Fonte: IPA Gianluca Mancini

Sono una coppia da molti anni ma entrambi amano tenere riservato il loro amore: Elisa Baggiani è la moglie di Gianluca Mancini, uno dei ragazzi di Mister Luciano Spalletti agli Europei 2024, ma di lei conosciamo davvero pochissimo. Le poche informazioni che circolano derivano infatti dai rispettivi profili social in cui si contano comunque pochi post, mentre il resto emerge dalle rare interviste che rilasciano e nelle quali parlano del loro legame che dura da molto tempo e pare molto solido.

Chi è Elisa Baggiani

La moglie di Gianluca Mancini, calciatore e idolo della tifoseria giallorossa, è una ragazza splendida ma molto riservata. Le poche informazioni che si conoscono di lei derivano dai canali social che non frequenta assiduamente, preferendo un altro tipo di vita a quella che ormai conducono naturalmente molti di noi. Di certo, è legatissima alla famiglia e felice per quello che ha realizzato con l’uomo che è suo marito dal 2019 e che raggiunge in campo tutte le volte che può.

La vediamo infatti in diversi degli scatti proposti sull’Instagram di suo marito, che nella stagione 2023-2024 ha fatto letteralmente sognare la tifoseria della Roma per le sue gesta sul campo, ed è mamma di tre bambine: Lavinia, nata nel 2020, Ginevra, arrivata nel 2022 e infine Bianca che la famiglia ha accolto con grande gioia nel 2024.

Il matrimonio con Gianluca Mancini

La coppia, che si conosce da qualche anno, è convolata a giuste nozze nel 2019 con una splendida cerimonia che si è tenuta presso la Chiesa di Ognissanti a Firenze. Alla celebrazione erano presenti diversi dei suoi compagni di squadra, che si sono successivamente congratulati con loro, tra cui Leonardo Spinazzola, Lorenzo Pellegrini, Mattia Caldara e Pierluigi Gollini.

Gianluca Mancini è nato a Pontedera il 17 aprile 1996 ed è un difensore della Roma, della quale è anche vice-capitano. È il perno della difesa della Nazionale Italiana di Calcio agli Europei 2024. La sua carriera professionale inizia nelle giovanili della Fiorentina, con cui vince lo Scudetto Giovanissimi Nazionali nel 2011. Nell’estate del 2014 ha svolto un ritiro pre-campionato in prima squadra sotto la direzione di Vincenzo Montella, che lo schiera in campo per disputare numerose partire amichevoli.

Non è mai in campo con la maglia ufficiale della Viola ma riceve 4 convocazioni per l’Europa League, dove la squadra ha davvero modo di distinguersi. Gioca in Perugia e Atalanta prima di arrivare alla Roma, dove debutta il 25 agosto 2019 alla prima gara di Campionato contro il Genoa per subentrare al compagno di reparto Juan Jesus. Il 1° settembre gioca la sua prima partita come titolare nel derby contro la Lazio, dove comincia a ottenere la fiducia della particolarissima tifoseria giallorossa che oggi lo ama moltissimo.

Il 16 novembre 2018 riceve la sua prima convocazione nella Nazionale maggiore da parte di Roberto Mancini, che allora era il Commissario Tecnico dell’Italia. Esordisce in maglia azzurra il 26 marzo 2019 a 22 anni, giocando la sua prima partita che vince 6 a zero contro il Liechtenstein e che vale la convocazione a Euro2020. Il 24 marzo 2022 gioca da titolare nella partita della semifinale per gli spareggi validi per le qualificazioni ai Mondiali 2022 persa per 1-0 contro la Macedonia del Nord. Mancini è comunque uno che non molla mai, caratteristica che anche Luciano Spalletti ha intercettato. Da qui, la convocazione per gli Europei in Germania con l’Italia che debutta il 15 giugno contro l’Albania.