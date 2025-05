Angela Nasti, chi è l’ex tronista e flirt di Stefano De Martino

Fonte: Getty Images Angela Nasti

Il nome non è nuovo a nessuno: Angela Nasti è stata tra i volti più popolari di Uomini & Donne, programma a cui aveva deciso di partecipare perché grande appassionata sin da bambina, con la speranza di trovare l’amore… di tempo ne è passato da allora. Nasti, sorella di Chiara, è un ex tronista e influencer: scopriamo tutto su di lei, dalla carriera alla vita privata.

Chi è Angela Nasti, l’ex tronista di Uomini e Donne

Angela Nasti è la sorella di Chiara Nasti (sposata con Mattia Zaccagni): nata il 7 maggio 1999 a Napoli, è ricordata principalmente per aver preso parte al trono di Uomini e Donne quando aveva 19 anni. Dopo l’esperienza a U&D, Angela è finita spesso al centro della cronaca rosa per i suoi legami con alcuni calciatori, tra cui Gianluca Scamacca: la loro storia è finita poco dopo l’estate del 2024, e lui ha chiesto all’ex Flaminia di sposarlo a dicembre.

La Nasti lavora come influencer, ma non solo: ha infatti creato una collezione di abbigliamento per la notte. Attivissima sui social, dove condivide parte della sua vita, è molto legata alla sua famiglia, ovvero alla sorella Chiara, al papà Enzo Nasti e alla mamma Gabriella Argento. Quando si è presentata a Uomini e Donne, si è definita una “ragazza solare, testarda e molto esigente, soprattutto con se stessa”. Determinata, trasparente, non ha mai sopportato la falsità e l’ipocrisia, preferendo dire sempre quello che pensa e in cui crede.

La vita privata e il flirt con Stefano De Martino

Per Angela Nasti, la famiglia viene sempre prima di tutto: con la sorella Chiara, che è il suo punto di riferimento, c’è il classico rapporto tra sorelle, ovvero di “amore e odio”. Nel 2019, a Uomini e Donne, aveva scelto Alessio Campoli: “Tra noi c’è stata una complicità inaspettata. A un certo punto ho iniziato a fare i conti con me stessa e ho capito che nonostante tutte queste cose belle… ho voglia di viverne altre al di fuori! Sei tu la mia scelta”. Purtroppo, la storia non è durata molto ed è finita poco dopo la fine del programma.

Nel corso degli anni, come anticipato, è spesso stata al centro della cronaca rosa per i suoi flirt con alcuni calciatori, come quello con Federico Bonazzoli, calciatore della Sampdoria, o Kevin Bonifazi, difensore del Bologna. Ha poi avuto una storia con Gianluca Scamacca: la loro frequentazione era iniziata a luglio del 2024, per poi terminare pochi mesi dopo con una crisi.

Nel 2025, a marzo è stata avvistata con Stefano De Martino (scoop lanciato dalla pagina social Very Inutil People), il popolare conduttore di Affari tuoi: tra i due ci sarebbe un flirt, ma nulla di più, stando alle parole di Alessandro Rosica. “Nessun fidanzamento, ogni tanto si divertono, ma senza impegno”. Sono stati visti in un ristorante di Sorrento e poi “paparazzati” in auto insieme. Naturalmente nessun commento di conferma da parte di De Martino o della Nasti, solo rumor che potrebbero trovare conferma (o meno), soprattutto considerando la proverbiale riservatezza del conduttore.