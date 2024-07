Mélanie Laurent, chi è Shosanna in Bastardi senza Gloria

Fonte: IPA Mélanie Laurent

Bastardi senza gloria è uno dei film più riusciti di Quentin Tarantino, e la protagonista femminile della pellicola, Shosanna Dreyfus, uno dei personaggi più iconici della storia del cinema. A prestare il volto all’eroina tarantiniana è l’attrice francese Mélanie Laurent: ecco cosa sappiamo su di lei.

Chi è Mélanie Laurent, Shosanna in Bastardi senza gloria

Mélanie Laurent è l’attrice che interpreta Shosanna Dreyfus nel film Bastardi senza gloria. Nata a Parigi il 21 febbraio 1983, è figlia di un doppiatore e di un’insegnante di danza. Si avvicina giovanissima al mondo del cinema, debuttando nel 1998 grazie a Gérard Depardieu nel film Un pont entre deux rives. Seguono diverse produzioni francesi di successo, come Baciate chi vi pare (2002), Tutti i battiti del mio cuore (2005) e soprattutto Je vais bien, ne t’en fais pas (2006), che le vale il Premio César come Miglior promessa femminile. La svolta arriva nel 2009, quando Quentin Tarantino la sceglie come protagonista del suo film Bastardi senza gloria. Quello stesso anno, bissa il successo interpretando una violinista francese in Il concerto del regista rumeno Radu Mihăileanu.

Fonte: IPA

Nel 2010 interpreta un’infermiera in Vento di primavera di Roselyne Bosch, e l’anno successivo viene scelta come madrina del Festival di Cannes e come volto del profumo Hypnotic Poison di Christian Dior. Tra le sue pellicole di maggior successo ci sono anche Now You See Me – I maghi del crimine (2013); Enemy di Denis Villeneuve (2013); Mia e il leone bianco (2018) e By the Sea, accanto a Brad Pitt e Angelina Jolie. Mélanie Laurent è anche regista e musicista: ha diretto sei film e pubblicato un disco, En t’attendant.

Per quanto riguarda la vita privata, l’attrice ha avuto una relazione con il collega Julien Boisselier, terminata nel 2009. Nel 2013 ha rivelato di essersi sposata ma ha rifiutato di rivelare il nome del compagno, spiegando che si tratta di un tecnico del cinema. La coppia ha due figli: Leo, nato nel 2013, e Mila, nata nel 2019.

Mélanie Laurent e l’incontro con Quentin Tarantino

Bastardi senza Gloria, diretto da Quentin Tarantino, racconta la storia di Shosanna Dreyfus, una giovane ragazza ebrea che, grazie a un colpo di fortuna, riesce a sfuggire alla decimazione della sua famiglia per mano del crudele tenente Landa. Anni dopo, ormai adulta, ha la possibilità di vendicare i suoi genitori e tutta la sua gente, ormai pesantemente discriminata dal regime nazista.

Per ottenere il ruolo che le ha regalato la notorietà, Mélanie ha dovuto superare ben quattro provìni ed un test molto particolare: l’attrice ha raccontato che Quentin Tarantino l’ha invitata a casa sua per circa dieci giorni affinché imparasse l’arte di proiettare vecchi film, proprio come il personaggio che avrebbe dovuto interpretare sul grande schermo. Quando le fu comunicato che era stata scelta, non ci pensò due volte ad accettare: “E’ da quando avevo quattro anni che sognavo di uccidere Hitler, in pratica sono sempre stata Shosanna, molto prima di esserlo. Sono ebrea, ho letto il copione insieme a mio nonno e lui mi ha detto ‘devi assolutamente fare questo film’. Così ho accettato, non solo per me, ma anche per la mia famiglia” ha dichiarato. Il resto, invece, è storia (del cinema).