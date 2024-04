Raffaella Carrà, in vendita l’appartamento con nove bagni e sauna

Fonte: IPA Raffaella Carrà

Iconica, travolgente, unica: Raffalla Carrà rimarrà nella memoria della storia musicale e televisiva italiana per sempre. L’artista visse gli ultimi anni della sua vita a Roma in una casa, ora in vendita, nel quartiere di Vigna Chiara, nella zona Nord della città, più precisamente in via Nemea 21. 396 metri quadrati, nove camere da letto, nove bagni, una sauna, una palestra e una piscina. Una casa da sogno, ricca di ricordi e di storia. Scopriamone insieme tutti i segreti.

Raffaella Carrà, in vendita l’appartamento

Raffaella Carrà è morta il 5 luglio del 2021. Per la casa e i suoi interni, però, sembra che il tempo non sia passato e le stanze, come mostrano le foto dell’agenzia immobiliare Engel & Völkers che ne ha in mano la trattativa di vendita, mantengono vivo il ricordo degli ultimi anni di vita della showgirl. L’appartamento si trova nel complesso “Due Pini”, dotato di tutti i servizi tra cui la vigilanza h24, una piscina e un parco. La Carrà non fa la sola a scegliere il luogo come casa. In passato anche Gianni Boncompagni che per diverso tempo è stato il suo compagno, ha avuto un appartamento vicino alla showgirl. Il complesso si trova nel quartiere di Vigna Clara nella zona di Roma Nord, precisamente in via Nemea 21 ed è stato il rifugio della conduttrice. Ora è stato messo in vendita a una cifra davvero notevole: 2.100.000 €.

Nella casa a fare da padrona è la luce. L’appartamento è infatti caratterizzato da ampie e panoramiche vetrate, che, insieme ai colori tenui delle pareti, rendono l’interno dell’abitazione luminosissimo, caldo e accogliente. La sala living comunica con una stanza più piccola che può essere trasformata in un piccolo studio. La camera padronale, poi, è decorata con una carta da parati sui toni del rosa con disegni floreali.

L’arredamento e la magia della cucina

Tutta la casa ha un arredamento che trasuda lo stile immortale di Raffaella Carrà. I mobili sono vintage sui toni del bianco e dell’oro. Le pareti ricoperte di specchi allargano lo spazio, regalando all’occhio un respiro spaziale incantevole. Nel bagno, oltre alle finiture in marmo e la vasca idromassaggio, anche una sauna. La cucina, con uno stile essenziale, è tra le zone più caratteristiche della casa grazie al piano di lavoro in marmo e alle linee tondeggianti. Oltre a questo, all’interno dell’appartamento sono presenti anche un montacarichi che comunica con la stireria, una sala trucco, tre camere per gli ospiti e una palestra. Il tutto, insieme a un garage e a un posto auto fuori dall’appartamento.

