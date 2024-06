Fonte: IPA Elisa Graziani e Giacomo Raspadori

Una bellissima unione suggellata dalla nascita di una bambina: Giacomo Raspadori, uno dei ragazzi di Mister Spalletti agli Europei 2024, e la sua fidanzata Elisa Graziani formano una delle coppie più solide del nostro calcio, innamorata ormai da molti anni. È inoltre una social media manager certificata e ha un buon seguito sui social, in cui compaiono diverse foto insieme al suo compagno oltre a regalare scorci della sua vita privata da cui emergono diverse delle sue passioni.

Chi è Elisa Graziani

Nata a Bologna il 22 aprile 2002, Lady Raspadori svolge con successo la professione di social media manager per la quale è stata certificata al termine di un master. Il suo profilo Instagram è infatti piuttosto seguito e qui possiamo vedere diverse immagini che riguardano la sua vita privata, oltre all’annuncio della nascita della sua prima figlia – Camilla – che ha avuto a maggio 2024 dal giocatore del Napoli.

Ricopre inoltre il ruolo di influencer, per il quale è discretamente seguita, ed è un’appassionata di moda e di cucina, proprio come richiedono le sue origini. Certamente è nota per la sua storia d’amore con Giacomo Raspadori, che dura ormai da molti anni e che ha richiesto il suo trasferimento a Napoli, dove il suo fidanzato gioca da qualche stagione ed è una presenza fissa in campo.

La storia d’amore con Giacomo Raspadori

Elisa Graziani e Giacomo Raspadori si sono conosciuti per caso, come accade quasi sempre, grazie a una partita di beach volley in quel di Riccione, ma non si sa in quale anno ma certamente quando lui era in forze alla rosa del Sassuolo. Per amore del suo fidanzato ha lasciato la sua terra e si è trasferita a Napoli, dove ha trovato la calorosa accoglienza della tifoseria partenopea che viene dalla vittoria di uno Scudetto particolarmente emozionante che hanno atteso per 33 anni, con Diego Armando Maradona sempre nel cuore.

Un cambiamento significativo, per lei, che dalla nascita è vissuta nella sua città – Bologna – alla quale è rimasta molto legata. La famiglia si è allargata a maggio, con l’arrivo della figlia Camilla: “L’inizio di un viaggio incredibile”, aveva scritto lei, mentre a pochi giorni dal parto aveva scritto: “Non posso fare a meno di te che sei l’infinito”.

La storia d’amore con Jack Raspadori è anche tatuata sulla sua pelle. Sono infatti ben due i tatuaggi che ha voluto dedicare al suo fidanzato e oggi padre di sua figlia Camilla, venuta al mondo il 9 maggio 2024 e già al centro della loro vita. L’annuncio della sua nascita era stato dato attraverso l’immagine del fiocco che riporta il nome della piccola in primo piano: “09.05.2024. In un istante sei diventata la gioia più grande della nostra vita!”.

Raspadori è nato a Bentivoglio il 18 ottobre 2000 ed è quindi un conterraneo della sua fidanzata. La sua carriera inizia prestissimo ed è esplosa nel Sassuolo, per poi proseguire su una linea costante quand’è arrivato a Napoli. È inoltre uno dei Campioni d’Europa 2021, titolare della squadra allora guidata da Roberto Mancini, ed è uno dei punti di riferimento della Nazionale Italiana.