Serale Amici 25, le anticipazioni dell’11 aprile: ospiti, giudici e chi è stato eliminato

Torna il Serale di Amici 25 con tanti ospiti e sfide avvincenti fra i concorrenti: cosa è successo e chi è stato eliminato.

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IPA Maria De Filippi

Sabato 11 aprile torna in onda Amici 25 con una puntata del Serale ricca di ospiti, esibizioni, grandi emozioni e dibattiti. Le prime puntate dello show hanno visto l’eliminazione di alcuni concorrenti molto amati: chi lascerà la scuola in questo nuovo appuntamento con il programma di Maria De Filippi?

Amici 25, le anticipazioni della puntata dell’11 aprile

Grazie alle registrazioni della trasmissione sappiamo già in anticipo cosa accadrà durante il programma. A sfidarsi nella prima manche saranno la squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano contro Emanuel Lo e Anna Pettinelli. Lo scontro farà finire al ballottaggio Gard e Alessio, ma a perdere sarà quest’ultimo che sarà dunque a rischio eliminazione.

Nella seconda manche della quarta puntata del Serale di Amici 25 si confronteranno le squadre di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano contro Lorella Cuccarini e Veronica Peparini. Il team Cuccarini-Peparini avrà la meglio in questa fase. Al ballottaggio finiranno Emiliano, Elena e Caterina. Alla fine sarà Caterina a diventare a rischio eliminazione.

Nella terza e ultima manche andrà in scena di nuovo la sfida fra queste squadre. Stavolta però ad avere la meglio sarà il team di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano.

Oltre alle manche e alle esibizioni ci sarà come sempre spazio per il divertimento e per momenti di leggerezza. A regalarli sarà Alessandro Cattelan che quest’anno ha uno spazio tutto suo con il quiz Password. A mettersi in gioco questa volta saranno Anna Pettinelli e l’ospite Pierpaolo Spollon insieme ad Amadeus e Orietta Berti.

Saranno proprio la coppia formata da Berti e Amadeus a vincere. Nel momento della penitenza Rudy chiederà di poter rompere l’uovo in testa ad Anna Pettinelli in nome della loro rivalità e lei risponderà lanciandogliene uno.

Fra i momenti più interessanti ci sarà il ritorno di Isobel, ex concorrente di Amici, che tornerà nel corpo di ballo dopo aver salutato la trasmissione per partecipare a Caduta Libera con Max Giusti. Infine il guanto della maestra Celentano farà discutere e causerà attriti fra i professori come era già accaduto nelle scorse settimane.

Gli ospiti

J-Ax sarà l’ospite musicale della quarta puntata del Serale di Amici 25. Il cantante porterà nello show la canzone Italia Starter Pack, ascoltata già a Sanremo 2026. Gli altri ospiti, annunciati in settimana, saranno Orietta Berti e Pierpaolo Spollon. A far ridere il pubblico invece ci penserà Vincenzo Comunale.

Chi è l’eliminato della quarta puntata del Serale di Amici 25 (SPOILER)

Riassumendo al primo ballottaggio ci sarà la sfida fra Gard e Alessio, con quest’ultimo che finirà al ballottaggio finale, rischiando di lasciare la trasmissione. Il secondo ballottaggio sarà fra Caterina, Elena ed Emiliano, con Caterina a rischio eliminazione. Il terzo ballottaggio vedrà la sfida fra Alex e Lorenzo, con Alex che rischierà l’addio allo show.

Il ballottaggio finale della quarta puntata del Serale di Amici 25 dunque sarà fra Alessio, Alex e Caterina. Per scoprire chi verrà eliminato fra questi tre concorrenti però bisognerà attendere la puntata dell’11 aprile trasmessa su Canale 5. La notizia infatti viene comunicata sempre agli allievi quando si trovano all’interno della casetta.