Elisa Isoardi incanta in bikini su Instagram. Ma il suo programma tv non convince

Fonte: IPA Elisa Isoardi in lingerie strega i suoi fan su Instagram

Elisa Isoardi si è concessa un po’ di riposo in Toscana, pubblicando alcuni scatti e video in splendide location. La bellissima conduttrice ama poter godere dei tesori delle regioni d’Italia, come dimostra il suo account Instagram. Pochi giorni fa aveva scoperto la bontà della pizza di Pepe in Grani, in Campania, mentre oggi ha deliziato i suoi fan con una foto in costume scattata in una celebre località termale, Cortona.

Elisa Isoardi splendida su Instagram

Dalla raccolta delle olive in campagna al risveglio mattutino per scoprire le galline che depongono le uova. Una Elisa Isoardi decisamente attiva, stando al suo profilo Instagram, ma soprattutto in pieno contatto con la natura.

La Toscana offre luoghi incantevoli come Bolgheri, dove la conduttrice si è concessa un drink in compagnia. Prima di lasciare la regione e far ritorno a Roma, però, momento d’assoluto relax presso uno dei centri termali rinomati di Cortona.

I suoi 600mila follower l’hanno ammirata in bikini, immersa nell’acqua calda di una piscina tutta per sé. Un momento di pace, così da ritrovarsi nel caos dei tanti impegni lavorativi: “È bello ascoltare… anche il silenzio”.

Non solo uno scatto, che mette in mostra il suo fisico e la bellezza della sala, ma anche un breve video. È possibile vederla nuotare lenta da un capo all’altro della piscina, ammirando anche parte della struttura che, tra alberi e privacy, è un vero paradiso per i sensi.

“Vorrei dirti che”: perché non funziona

La pausa in Toscana si è conclusa e, sbirciando nelle storie Instagram di Elisa Isoardi, scopriamo come sia tornata in Viale Mazzini, a Roma. È infatti impegnata con il suo nuovo programma, Vorrei dirti che, in onda su Rai 2.

La rete sta provando differenti soluzioni per intrigare il pubblico ma gli ascolti non convincono. Gli esempi deludenti non mancano, da BellaMa’ a Nei tuoi panni, fino a Una scatola al giorno. Il format della Isoardi si aggiunge all’elenco, dal momento che gli spettatori non paiono premiarlo in termini di ascolti.

Il secondo canale necessita di una soluzione per superare la soglia del 2% di share, che appare ormai come una “maledizione”. Non sembra intrigare l’idea di fondo, che consiste nell’inviare un messaggio a una persona cara tramite un piatto cucinato in compagnia di Elisa Isoardi.

Un modo per mescolare sentimenti e ricette, con tutte le persone coinvolte che si ritrovano infine a tavola insieme, lasciando libero spazio alle emozioni. Il pubblico non è però intenzionato a premiare tutto ciò. In generale, al di là del costante apprezzamento social, la carriera di Elisa Isoardi ha subito un colpo d’arresto dopo la chiusura definitiva de La prova del cuoco. Si ha l’impressione che la conduttrice abbia perso posizioni nella scala di gradimento della televisione italiana.

Si è detto tanto di lei nel corso degli ultimi anni e, stando ai commenti sui social, non mancano utenti che la ritengono un personaggio divisivo e spesso un po’ duro nell’atteggiamento. In questo non pare averle giovato l’esperienza a L’Isola dei Famosi. Per vedere decollare questo o il suo prossimo programma, dunque, potrebbe essere necessario ricreare un rapporto con il suo pubblico.