Rai1, tra leggerezza e comicità è Claudio Lauretta, imitatore e trasformista conosciuto per le sue interpretazioni di personaggi celebri della politica e dello spettacolo, capace di passare con disinvoltura da Adriano Celentano a Matteo Renzi, da Vittorio Sgarbi a Donald Trump, fino a Gerry Scotti. In tempi recenti lo abbiamo visto nei panni di Gerry Scotti a Stasera tutto è possibile, con Stefano De Martino.

Quando e dove vedere Da noi… A ruota libera

La nuova puntata del format – realizzato dalla direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con Endemol Shine Italy e condotto da Francesca Fialdini e ideato da Massimo Piesco, Igor Artibani, Gaspare Baglio, Serena Castana, Francesca Fialdini ed Ernesto Marra – va in onda domenica 17 maggio dalle 17.20, subito dopo la conclusione di Domenica In con Mara Venier. Come di consueto, l’appuntamento viene trasmesso in live streaming sulla piattaforma di RaiPlay, dove rimane visibile on demand anche nei giorni successivi alla messa in onda insieme alle precedenti puntate della stagione.