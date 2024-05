Alessandra Celentano si confessa: “Ho sfiorato la bulimia”

Fonte: IPA Alessandra Celentano

Alessandra Celentano è la “maestra” più ammirata e temuta della televisione italiana, ma sotto la corazza della professionista integerrima, ha lasciato intravedere in più di un’occasiona anche una grande umanità. Complice l’uscita del suo primo libro, Alessandra si è infatti raccontata a 360 gradi in una recente intervista, parlando del rapporto con Maria De Filippi, delle critiche ricevute, e di un momento difficile in cui si è trovata a fare i conti con la bulimia.

Alessandra Celentano: “Ho sfiorato la bulimia”

Alessandra Celentano sta vivendo un momento d’oro: ben due dei suoi allievi sono impegnati nella finalissima di Amici, e da una settimana è arrivato in libreria anche la sua autobiografia Chiamatemi maestra. Disciplina, passione, curiosità e nessuna scusa. Proprio per promuovere la sua ultima fatica letteraria, l’ex ballerina ha concesso una lunga intervista a Tv Blog, in cui si è raccontata a 360 gradi.

Tra i momenti più drammatici raccontati nel volume, c’è senza dubbio quello che descrive i suoi disturbi alimentari: “C’è stato un periodo in cui ho provato a mettermi le dita in gola. Inventavo trucchetti e strategie per saltare i pasti. E poi mi abbuffavo e vomitavo, per non assorbire il nutrimento” si legge. Una confessione a cuore aperto, che fa riflettere soprattutto i detrattori della “maestra”: in molti, infatti, l’hanno fortemente accusata per i commenti severi sul peso degli aspiranti ballerini.



“Mi hanno accusata di istigare all’anoressia perché critico i corpi sovrappeso. Ma io non giro intorno alle cose: è molto peggio chi vuole indorare la pillola. Preferisco non prendere in giro i ragazzi e dire le cose come stanno, in maniera chiara e diretta, anche se so che posso essere tacciata di essere cattiva” si difende lei. C’è di più: a suo dire, Alessandra si sarebbe anche molto limitata nell’esprimere i suoi giudizi: “Mi sono sempre trattenuta. Se dovessi dire davvero tutto quello che penso sarei dura e cruda. D’altronde il mondo della danza è crudele e io l’ho capito sulla mia pelle. Ma non ho mai detto di più di quello che dovessi dire. So che quello che dico e faccio è verità, onestà, chiarezza. Non giro intorno alle cose”.

Alessandra Celentano e il rapporto con Maria De Filippi

Alessandra Celentano deve la sua popolarità al talent show Amici, in cui veste i panni di insegnante sin dal 2003. Tra le più temute, ma anche tra le più apprezzate, nel corso degli anni ha portato nella scuola allievi dal talento indiscutibile, come Anbeta, Francesco Mariottini e Leon. Nell’ultima edizione del talent si è addirittura superata, portando in finale di Amici 24 ben due allievi: Marisol e Dustin.

Eppure, nonostante l’amore per lo show che l’ha resa celebre, c’è stato un momento in cui è stata sul punto di abbandonarlo: “Quando è mancato mio padre, mia madre era già malata di Alzheimer. Ricordo di aver detto a Maria di volermene andare, ‘No, Ale‘ è stata la sua risposta. Così mi ha dimostrato una grande vicinanza” ha spiegato.

Un rapporto di stima ed affetto, quello con la De Filippi, che oggi sembra più solido che mai: le possibilità di approdare in un programma concorrente come Ballando con le stelle, assicura, sono pari a zero. “Sinceramente non ci ho mai pensato. Amici ormai per me è casa e famiglia. Sono tanti anni che son qui, ho un rapporto splendido con tutti e con Maria. E non sono una traditrice“. Insomma, i fan della Celentano possono tirare un sospiro di sollievo.