Affari Tuoi – Speciale Lotteria Italia, le pagelle del 6 gennaio: De Martino chiama De Filippi (9), il gruppo STEP trascina (8,5)

Le Feste sono finite e "Affari Tuoi - Speciale Lotteria Italia" assegna i premi con l'estrazione finale. Ma com'è andata la serata? Le nostre pagelle

IPA Stefano De Martino

L’Epifania arriva puntuale anche in casa Rai e, come da tradizione, la Befana porta con sé doni, dolciumi, carbone in tutte le fattezze ma soprattutto milioni di euro, in una puntata di Affari Tuoi ben confezionata, familiare e con uno Stefano De Martino sempre più consapevole del proprio ruolo.

Lo Speciale Lotteria Italia del 6 gennaio non stravolge il format, non lo reinventa e non ne sente il bisogno: preferisce infatti affidarsi a una conduzione rodata, a una squadra di ospiti ormai “di casa” e al meccanismo dell’estrazione finale che si libera dalla suspence tipica di questi momenti per trasformarsi in una festa. Ed è proprio per questo che funziona. E allora, come si conviene a ogni evento televisivo che si rispetti, ecco il nostro pagellone della serata.

Stefano De Martino – Voto: 9

Non ci sarebbe bisogno di ribadirlo, ma è giusto farlo: Stefano De Martino è ormai un conduttore da prima serata a tutti gli effetti. In questo speciale appare perfettamente a suo agio, padrone della trasmissione e in grado di barcamenarsi dal registro leggero al momento istituzionale (dovuto, vista la delicatezza delle estrazioni dei seriali associati ai biglietti della Lotteria Italia) senza sbavature.

E, come sempre, non si mette mai davanti al gioco. Una qualità rara, oggi, dove la smania di protagonismo sembra essere diventata la cifra distintiva praticamente di tutti. La conduzione di quest’anno è elegante, fluida, e senza esitazioni. Di certo un anno fa era stato un bel banco di prova, che ha dimostrato di saper sfruttare portando a casa il risultato senza nemmeno sforzarsi troppo.

Gennarino – Voto: 10

Impossibile ignorarlo: Gennarino è la vera star del prime time. Immancabile, adorato, osannato da ospiti e pubblico, riesce a rubare la scena senza dire una parola. Zampetta qua e là, si lascia accarezzare ma in un attimo vola via.

La sua presenza è diventata una sorta di rito che porta sempre buone notizie. E, in questi tempi bui, non è poco.

Alessandro e Flaminia – Voto: 8,5

La manche tradizionale è affidata ad Alessandro, arrivato da Marrubiu, in Sardegna, accompagnato dalla moglie Flaminia, che per l’occasione indossa con orgoglio il costume tradizionale di Oristano. La loro partita è lineare, senza colpi di testa né scelte avventate: una strategia prudente, che li porta ad accettare l’offerta finale del Dottore e tornare a casa con 22000 euro.

Il Dottore – Voto: 7,5

Sempre invisibile ma imprescindibile per il ritmo del gioco, il Dottore gioca la sua partita con mestiere. Le offerte sono credibili e sono tante, calibrate, mai eccessivamente punitive né troppo generose. A un certo punto, fa capire che dentro il pacco numero 8 non c’è davvero niente di interessante. Il Pacco Nero conteneva infatti 200 euro: una cifra molto al di sotto di quella che i due concorrenti sardi si sono portati a casa. Pasquale Romano funziona bene anche sulla lunga distanza.

STEP (Paolantoni & Esposito) – Voto: 8

Il gruppo STEP si fa sentire eccome. Francesco Paolantoni e Giovanni Esposito trascinano la serata con una comicità ormai rodata, fatta di tempi giusti, e un feeling innato con Stefano De Martino che non hanno bisogno di essere spiegate.

Herbert Ballerina – Voto: 8,5

Ottima spalla, ormai in totale sinergia con Stefano De Martino, Herbert Ballerina si muove con sicurezza in uno spazio che conosce bene. E risponde anche all’iconico telefono rosso con il Dottore all’altro capo del filo. Quest’anno, lo troviamo dall’altra parte della barricata, lontano dagli amici di Stasera tutto è possibile che però non sono sembrati affatto smarriti.

Vincenzo De Lucia (Maria De Filippi) – Voto: 9

Vincenzo De Lucia veste i panni di Maria De Filippi. Una figura imponente, la sua, che ricorda il passato da ballerino di Stefano De Martino e un tempo ormai lontano da dove tutto è partito. “Questa è la storia di un ragazzo di Torre Annunziata semianalfabeta”, dice rivolgendosi al padrone di casa (si sarà poi pentito per l’invito?), per poi lasciarsi andare a una lettera indirizzata al 2026 appena iniziato. Che dire? Funziona sempre.

Musica dal vivo – Voto: 8

La presenza del maestro Pino Perris, storico volto di Mediaset e di Amici di Maria De Filippi, è il vero tocco di classe per tutti i nostalgici degli anni d’oro del reality e di quello che ha rappresentato per il conduttore di Affari Tuoi, da sempre legato alle sue origini artistiche. Un po’ come Peppe Vessicchio. Per noi Millennial, e oltre, è un dolcissimo ritorno al passato.

Rocco Hunt e Noemi cantano finalmente Oh ma dal vivo, dopo che per mesi abbiamo ascoltato il brano in maniera martellante, ogni sera, e ballato per ringraziare la clemenza della buona sorte. Era ora.

Estrazione finale – Voto: 9

Il momento più atteso arriva puntuale: l’estrazione del biglietto da 5 milioni di euro, venduto a Roma. La regia accompagna il momento staccando dall’altro e con una pioggia di coriandoli dorati. Perché, quando in ballo ci sono cinque milioni, basta poco. Ora possiamo dirlo: le feste sono ufficialmente finite.

Il programma nel suo insieme – Voto: 8,5

Questo Speciale Lotteria Italia di Affari Tuoi conferma la solidità del programma, ormai punto di riferimento quotidiano in access prime time. È una puntata che sa quello che vuole essere: un appuntamento popolare che ci riunisce di fronte al teleschermo, proprio come una volta.

E alla fine, tra pacchi, milioni e tradizioni, la Befana se ne va lasciando una certezza: Affari Tuoi, quando vuole, sa ancora essere un grande evento televisivo.

