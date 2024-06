Fonte: IPA Chiara Nasti e Mattia Zaccagni

È la moglie di Mattia Zaccagni ma è anche una nota influencer. Lei è Chiara Nasti, napoletana verace e volto discusso dei social, sui quali lavora ormai da molti anni. La sua vita sentimentale è stata però travagliata ed è con il calciatore della Lazio e della Nazionale Italiana di Calcio agli Europei 2024 che ha ritrovato il sorriso. I due fanno coppia fissa ormai da anni e sono genitori di Thiago e della piccola Dea, attesa per la fine dei Campionati in Germania.

Chi è Chiara Nasti

Nata a Napoli il 22 gennaio 1997, ha una grande passione per la moda che esprime sui social fin da quando è giovanissima. La notorietà in quest’ambito arriva praticamente subito tramite la sua pagina Facebook in cui rilascia consigli di stile e fashion. Il suo blog arriva successivamente e da qui nasce il suo brand Chic Phobia. La sua fama si diffonde e ottiene diversi ingaggi da alcuni dei brand più noti, quali Trussardi e Armani, mentre nel 2014 prende parte a Education First dove studia e perfeziona il suo inglese. Nel 2015, ha posato in bikini per gli Italian MTV Awards.

La sua grande passione si trasforma presto in un lavoro ed è oggi una delle influencer più seguite di Instagram con oltre un milione e mezzo di follower. Nel 2016 esce il primo libro sulla sua carriera che intitola Diario di una fashion blogger. Partecipa quindi al reality di ballo Dance, Dance, Dance e nel 2018 è una delle naufraghe dell’Isola dei Famosi che aumenta la sua popolarità, insieme alla partecipazione a Uomini e Donne di sua sorella Angela.

La vita privata

Chiara Nasti ha avuto una situazione sentimentale piuttosto movimentata. Per qualche tempo, è stata al fianco del rapper Emis Killa che ha conosciuto grazie a un amico in comune. Il loro rapporto è stato tenuto riservato per diverso tempo ma si sa che si sono incontrati per la prima volta da soli in una pizzeria in Piazza Duomo. Nel 2017, inizia la sua frequentazione con il giovane imprenditore Ugo Abbamonte, con il quale ha avuto una storia fino al 2020. Trascorre quindi una bella vacanza Mykonos con il calciatore tedesco Niklas Dorsch e solo dopo il suo nome viene avvicinato a quello di Neymar, ma le voci non hanno mai trovato conferma.

Nel febbraio 2021 viene ufficializzata la sua relazione con il calciatore Nicolò Zaniolo, con il quale è comparsa spesso sui social e ha condiviso un tatuaggio. La loro storia non è però durata molto e non troppo tempo dopo ufficializza l’inizio della sua relazione con Mattia Zaccagni, dal quale ha avuto il suo primo figlio Thiago e che nel 2023 è diventato suo marito. La coppia è in attesa della seconda figlia, Dea, che Chiara Nasti dà alla luce dopo la fine dei Campionati Europei.

Il sesso del loro primogenito era stato annunciato con una grande festa allo Stadio Olimpico per la quale erano stati molto criticati. La seconda gravidanza è stata tenuta segreta per diversi mesi, benché il pancino fosse ormai evidente, ed è per loro la prima bambina.