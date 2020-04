Chi è Adriana, la sorella di Alessandra Celentano

editato in: da

Presente nello studio di Amici fin dalle prime edizioni del talent, Alessandra Celentano, nipote del grande Molleggiato, ha una sorella di nome Adriana. I fan del talent di Maria De Filippi, che tengono sempre alta l’attenzione sui profili social dei protagonisti del programma, l’hanno notata quando, nel dicembre 2018, la celebre coreografa ha pubblicato su Instagram una foto che le vede assieme al mare.

Su Adriana Celentano, che somiglia tantissimo alla sorella insegnante di danza classica, non si hanno molte notizie. Le uniche informazioni su di lei sono state rese note da Alessandra nel corso di un’intervista rilasciata a Oggi. La prof di danza del talent di Maria De Filippi ha rilevato che lei e Adriana convivono sotto lo stesso tetto.

Alessandra Celentano ha svelato un altro particolare interessante sulla sorella: Adriana Celentano ha 4 cani che, assieme a quelli di proprietà della celebre coreografa, portano a 8 i pelosi sotto al tetto delle due cugine di Rosita Celentano (le tre donne hanno un ottimo rapporto).

Un altro dettaglio relativo alla vita privata di Adriana Celentano riguarda la sua unica figlia, citata sempre da Alessandra nel corso dell’intervista sopra ricordata. Di lei si sa solo che si chiama Valentina, che ha 24 anni e che studia legge. Adriana, a quanto pare, è molto diversa dalla sorella. La coreografa storica del talent di Maria De Filippi ha infatti dichiarato che, molto spesso, quando sono a casa – hanno un giardino, cosa che rende oggettivamente più facile la convivenza tra i cani – lei le si rivolge ricordandole che non sono ad Amici.

Come già accennato, Adriana Celentano è una donna molto riservata e non ha un profilo Instagram. Quello che sappiamo di lei, ribadiamo, arriva dai racconti di Alessandra, con la quale ha un rapporto speciale. Adriana, infatti, è stata accanto alla sorella in diversi periodi, soprattutto quando la docente di Amici, che in passato è stata prima ballerina per le coreografie di alcuni tra i più grandi nomi del mondo della danza, ha dovuto affrontare degli interventi chirurgici e la patologia nota come sindrome dell’alluce rigido, una condizione che colpisce le articolazioni del primo dito del piede provocando, a lungo andare, forti dolori.