Ascolti tv del 25 luglio, Temptation Island gran finale: il trionfo con 31,8% di share

Fonte: IPA Filippo Bisciglia

Temptation Island su Canale 5 non poteva che chiudere in bellezza. Filippo Bisciglia è riuscito persino a scalzare un mostro sacro come Alberto Angela. Rai 1 è stata costretta infatti a mandare in onda una sorta di ripiego, il film Un viaggio a quattro zampe.

Infatti, per evitare lo scontro diretto tra Temptation Island e Noos, la Rai ha preferito sospendere la trasmissione di Alberto Angela che non riusciva a sfondare negli ascolti e a riprogrammarlo per fine agosto, quando non ci sarà più il confronto con Bisciglia.

Rete 4 rispolvera un grande classico della cinematografia italiana, il film con Bud Spencer, Lo chiamavano Bulldozer, mentre su Rai 3 è andato in onda Il complicato mondo di Nathalie. Su Italia 1 il ritorno di Brad Pitt e Mélanie Laurent con Bastardi senza gloria.

Prima serata, ascolti tv del 25 luglio: Temptation Island fa boom con il 31,8% di share

Su Rai 1 Un viaggio a quattro zampe ha ottenuto un ascolto medio di 1.511.000 spettatori pari al 10.3% di share. Su Canale5 – dalle 21.44 alle 0.44 – la sesta e ultima puntata di Temptation Island 11 trionfa con 3.722.000 spettatori con uno share del 31.8%. Su Rai2 Wolf Call: Minaccia in alto mare intrattiene 567.000 spettatori pari al 4%. Su Italia1 Bastardi senza gloria piace a 624.000 spettatori pari al 5.1%.

Su Rai3 Il complicato mondo di Nathalie segna 606.000 spettatori e il 4.1%. Su Rete4 Lo chiamavano Bulldozer totalizza un a.m. di 703.000 spettatori (5.3%). Su La7 In Onda Prima Serata raggiunge 856.000 spettatori e il 5.9%. Su Tv8 Balla coi lupi raduna 190.000 spettatori con l’1.6%. Sul Nove I corti di Aldo Giovanni e Giacomo divertono 448.000 spettatori (3%).

Access Prime Time, dati del 25 luglio

Su Rai1 Techetechetè conquista 2.320.000 spettatori con il 15.3%. Su Canale5 Paperissima Sprint diverte 2.776.000 spettatori pari al 18.4%. Su Rai2 TG2 Post raduna 501.000 spettatori (3.3%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine piace a 1.146.000 spettatori (7.6%). Su Rai3 Caro Marziano è visto da 805.000 spettatori (5.6%) e Un Posto al Sole appassiona 1.302.000 spettatori (8.5%).

Su Rete4 4 di Sera ha raggiunto 656.000 spettatori e il 4.5% nella prima parte e 701.000 spettatori e il 4.6% nella seconda parte. Su La7 In Onda ha interessato 1.155.000 spettatori (7.6%). Su Tv8 4 Ristoranti arriva a 446.000 spettatori pari al 3%. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? ha raccolto 537.000 spettatori (3.6%).

Ascolti tv Preserale, dati del 25 luglio

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 1.977.000 spettatori pari al 22.8% mentre Reazione a Catena ha coinvolto 2.754.000 spettatori pari al 25.7%. Su Canale5, in replica, The Wall – Protagonisti ha intrattenuto 1.072.000 spettatori (13.4%), mentre The Wall ha convinto 1.670.000 spettatori (16.6%). Su Rai2, dopo TGOlimpico (420.000 – 5.3%), N.C.I.S. – Los Angeles totalizza 349.000 spettatori con il 3.6% e S.W.A.T. 426.000 spettatori con il 3.3%.

Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 264.000 spettatori (2.9%) e FBI: Most Wanted intrattiene 451.000 spettatori (3.6%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 1.773.000 spettatori (15.5%). A seguire Blob segna 679.000 spettatori (4.9%). Su Rete4 Terra Amara appassiona 456.000 spettatori (3.5%). Su La7 Padre Brown ottiene 141.000 spettatori pari all’1.4%. Su Tv8 Celebrity Chef piace a 211.000 spettatori (1.8%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 347.000 spettatori con il 2.8%.