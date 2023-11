Come ricreare una spa nel tuo bagno

Giornalista, scrittrice, Seo copy. Collabora con aziende per migliorarne la visibilità on line. L’arredamento è uno dei suoi temi: in cantiere una newsletter su interior design.

Creare una spa in bagno nella propria casa è un sogno per molti, un’idea che promette non solo un’estetica affascinante, ma anche un rifugio di tranquillità e benessere personale. L’introduzione di elementi che richiamano le lussuose spa ti consente di trasformare un semplice bagno in spa, un’oasi di relax e cura di sé, dove ogni dettaglio contribuisce a migliorare l’esperienza sensoriale complessiva. La luce gioca un ruolo fondamentale in questo scenario: un’illuminazione regolabile, con luci soffuse e l’uso di candele, può modulare l’ambiente, rendendolo ideale per il relax a qualsiasi ora del giorno. Non meno importante è la presenza di piante che prosperano in ambienti umidi, perché migliorano la qualità dell’aria e aggiungono un tocco di verde rilassante. Il legame con la natura è un elemento chiave per portare lo stile spa in bagno, fornendo non solo benefici estetici ma anche emotivi e di salute.

Considera anche l’utilizzo di materiali riciclati o sostenibili per un approccio eco-friendly. Questa attenzione non solo è buona per l’ambiente, ma regala anche un senso di tranquillità sapere che stai contribuendo a preservare il pianeta. Vediamo come creare una spa in bagno.

Come evocare l’atmosfera dei bagni effetto spa

Il punto di partenza per capire come creare una spa in bagno può essere la scelta dei colori e dei materiali che ti guiderà poi nella disposizione dei diversi elementi. L’armonia inizia con la scelta di una palette di colori calmanti. Dalle tonalità naturali della terra alla freschezza delle sfumature acquatiche, i richiami con il mondo della natura sono sempre i più adatti per allestire il bagno di casa come una spa. Queste nuance creano un’atmosfera accogliente soprattutto quando sono accompagnati dall’uso di materiali naturali come legno, pietra e bambù, che aggiungono una connessione con la natura e una sensazione di autenticità e calore.

Spa in bagno: quali colori scegliere

Colori e materiali hanno un impatto diretto sul tuo umore e sul livello di relax che puoi raggiungere in questo spazio spa in bagno. Ecco alcune indicazioni per scegliere colori e materiali adatti a trasformare il tuo bagno in una spa domestica

Tonalità calde e naturali: i colori come il beige, il sabbia, il grigio chiaro e le tonalità pastello sono perfetti per un ambiente rilassante. Evocano la serenità della natura e sono adatti anche a fine giornata quando vuoi rilassarti nella spa del tuo bagno e dare sollievo anche alla vista affaticata da ore di lavoro, magari al computer.

Ispirazione giungle tropicali: le tonalità che ricordano elementi naturali della giungla, come le gradazioni di verde della vegetazione, le nuance azzurrate delle acque cristalline e il marrone terracotta della terra ferrosa, sono perfetti per creare una sensazione di tranquillità che offre al tempo stesso stimoli rigeneranti.

In genere, quando si scelgono le combinazioni di colori per bagni effetto spa, si evitano i contrasti molto forti. Se hai la necessità di creare profondità puoi giocare con gli accostamenti soft, tra l’avorio e il marrone, il grigio e l’azzurro, il sabbia e il verde, che non sovraccaricano i sensi. Se desideri creare dei colori di accento per aggiungere personalità al bagno spa, puoi puntare sui colori intensi dei piccoli dettagli, come gli accessori e le spugne.

I materiali adatti per la spa in bagno

La scelta dei colori da sola non basta per creare l’atmosfera del bagno spa. L’uso del colore va accompagnato dalla scelta di quei materiali naturali che sottolineano la connessione con la natura e la sensazione di autenticità, calore e relax che deve assicurarti un bagno di casa progettato come una spa. Legno, pietra e bambù sono i materiali naturali da privilegiare nel tuo progetto di bagno spa. Il legno, sia nelle tonalità più chiare e calde, che evocano ambientazioni da saune nordiche, che quello scuro associabile ai rituali wellness di stile orientale, è perfetto per il pavimento, per rivestire porzioni di parete magari con lo stile cannettato di grande tendenza, e per gli accessori. Anche le pietre naturali come il marmo o l’ardesia possono essere usate per le superfici, per gli interni doccia e per arricchire il bagno spa di dettagli decorativi.

Le superfici riflettenti e lucide, come le piastrelle candide e le lastre di vetro, aiutano a riflettere la luce e contribuiscono a dare una sensazione di maggior spazio e di pulizia. Materiali come bambù e rattan aggiungono un tocco esotico e sono perfetti per gli accessori del bagno spa: dai lampadari ai porta oggetti, dalle tende per la finestra ai piccoli mobili come sgabelli o scaffali.

Ricorda, la coerenza è la chiave. Mantenere un tema cromatico e una scelta di materiali che convivono armoniosamente ti aiuterà a realizzare un’atmosfera rilassante e avvolgente proprio come in una vera spa.

Bagni effetto spa con vasca o con doccia?

Il cuore dell’esperienza spa è la vasca da bagno e/o la doccia. I bagni con una jacuzzi sono la tua passione? Per creare una spa in bagno non puoi fare a meno dell’idromassaggio? Oggi ci sono tanti diversi brand che offrono vasche idromassaggio di ogni misura e modello dotate di bocchette che fanno ribollire delicatamente l’acqua così che il suo massaggio lenitivo e tiepido ti regali relax.

Se non hai spazio o al contrario ne hai parecchio, considera la possibilità di installare nel bagno spa una moderna doccia multifunzione. I getti d’acqua che imitano una pioggia naturale possono trasformare il rituale quotidiano della doccia in un momento di puro relax.

Se devi scegliere tra vasca o doccia per trasformare il bagno di casa come una spa, fai prima qualche considerazione.

Una vasca idromassaggio è l’ideale per un’esperienza spa completa. Le bocchette d’acqua e d’aria forniscono un massaggio rilassante e possono aiutare a ridurre lo stress e i dolori muscolari. Puoi scegliere una vasca con un design ergonomico che supporti comodamente la schiena e il collo. Alcune sono progettate addirittura con sedili integrati o con forme che si adattano meglio al corpo e che trovano posto nello spazio di qualsiasi bagno. Prima di scegliere la vasca, considera i materiali di cui è fatta: l’acrilico rinforzato e la ghisa smaltata sono durevoli e mantengono anche meglio il calore dell’acqua.

è l’ideale per un’esperienza spa completa. Le bocchette d’acqua e d’aria forniscono un massaggio rilassante e possono aiutare a ridurre lo stress e i dolori muscolari. Puoi scegliere una vasca con un che supporti comodamente la schiena e il collo. Alcune sono progettate addirittura con sedili integrati o con forme che si adattano meglio al corpo e che trovano posto nello spazio di qualsiasi bagno. Prima di scegliere la vasca, di cui è fatta: l’acrilico rinforzato e la ghisa smaltata sono durevoli e mantengono anche meglio il calore dell’acqua. Se vuoi concederti tutti i lussi dei bagni effetto spa, puoi installare una di quelle vasche di alta gamma con sistemi di riscaldamento che mantengono l’acqua calda per più tempo, garantendo un bagno prolungato senza perdite di calore.

che mantengono l’acqua calda per più tempo, garantendo un bagno prolungato senza perdite di calore. Installare una doccia multifunzione è un’ottima idea per vivere l’esperienza di una spa nel bagno di casa, anche quando hai poco tempo a disposizione. Una doccia con diverse opzioni di getto, come pioggia, nebulizzazione o idromassaggio, può trasformare la doccia quotidiana in un’esperienza lussuosa.

è un’ottima idea per vivere l’esperienza di una spa nel bagno di casa, anche quando hai poco tempo a disposizione. Una doccia con diverse opzioni di getto, come pioggia, nebulizzazione o idromassaggio, può trasformare la doccia quotidiana in un’esperienza lussuosa. Nei bagni effetto spa, vale la pena di installare un pannello doccia termostatico che permette di controllare con precisione la temperatura e la pressione dell’acqua. Se poi hai spazio, una panca o una seduta all’interno della doccia può aumentare il comfort, specialmente se si desidera rilassarsi sotto l’acqua calda per periodi più lunghi e non ti farà rimpiangere i bagni con jacuzzi. Per creare una spa in bagno con uno stile moderno, scegli la doccia walk-in meglio se con pareti in vetro senza cornici che regala luce e spazio creando un ambiente più aperto e rilassante.

che permette di controllare con precisione la temperatura e la pressione dell’acqua. Se poi hai spazio, una all’interno della doccia può aumentare il comfort, specialmente se si desidera rilassarsi sotto l’acqua calda per periodi più lunghi e non ti farà rimpiangere i bagni con jacuzzi. Per creare una spa in bagno con uno stile moderno, scegli la meglio se con che regala luce e spazio creando un ambiente più aperto e rilassante. Doccia o vasca che sia nel tuo bagno spa, fai sempre molta attenzione ai rubinetti e miscelatori che installi. Al di là del design, è importante verificare la loro funzionalità: i migliori offrono il controllo della temperatura e il flusso variabile per un’esperienza personalizzata.

La luce illumina il bagno di casa come una spa

L’illuminazione gioca un ruolo cruciale nel creare un’atmosfera rilassante che porta il mood della spa in bagno. Per ottenere l’illuminazione ideale dovresti installare delle luci con un sistema dimmerabile per controllare l’intensità. Questo ti permette di variare l’atmosfera a seconda del momento della giornata o del tuo umore. Scegli luci a LED per una distribuzione uniforme dell’illuminazione.

Di solito, in casa si predilige il colore di luce più tendente al giallo, però in bagno la luce fredda bianca (mai azzurrata) può essere confortevole e funzionale. Molto dipende anche dal colore e dal materiale scelto per rivestire le pareti del bagno di casa come una spa.

Aggiungi sempre delle luci nascoste dietro gli specchi, sotto le mensole o nei controsoffitti per avere una luce d’ambiente, soffusa che non abbaglia. Questa tipologia di illuminazione è accogliente e aggiunge un tocco di eleganza al bagno. Oltre alle luci funzionali accanto e sopra lo specchio, necessarie per prendersi cura della pelle del viso e per il make-up, considera la giusta luminosità anche per la zona vasca e/o doccia. Assicurati che entrambe le aree siano bene illuminate, per sicurezza e funzionalità, ricorda che se devi mettere delle luci come i faretti direttamente nel box doccia, devi utilizzare i led specifici per aree umide.

Il tocco green dei bagni effetto spa

Per arredare il bagno di casa come una spa ti aiutano anche le piante che contribuiscono a creare la giusta atmosfera. Scegli quelle che amano gli ambienti umidi come il bagno. Felci, orchidee, pilea, anthurium e peace lily sono ottime varietà di piante. Considera la dimensione e la collocazione delle piante: a seconda dello spazio disponibile potrai mettere qualche piccolo vaso su una mensola, una pianta più grande in un cesto sul pavimento oppure piccoli vasetti con piante ricadenti accanto alla vasca da bagno. Oltre a ripulire l’aria, le piante regalano sensazioni di bellezza e naturalità necessarie per creare i benefici di una spa in bagno.

Tessili e organizzazione stile bagno spa

Nel decidere come creare una spa in bagno conta molto anche l’organizzazione e la scelta dei tessili che hanno un ruolo fondamentale nel definire l’atmosfera e il livello di comfort. Per arredare una spa nel bagno di casa come un santuario di pace e ordine, devi dare la precedenza ai mobili che ti permettono di mettere ogni cosa al suo posto. Utilizza contenitori, cestini o mensole così che sia più facile tenere in ordine prodotti da bagno, asciugamani e accessori. Punta sui materiali come il bambù o il rattan per aggiungere un tocco di naturalezza. La chiave è sempre la semplicità: meno disordine visivo porta a una maggiore serenità mentale.

Per quanto riguarda la scelta dei tessili, lasciati guidare dalla qualità e dalla sensazione al tatto. Asciugamani morbidi e soffici, accappatoi di lusso e tappetini confortevoli sotto i piedi possono trasformare un bagno ordinario in un’esperienza simile a quella di una spa. Optare per tessuti di alta qualità garantisce un’assorbenza superiore e una sensazione piacevole sulla pelle. Il colore degli asciugamani e degli altri tessili può seguire la palette del bagno, mantenendo l’armonia visiva. Anche i piccoli dettagli contano. La scelta di un accappatoio che si coordina con l’ambiente può sembrare cosa da poco, in realtà contribuisce a produrre sensazioni invitanti di un luogo piacevole dove tutto è perfettamente curato.