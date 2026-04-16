Amici 25, Vanessa Incontrada e Luca Laurenti ospiti della quinta puntata del Serale

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Vanessa Incontrada

Vanessa Incontrada e Luca Laurenti saranno gli ospiti della nuova puntata del Serale di Amici 25. La conduttrice e lo showman saranno protagonisti dunque di diversi momenti divertenti, ma anche appassionanti durante la trasmissione.

Gli ospiti del quinto Serale di Amici 25

La quarta puntata di Amici 25 si è conclusa con l’eliminazione di Caterina Lumina che è arrivata al ballottaggio con Alex e Alessio. La cantante della squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano ha salutato il programma e Maria De Filippi, rinunciando al sogno di vincere.

Nel frattempo la De Filippi starebbe già preparando la nuova puntata del Serale. Il quinto appuntamento con Amici 25 avrà fra gli ospiti Luca Laurenti, co-conduttore di Avanti un altro con Paolo Bonolis, e Vanessa Incontrada. Gli ospiti si siederanno in studio per assistere alle esibizioni, ma soprattutto prenderanno parte a Password, il gioco di Alessandro Cattelan che quest’anno si è guadagnato uno spazio nel talent.

In giuria come sempre ci saranno Amadeus, Gigi D’Alessio, Cristiano Malgioglio ed Elena D’Amario. Secondo le prime anticipazioni gli scontri, come già accaduto in passato, non mancheranno con i giudici sempre più agguerriti e le discussioni fra i professori dello show.

L’attenzione è puntata soprattutto su Gigi D’Alessio e Anna Pettinelli, al centro di botta e risposta continui per via della loro visione differente. Una tensione che, come ha confermato il cantante napoletano, è reale. “Abbiamo camerini separati e non ci vediamo prima. Secondo me la cosa di non farci incontrare è voluta: così succede tutto in onda e i confronti sono spontanei”, ha confessato.

“Maria è una persona eccezionale: non viene per farti un’offerta se tu stai facendo il giudice da un’altra parte. Ha aspettato che io non fossi più a ‘The Voice’ e mi ha proposto di andare a fare il giudice ad ‘Amici’. Siccome è un programma che parla di musica, non ho esitato ad accettare l’invito”.

Dove e quando vedere Amici 25

La registrazione del Serale è stata realizzata giovedì 16 aprile 2026, ma la puntata andrà in onda solamente sabato 18 aprile. L’appuntamento è alle 21:20 su Canale 5. Dopo la sospensione momentanea dei pomeridiani domenicali, in settimana andrà in onda il daytime del pomeriggio, dal lunedì al venerdì alle 16:10 su Canale 5. La striscia quotidiana è una buona occasione per scoprire come i concorrenti vivono la preparazione delle esibizioni in vista del Serale.

Dopo le eliminazioni delle prime quattro puntate del Serale del talent show gli equilibri sono cambiati. Nella squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano sono rimasti Elena e Riccardo per la categoria canto e Nicola ed Emiliano per il ballo. Emanuel Lo e Anna Pettinelli hanno ancora nel loro team Gard per il canto e Kiara e Alessio per la sezione ballo. Nella squadra di Anna Peparini e Lorella Cuccarini invece ci sono ancora Angie e Lorenzo per il canto, per il ballo è invece rimasto Alex.