È morto il costumista Luca Sabatelli, la mente dietro i look più iconici di Raffaella Carrà

Luca Sabatelli è morto. Il mondo dello spettacolo e della moda piange una delle sue menti più brillanti ed estrose. Aveva 87 anni e si è spento a Milano la mattina del 14 novembre. Al suo lavoro di costumista aveva dedicato la vita, diventando un nome conosciuto e legato soprattutto alla figura iconica e immortale di Raffaella Carrà, con cui strinse un sodalizio nato ai tempi di Ma che sera, nel 1978, e durato fino alla morte della showgirl, il 5 luglio 2021. Ma non solo. Collaborò a importanti produzioni italiane per il teatro, il cinema e la televisione, realizzando abiti per attrici del calibro di Monica Vitti, Laura Antonelli, Anita Ekberg e Ursula Andress.

Chi era Luca Sabatelli

Nato il 3 dicembre 1936, coltivò il suo interesse verso la moda e la scenografia all’Accademia di belle arti di Firenze. Il lungo il suo sodalizio con Raffaella Carrà, fin dai tempi di Ma che sera (1978) con Alighiero Noschese, Paolo Panelli e Bice Valori con la regia di Gino Landi. “Credo che dal primo momento ci capimmo e iniziammo a creare con il colore l’immagine degli anni ’80”, disse Sabatelli. “Abiti di scena irripetibili, allegri, aggressivi, originali per una icona che brilla nel tempo. Come una star internazionale ha mantenuto fedelmente la sua immagine fuori dalla moda”.

Raffaella Carrà, in occasione della quattordicesima puntata di Fantastico 3, andata in onda a gennaio 1983, omaggiò proprio il suo stilista Luca Sabatelli presentandolo al pubblico così: “Ecco il colpevole di tutti i miei vestitino a sbuffo, buffetti, palloncini: mi hai fatto vestiti molto divertenti, ma anche molto femminili, sinuosi e affascinanti”. Parole alle quali lui risposte: “Sei stata bravissima a portare tutte le follie che ho fatto”.

La collaborazione con Raffaella Carrà proseguì anche a Carramba che sorpresa: “Credo che dal primo momento ci capimmo e iniziammo a creare con il colore l’immagine degli anni ’80. Abiti di scena irripetibili, allegri, aggressivi, originali per una icona che brilla nel tempo – raccontò Sabatelli proprio in merito alla loro unione professionale – Come una star internazionale ha mantenuto fedelmente la sua immagine fuori dalla moda”.

Tra i personaggi dello spettacolo con cui ha lavorato da ricordare Giorgio Albertazzi, Adriano Celentano, Gianni Morandi, Marco Vicario, Franco Brusati, Gino Landi, Pippo Baudo e Beppe Recchia.

Il ricordo di Lorella Cuccarini e Simona Ventura

La notizia della morte di Luca Sabatelli ha causato profondo sgomento nel mondo dello spettacolo. Numerosi personaggi hanno voluto omaggiare il costumista con un post sui social. Lorella Cuccarini ha scritto: “Luca, genio puro e amico, mancherai tantissimo. A te devo tutti i costumi delle mie sigle più famose: oltre quindici anni di collaborazione. Sapevi trasformare un tessuto qualunque in un abito da star. Ci eravamo visti lo scorso anno, a teatro. Ricorderò per sempre il tuo abbraccio e le tue parole. Fai buon viaggio”.

Anche Simona Ventura è intervenuto sulla sua pagina Instagram per porgere un ultimo saluto al collega e amico. Con poche parole apre uno spiraglio su un rapporto pieno, che andava ben oltre il film e la televisione: “Luca abbiamo lavorato insieme 3 anni, abbiamo fatto cose bellissime , hai visto nascere i miei figli. Non ti scorderò mai, avrai sempre un posto nel mio cuore”.