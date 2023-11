Rifugio Val Formica Luxury Resort: momenti a due che non si dimenticano

Quando senti il desiderio di fare un’esperienza speciale di romantico benessere, prenditi tempo per due e scegli una fuga in montagna al Rifugio Val Formica Luxury Resort: troverai tutto ciò che desidera il tuo cuore! Al confine tra Veneto e Trentino, a quota 1653 m In località Cima Larici sull’Altopiano di Asiago Sette Comuni questo luogo romantico è immerso in uno splendido contesto naturale circondato da montagne ricche di fascino. Qui sanno bene come coccolare te e il tuo partner: le camere e le suite arredate in un raffinato stile montano sono una diversa dall’altra e sono state progettate per stimolare il tuo benessere, con ambienti spaziosi, colori e materiali che fanno assaporare un’atmosfera esclusiva e vivere momenti emozionanti. Mettici l’intimità della spa riservata esclusivamente agli ospiti del Resort, le viste panoramiche sulle montagne, il relax sotto i raggi del sole negli spazi dedicati, la bellezza del cielo stellato che avvolge la valle, la cucina tipica del ristorante con piatti montani e proposte gourmet, e il tutto si tradurrà in momenti speciali che restano come ricordi indelebili.

Il centro benessere e le suite con spa privata

Il Rifugio Val Formica Luxury Resort offre tutto il necessario per ritrovare l’equilibrio interiore, a partire dall’area wellness con sauna finlandese, bagno turco, docce emozionali, relax con sdraio e tisane che in un’ideale simbiosi tra benessere alpino e classico fa respirare profumi di montagna e fragranze tropicali. A disposizione anche due romantiche suite impreziosite da una spa privata ad uso esclusivo, con vasca idromassaggio biposto, sauna ad infrarossi, cromoterapia e un delicato sottofondo sonoro che stimola un totale relax.

Piacere per il palato

Poiché il benessere passa anche dal palato, nel Rifugio Val Formica Luxury Resort la cucina del ristorante ti delizierà con piatti squisiti, che celebrano la tradizione culinaria locale ma non solo, accompagnati da una pregiata selezione di vini nazionali. Il menù, che cambia con le stagioni, ti offre l’opportunità di esplorare sapori nuovi e abbinamenti inediti, appagando il palato.

Puoi fare tanto o … niente!

Il soggiorno nel Rifugio Val Formica Luxury Resort offre la possibilità di totale relax o di rigeneranti esperienze nella natura: si può fare tutto, non si deve fare nulla. Puoi godere delle bellezze naturalistiche di Cima Larici in base alla stagione, con semplici passeggiate nei dintorni, o escursioni tra le più belle cime dell’Altopiano di Asiago, pedalate in e-bike accarezzati dall’aria pura e frizzantina, uscite notturne al chiaro di luna o con il cielo stellato. Oppure attività sulla neve: ciaspolate, sci, snowboard grazie alla Ski Area Val Formica posizionata proprio a ridosso del Rifugio, con 4 piste blu e rapidi impianti di risalita per divertirsi con semplicità.

Lasciati viziare con tutto il comfort che desidera il tuo cuore, se stai cercando un’esperienza romantica da condividere con la tua dolce metà in un contesto di comfort e relax, non cercare oltre, questo è il luogo perfetto per farlo!