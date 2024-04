Fonte: IPA Alessandra Celentano

Quando si parla di lei, è impossibile non descriverla come “la Prof. temibile di Amici“. Ma Alessandra Celentano, classe 1966, con la sua lunghissima carriera, è una vera e propria istituzione e ispirazione per tutti gli appassionati della danza classica. Vi siete mai chiesti quanto è alta la Celentano? E come si tiene in forma, quali sono i suoi sport preferiti? Vi sveliamo tutto su di lei, rivelandovi i segreti dello stile sporty chic, altezza, peso e molto altro.

Alessandra Celentano, quanto è alta

Alessandra Celentano è alta 177 centimetri e pesa circa 68 kg. La temibile e bellissima Prof. di Amici è nata a Milano il 17 novembre 1966: sin da bambina, si è appassionata al mondo della danza: la sua carriera è iniziata a metà degli anni ’80, quando è entrata a far parte dell’Arteballetto. Diversi i successi raggiunti, come quando è stata maître de ballet in alcuni dei più importanti teatri in Italia, tra cui il Teatro della Scala di Milano e il Teatro San Carlo di Napoli. Il suo? Un talento naturale perfezionato con tanta, tantissima tecnica.

Fonte: IPA

Ma come si tiene in forma la Celentano? Lo ha svelato nel corso di un’intervista a TV, Sorrisi e Canzoni. “Ho passato una vita a dieta: mele, insalate… Oggi dico ai ragazzi che è importante avere un’educazione alimentare e cerco di seguirla anche io. Ma ogni tanto sgarro con patatine, pizza e il prosecco, che mi piace tanto, fresco, d’estate”. Il suo invito è ad essere moderati, a mangiare tutto pur mantenendo un equilibrio, senza rinunciare a nulla.

I segreti di stile di Alessandra Celentano

In fatto di stile, poi, la prof. di Amici è orientata sullo sporty chic. I suoi look sono sempre mozzafiato e condivide una grande passione con Maria De Filippi, ovvero per le scarpe. Durante la prima puntata dell’edizione 23 di Amici, non ha potuto fare a meno di indossare delle comodissime scarpe da tennis – must di stagione! – mostrando ancora una volta che la classe non è acqua: si può essere sporty, con un’influenza chic.

Fonte: IPA

La Maestra Celentano adora particolarmente le scarpe da ginnastica, e questo aspetto la unisce alla De Filippi: al di là delle prime serate, dove non disdegna scarpe con il tacco altissimo, Maria è una grandissima fan delle scarpe comode ma super costose. Un’altra passione della Celentano? Ama cambiare spesso stile, come quando ha stupito gli appassionati del programma con parrucche alla moda. “Anche in casa sono così: sposto spesso mobili, poltrone, letto, divano. Almeno cambiare look è meno impegnativo di spostare divani”. La passione per le parrucche è nata… negli anni ’70, da sua mamma e sua zia, ovvero Claudia Mori (la moglie di Adriano Celentano).

In ogni caso, la Celentano tiene sempre molto allo stile ed è attenta all’immagine: anche nei day time pomeridiani, possiamo ammirarla con outfit molto semplici, ma comunque curati. Alla domenica pomeriggio, invece, opta per le sneaker, che rimangono le sue predilette. Comode e perfette da abbinare a qualsiasi look, persino con completi neri o comunque scuri, come vuole la moda del momento.