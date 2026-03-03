Gloria – Il ritorno con Sabrina Ferilli: trama, cast e dove vedere la seconda stagione

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Sabrina Ferilli torna a vestire i panni di un personaggio molto amato, quello di Gloria Grandi, in un film che nasce dal successo di una miniserie andata in onda nel 2024. Si tratta di Gloria – Il ritorno, film diretto da Giulio Manfredonia che racconta cosa è accaduto dopo la serie dedicata all’attrice fuori dagli schemi e definita come una “simpatica canaglia”.

La trama di Gloria – Il ritorno

Gloria Grandi è un personaggio molto particolare che è riuscito a conquistare il favore del pubblico e ora torna in un film che rappresenta una sorta di continuo della serie tv. Diva degli anni Novanta, osannata e amata da tutti, Gloria è una diva decaduta e disposta a tutto pur di tornare sotto i riflettori, anche a fingere una malattia.

Una scelta che le causa non pochi problemi, facendola finire persino in carcere, travolta da uno scandalo enorme e osteggiata dal pubblico. Il film riparte proprio dal momento in cui la serie si interrompe. Troviamo dunque Gloria Grandi in custodia cautelare dopo aver affermato (mentendo) di avere un tumore per rilanciare la carriera.

Se il confronto con le detenute incrina in parte il suo modo di fare spavaldo, a metterla in pericolo c’è anche la sua ex assistente Iole, pronta a pubblicare una biografia non autorizzata, svelando ombre del passato e oscuri segreti dell’attrice. Terminato il periodo di detenzione il percorso di rinascita di Gloria avrà inizio, non senza inciampi. L’attrice dovrà infatti sottoporsi a delle sedute di psicoterapia presso il dottor Rummo e svolgere lavori socialmente utili al Tufello, lo stesso quartiere di Roma da cui tanti anni prima era fuggita.

Gloria si trasferirà da suo fratello Sergio che vive col compagno Filippo. Inoltre proverà a recuperare il legame con la figlia Emma e con l’ex marito Alex.

“Mi sono un po’ stancata dei santini, dei personaggi corretti e precisi – ha confessato Sabrina Ferilli a Repubblica, parlando del personaggio di Gloria -. Mi interessano di più quelli che sbagliano e fanno fatica a ritrovarsi nei rapporti. Gloria è una simpatica canaglia, simile a tanti ruoli raccontati al maschile, mi è piaciuta tanto; è politicamente scorretta e non rientra in nessun binario. Al tempo stesso forse è il personaggio più moderno che abbia interpretato, perché deve stare dietro a tanti ruoli: moglie, amica, sorella, madre. Dietro la commedia c’è una donna presa a schiaffi a destra e a sinistra. Che fatica”.

Il cast di Gloria – Il ritorno

Sabrina Ferilli interpreta Gloria, la protagonista del film. Nel cast troviamo inoltre Sergio Assisi che interpreta Alex, Emanuela Grimalda nei panni di Iole e Luca Angeletti in quello di Sergio. Nel film recitano inoltre Claudia Gerini che presta il volto a La Bella del Tufello, Pino Strabioli alias Dottor Rummo, David Sebasti (Filippo) e Martina Lampugnani (Emma). Infine troviamo Francesco Arca che interpreta Bernardo Pace.

Dove vederlo in tv e in streaming

Gloria – Il ritorno va in onda il 3 marzo 2026 su Rai 1 subito dopo l’appuntamento con Affari Tuoi condotto da Stefano De Martino. Il film sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma gratuita RaiPlay.