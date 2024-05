L'omaggio a Raffaella Carrà su Rai1 senza competitor: come sono andati gli ascolti tv del 25 maggio

Un sabato sera di tranquillità, con un palinsesto che ormai langue vista prossimità dell’estate e gli ascolti tv che si concentrano tutti sull’unica novità del 25 maggio: La nostra Raffaella su Rai1. L’omaggio all’artista di Bellaria, scomparsa il 5 luglio 2021, è un misto di ricordi ed emozioni che culmina con le lacrime dei protagonisti che hanno raccontato la sua vita, il suo lavoro e la grande professionalità che era solita portare sul palcoscenico. Canale5 risponde con L’album di Amici, mentre Italia1 propone Shrek. Su Rai2 è invece andato in onda FBI, mentre Rai3 lascia spazio all’approfondimento con Sapiens.

Prima serata, ascolti tv del 25 maggio: vince l’omaggio a Raffaella Carrà

Su Rai1 La Nostra Raffaella ha ottenuto 2.461.000 spettatori pari al 15,5% di share. Su Canale5 L’Album di Amici è piaciuto a 2.013.000 spettatori con uno share del 15.4%. Su Rai2 F.B.I. raduna 1.000.000 spettatori (5.9%) e F.B.I. International 946.000 spettatori (6,1%). Su Italia1 Shrek terzo totalizza 834.000 spettatori pari al 5,2%. La proposta della prima Rete vince, anche se di poco, senza troppa concorrenza ma confrontandosi con il meglio di Amici che si è concluso il 18 maggio con la vittoria di Sarah Toscano.

Su Rai3 Sapiens – Un Solo Pianeta si prende 880.000 spettatori e il 6,3%. Su Rete4 Unknown – Senza identità si prende 871.000 spettatori (5,9%). Su La7 In Altre Parole è la scelta di 1.005.000 spettatori con il 6,3%. Su Tv8 4 Hotel conquista 283.000 spettatori (1,7%). Sul Nove Accordi & Disaccordi piace a 506.000 spettatori con il 3.3%.

Access Prime Time, dati del 25 maggio

Su Rai1 Affari Tuoi di Amadeus ottiene 4.857.000 spettatori pari al 28.6%. Si tratta inoltre dei suoi ultimi giorni in Rai prima del passaggio al NOVE e dove ancora non si sa quello che farà: al momento, sono solo supposizioni. Su Canale5 Striscia la Notizia totalizza 2.669.000 spettatori con il 15,7%. Su Rai2 TG2 Post ottiene 431.000 spettatori (2,5%).

Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine incolla davanti al video 959.000 spettatori (5,7%). Su Rai3 CheSarà… si prende di 693.000 spettatori con il 4,2%. Dopo il caso Antonio Scurati, Serena Bortone attende ancora una decisione di Rai sul suo futuro all’interno dell’azienda. Su Rete4 Stasera Italia piace a 534.000 spettatori (3,3%) nella prima parte e 490.000 spettatori (2,9%) nella seconda parte. Su Tv8 4 Ristoranti è la scelta di da 389.000 spettatori pari al 2,4%. Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza conquista 268.000 spettatori (1,6%).

Ascolti tv Preserale, dati del 25 maggio

Su Rai1 L’Eredità Weekend – La Sfida dei 7 di Marco Liorni è la scelta di 2.264.000 spettatori pari al 20,4%, mentre L’Eredità Weekend ha ottenuto 3.105.000 spettatori pari al 24%. Su Canale5 Gira La Ruota della Fortuna – confermato per la prossima stagione televisiva – è piaciuto a 1.839.000 spettatori (18%), mentre La Ruota della Fortuna è stata la scelta di 2.613.000 spettatori (21%). Un ottimo risultato per il quiz che è tornato in tv nei giorni del centenario dalla nascita di Mike Bongiorno.

Su Rai2, dopo TGSport Sera (343.000 – 3.4%), Equitazione – Piccolo Gran Premio ottiene 160.000 spettatori (1,3%) e The Blacklist si prende 212.000 spettatori (1,5%). Su Italia1 Studio Aperto Mag raduna 379.000 spettatori (3,3%) e C.S.I. – Scena del Crimine raggiunge 452.000 spettatori (3,2%). Su Rai3 l’appuntamento con i TGR si prende 1.834.000 spettatori pari al 13,6%, mentre Blob conquista 717.000 spettatori pari al 4,9%. Su Rete4 Terra Amara raduna 517.000 spettatori (3,6%). Su Tv8 le prove di Formula 1 piacciono a 646.000 spettatori con il 5,8%. Sul Nove Little Big Italy ottiene 303.000 spettatori (2.6%).