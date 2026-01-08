Ascolti tv del 7 gennaio, Sabrina Ferilli travolta dallo scandalo in prima serata

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

IPA Stefano De Martino

Le feste di Natale si sono concluse e in tv arrivano nuove fiction e nuove puntate dei programmi amati dal grande pubblico. Così, in prima serata Sabrina Ferilli ha debuttato su Canale 5 con la fiction, A testa alta. Il coraggio di una donna.

Sabrina Ferilli interpreta la preside di liceo, Virginia Terzi, che si trova travolta da uno scandalo dopo che un suo video intimo viene fatto circolare sui social.

Rai 1 ha controprogrammato il film tv Tempi Supplementari, per il ciclo Purché finisca bene. I protagonisti sono Giuseppe Zeno e Clotilde Sabatino che ci ha raccontato i segreti del set (leggi la nostra intervista).

Su Rai 2 è andato in onda la Coppa del mondo di sci alpino, mentre su Rai 3 il film La terra promessa. Su Rete 4 è tornato RealPolitik e su Italia 1 è stato trasmesso il film Safe. Su La7 a Una giornata particolare si è parlato de “Il genio italiano”, da Leonardo a Paolo Villaggio.

Intanto, dopo il successo di Affari Tuoi – Speciale Lotteria d’Italia, Stefano De Martino è tornato “al suo posto” nel prime time dove la rivalità con Gerry Scotti e la sua Ruota della Fortuna è alle stelle.

