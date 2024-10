Angela Nasti e Gianluca Scamacca, perché tutti dicono che si sono lasciati

Fonte: Getty Images/IPA Angela Nasti e Gianluca Scamacca

“Crisi nera”. Così è stata descritta la storia tra Gianluca Scamacca e Angela Nasti, che potrebbero essersi lasciati. O comunque starebbero attraversando una profonda crisi. Ad avere alimentato l’indiscrezione è stato Alessandro Rosica: alcuni indizi, in effetti, lascerebbero presagire un allontanamento, dal momento in cui hanno cancellato le foto di coppia e, inoltre, hanno smesso di seguirsi su Instagram (lui continua a seguire, però, Chiara Nasti, la sorella).

Gianluca Scamacca e Angela Nasti, gli indizi sulla rottura

Era il 16 luglio quando Angela Nasti ha ufficializzato la relazione con Gianluca Scamacca. Tuttavia, un mese dopo si è già parlato di “crisi”, che poi è stata superata. Tante le foto di coppia condivise sui social, con frasi d’amore dal profondo significato, tra cui “la mia anima gemella”, un commento lasciato dalla Nasti per il calciatore. Ma perché, quindi, dopo tanto ardore, si parla di rottura? Cosa sarebbe successo?

Diverse segnalazioni sono giunte sui social, su Instagram, che è il terreno fertile del chiacchiericcio in rosa. Very Inutil People ha riportato un’indiscrezione: “Angela Nasti e Scamacca si sono già lasciati. Entrambi hanno cancellato i post in cui erano insieme e hanno smesso di seguirsi a vicenda”. Ma non è tutto, perché Scamacca ha iniziato a seguire Martina De Ioannon, la nuova Tronista di Uomini e Donne. “Crisi nera, lei è viziata”, così ha commentato, invece, l’esperto di gossip Alessandro Rosica.

La crisi anche ad agosto

La relazione tra Angela Nasti e Gianluca Scamacca è stata in crisi anche ad agosto, quando molti hanno riportato la notizia della loro rottura. Tuttavia, a pochi giorni dalla presunta separazione, il 26 agosto avevano pubblicato uno scatto insieme, a casa, smentendo categoricamente la crisi. Anche questa volta andrà così? Solamente il tempo potrà dirlo.

Per Gianluca Scamacca, Angela Nasti è stata un sostegno importante: l’attaccante dell’Atalanta ha avuto un infortunio al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, quindi si è sottoposto a un intervento chirurgico il 5 agosto. Su Instagram, il calciatore, a settembre, aveva condiviso degli scatti insieme ad Angela, celebrando quell’amore e la felicità che avevano costruito insieme.

Almeno per il momento, nessuno dei diretti interessati ha commentato la notizia. Ci sarà una smentita o una conferma? Osservando i profili, alla fine l’indiscrezione è partita dai fatti: non si seguono più, non sono presenti le loro foto. Tuttavia, c’è il precedente della crisi di agosto, in cui tutto, alla fine, è rientrato. Scamacca, prima della relazione con la Nasti, ha avuto un legame, durato per due anni, con Flaminia Apolloni, mentre la Nasti è stata impegnata con Pierluigi Gollini, Riccardo Sottil e Kevin Bonifazi.

Sorella di Chiara Nasti, che ha sposato Mattia Zaccagni e da lui ha avuto i figli Thiago e Dea, Angela è stata protagonista di Uomini e Donne nel 2019, dove ha ottenuto una popolarità che dura tutt’oggi. La relazione con Alessio Campoli, tuttavia, è finita poche settimane dopo l’uscita dal programma condotto da Maria De Filippi. Per saperne di più sulla “fine” della relazione con Scamacca, però, dovremo attendere una conferma o smentita.