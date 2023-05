Monica Caradonna a “Linea verde life”: chi è e cosa ha fatto in tv

Fonte: Ansa Monica Caradonna, chi è e cosa ha fatto in tv

Giornalista pugliese tarantina doc, Monica Caradonna sarà, insieme a Elisa Isoardi, il nuovo volto di Linea verde life, spin off dello storico programma omonimo di Rai 1 in onda il sabato a mezzogiorno. Si occupa da anni di enogastronomia, e dopo alcune esperienze sulla rete ammiraglia che l’hanno resa nota al grande pubblico, è pronta per una nuova sfida.

Chi è Monica Caradonna, il suo percorso

Classe 1975, Monica Caradonna ha conseguito la laurea all’Università di Bari nel 2001. La sua carriera nel mondo del giornalismo inizia come addetto stampa nel comune di Taranto, sua città natale, ruolo che ricoprirà anche negli anni successivi per diverse realtà e aziende del territorio.

La prima esperienza televisiva risale al 2013, con la trasmissione Ufficio Reclami, in onda sulla tv privata Studio 100. Dopo una serie di esperienza come ufficio stampa e responsabile delle pubbliche relazioni, Monica Caradonna si avvicina al mondo dell’enogastronomia e approda prima al Corriere del Mezzogiorno, dove racconta i sapori della sua terra, mentre dal 2017 organizza l’Ego Festival, uno degli eventi più importanti della regione, che contribuisce alla cultura della Puglia Enogastronomica, al mondo della ristorazione e agli operatori del settore.

Monica Caradonna, cosa ha fatto in tv

La svolta per Monica Caradonna arriva con il suo approdo in Rai: alla sua attività da giornalista enogastronomica affianca infatti la partecipazione come inviata a Camper, il programma estivo condotto da Roberta Morise e Tinto che nel 2022 le ha permesso di girare l’Italia alla scoperta delle località più belle della penisola, proponendo un diario quotidiano sulle ricchezze enogastronomiche delle varie regioni.

“Sono state settimane incredibili, faticosissime, 65 puntate in 65 città diverse. L’esperienza più bella e divertente della mia vita”, aveva raccontato al Corriere della Sera. Da allora è diventata un volto in ascesa per la rete ammiraglia: dopo il suo esordio, tra gennaio e febbraio del 2023 è alla conduzione di Linea Verde Discovery, il programma che viaggia tra cultura e tradizioni del Belpaese.

E così il pubblico, dopo averla conosciuta con Camper, l’ha apprezzata per la prima volta alla guida di un programma tutto suo. Quattro puntate tematiche, ciascuna dedicata a un prodotto, filo conduttore per conoscere i territori della campagna romana.

Ma non è finita qui: poco dopo la fine di Linea Verde Discovery, la giornalista enogastronomica si è cimentata in un’altra sfida, quella con Pizza Doc, format tutto dedicato alla regina delle tavole italiane, in onda il sabato mattina su Rai 2. Alla guida della trasmissione insieme a Caradonna, Tinto, che con lei aveva già condiviso l’avventura di Camper.

Adesso all’orizzonte c’è una nuova ed entusiasmante esperienza: la conduzione, tutta al femminile, di Linea Verde Life. Il timone, lasciato libero da Daniela Ferolla e Marcello Masi, sarà affidato infatti a Monica Caradonna ed Elisa Isoardi che torna sulla rete ammiraglia, dopo la parentesi su Rai 2 con Vorrei dirti che, programma che non ha esattamente lasciato il segno. La trasmissione è spin off dello storico programma omonimo di Rai 1, che andrà in onda nel mezzogiorno di sabato.

La vita privata

Non si conosce molto della vita privata di Monica Caradonna: la giornalista infatti sui social si limita a condividere solo scatti che la immortalano in giro per lavoro. In un’intervista a Tvblog ha dichiarato di essere single.