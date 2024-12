Angela Nasti, Scamacca è tornato con l’ex fidanzata. E Chiara si vendica pubblicamente

Fonte: IPA Chiara e Angela Nasti

Ora è ufficiale: Angela Nasti e Gianluca Scamacca si sono lasciati. Da tempo si vociferava di una rottura tra i due, che non si mostravano più insieme come la scorsa estate. Nessuna comunicazione ufficiale da parte dei diretti interessati: dall’oggi al domani le foto insieme, le interazioni e i rispettivi follow sono letteralmente spariti.

Molto più di una semplice crisi, come vociferava qualcuno: una vera e propria separazione, con nessuna possibilità di ritorno. Ma c’è di più: il calciatore è tornato con l’ex fidanzata Flaminia Appolloni, che ha amato per circa tre anni. Una scelta che ha scatenato l’ira di Chiara Nasti, influencer e sorella maggiore di Angela, da sempre molto legata all’ex tronista di Uomini e Donne.

Angela Nasti e Scamacca si sono lasciati: lui è tornato con l’ex fidanzata Flaminia

Angela Nasti e Gianluca Scamacca non stanno più insieme. Nessun annuncio ufficiale da parte dei diretti interessati ma a spoilerare l’addio ci ha pensato l’Atalanta, la squadra in cui l’attaccante gioca dal 2023. Il club ha condiviso su Instagram le foto della cena natalizia con i calciatori e Scamacca si è presentato insieme a Flaminia Appolloni. I due si sono conosciuti nel 2021 a Roma e si sono mollati la scorsa estate, poco prima che Gianluca uscisse allo scoperto con Angela. Secondo qualcuno il calciatore avrebbe tradito Flaminia proprio con la Nasti ma questa versione dei fatti non è mai stata confermata (ma neppure smentita) dai diretti interessati.

Scamacca ha condiviso lo scatto insieme alla sua dolce metà nelle sue storie social aggiungendo un cuore bianco. Il ritorno di fiamma è stato così confermato e Angela Nasti, con la quale ha trascorso tutta l’estate sembra ora solo un ricordo lontano. Lo scorso settembre i due si erano addirittura regalati un tatuaggio di coppia raffigurante un sole: “Il nostro sole splenderà sempre”, aveva scritto lo sportivo mentre la Nasti aveva risposto definendo il calciatore “la mia anima gemella”.

Chiara Nasti e la presunta frecciata alla fidanzata di Scamacca?

Flaminia Appolloni – classe 1988, una laurea in Scienze politiche e relazioni internazionali e un Master in Criminologia e responsabile commerciale – ha sempre mantenuto un profilo basso, tanto che sui social non sono presenti foto insieme a Gianluca Scamacca. Molto riservati e poco inclini alla mondanità, i due si sono amati con grande discrezione e non hanno mai fatto trapelare nulla in merito alla loro rottura e conseguente riavvicinamento.

Un ritorno di fiamma che ha scatenato Chiara Nasti, sorella maggiore di Angela e nota influencer e imprenditrice oltre che moglie del calciatore della Lazio Mattia Zaccagni. Poco dopo che l’Atalanta ha diffuso le foto di Scamacca e Flaminia, Chiara ha postato una strana storia su Instgram, piuttosto aggressiva: “Ca*** ridi che sei cornuta? Ci piace, state bene”. Per molti un chiaro riferimento all’Appolloni che, almeno per il momento, ha preferito non replicare.

Bocca cucita pure da parte di Angela Nasti che, nonostante la popolarità, ha sempre provato a non condividere troppo della sua vita privata. Per l’ex tronista di Uomini e Donne l’ennesima delusione sentimentale: prima di Gianluca Scamacca ha frequentato altri due calciatori, Kevin Bonifazi del Lecce e Pierluigi Gollini, il portiere del Genoa.