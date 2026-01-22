Ascolti tv del 21 gennaio, Sabrina Ferilli si scontra con Bruno Vespa

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Quella di mercoledì 21 gennaio è stata una serata televisiva ricca di colpi di scena. Su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata di A testa alta – Il coraggio di una donna con protagonista Sabrina Ferilli che fino ad ora è ha sempre ottenuto il podio degli ascolti tv. Ma questa volta ha dovuto affrontare un mostro sacro del piccolo schermo. Infatti, su Rai 1 Bruno Vespa ha celebrato i 30 anni di Porta a Porta.

Su Canale 5 le vicende di Virginia, alias Sabrina Ferilli, tengono tutti col fiato sospeso. La preside viene arrestata per l’omicidio di Ivan, mentre il PM Gaudenzi stringe la morsa attorno a lei e a Cecilia. Nonostante una inattesa confessione la scagioni, non riesce ad arrestare il crollo della sua vita professionale e familiare. Virginia, sempre più isolata, si imbatte improvvisamente in indizi che ribaltano ogni certezza e suggeriscono un nemico invisibile, molto più vicino di quanto lei credesse.

Mentre su Rai 1 Bruno Vespa ha festeggiato i 30 anni di Porta a Porta con tanti amici vip, come anticipato anche da Fiorello, e interventi di personalità politiche.

Su Rai 2 è andato in onda Il Collegio 9, mentre su Rai 3 è tornato Chi l’ha visto? con il femminicidio di Federica Torzullo. Su Italia 1 abbiamo visto Le Iene presentano – Inside e su Rete 4 Realpolitik. Su La7 Una giornata particolare è stata dedicata allo scandalo della Banca Romana.

Prima serata, ascolti tv del 21 gennaio: Sabrina Ferilli chiude in gloria. Vespa flop

Su Rai 1 Porta a Porta – 30 anni della nostra vita incolla al piccolo schermo 945.000 spettatori pari al 7.1% di share. Su Canale5 A Testa Alta – Il Coraggio di una Donna conquista 4.034.000 spettatori con uno share del 28.2%. Su Rai2 Il Collegio intrattiene 282.000 spettatori pari all’1.7%. Su Italia1 Le Iene presentano: Inside incolla davanti al video 806.000 spettatori con il 6.9%. Su Rai3 Chi l’ha Visto? segna 1.372.000 spettatori (8.7%). Su Rete4 Realpolitik totalizza 381.000 spettatori (2.9%). Su La7 Una Giornata Particolare raggiunge 1.142.000 spettatori e il 7%. Su Tv8 Champions League – Olympique Marsiglia-Liverpool ottiene 602.000 spettatori (3.2%). Sul Nove Little Big Italy raduna 393.000 spettatori con il 2.3%. Sul 20 The Woman King fa sintonizzare 342.000 spettatori (2%). Su Rai4 Non fate infuriare l’elfo è scelto da 214.000 spettatori (1.1%). Su Iris Flight è seguito da 360.000 spettatori pari al 2.2%. Su RaiMovie Cliffhanger – L’ultima sfida sigla 234.000 spettatori (1.2%).

Access Prime Time, dati del 21 gennaio

Su Rai1 Cinque Minuti interessa 4.232.000 spettatori (21.1%) e Affari Tuoi arriva a 4.876.000 spettatori (23.4%) dalle 20:49 alle 21:43. Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (4.138.000 – 20.5%), La Ruota della Fortuna raccoglie 5.608.000 spettatori pari al 27% dalle 20:47 alle 21:54. Su Rai2 TG2 Post è la scelta di 505.000 spettatori con il 2.4%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 951.000 spettatori (4.6%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.043.000 spettatori (5.2%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.414.000 spettatori (6.7%). Su Rete4 4 di Sera raggiunge 1.079.000 spettatori e il 5.3% nella prima parte e 742.000 spettatori e il 3.6% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 2.001.000 spettatori (9.6%). Su Tv8 Champions League Live arriva a 281.000 spettatori e l’1.4%. Sul Nove The Cage – Prendi e Scappa raccoglie 562.000 spettatori con il 2.7%.

Ascolti tv Preserale, dati del 21 gennaio

Su Rai1 L’eredità – La sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.681.000 spettatori pari al 24.5%, mentre L’Eredità ha coinvolto 4.956.000 spettatori pari al 28%. Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida ha intrattenuto 1.925.000 spettatori (14.2%), mentre Caduta Libera ha convinto 2.743.000 spettatori (16.8%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (471.000 – 3.5%) e Il Viaggio della Torcia (282.000 – 2%), 9-1-1: Lone Star conquista 376.000 spettatori con il 2.3% e 9-1-1 563.000 spettatori con il 2.9%. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 489.000 spettatori (3.2%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine segna 656.000 spettatori (3.6%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.509.000 spettatori (14.1%). A seguire Blob segna 1.084.000 spettatori (5.7%), mentre Via dei Matti n° 0 sigla 843.000 spettatori (4.2%). Su Rete4 10 Minuti interessa 1.097.000 spettatori (6.3%), mentre La Promessa intrattiene 1.082.000 spettatori (5.6%). Su La7 Ignoto X raduna 259.000 spettatori pari all’1.7%. Su Tv8 4 Ristoranti conquista 339.000 spettatori (2%). Sul Nove, dopo Little Big Italy (346.000 – 2.6%), Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 822.000 spettatori con il 4.3%.