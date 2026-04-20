Non sorprende che quando arriva la primavera trascorriamo più tempo del solito a fissare il nostro guardaroba e a domandarci cosa indossare. I continui (e repentini) cambi di temperatura non ci aiutano in questo senso, soprattutto se il nostro obiettivo è avere un look raffinato. A risolvere i nostri dubbi arriva un capo tanto semplice quanto chic: la camicia di lino. Da indossare all day, a renderla così versatile è proprio il tessuto traspirante e fresco che puoi indossare da mattina a sera perché ti farà sentire a tuo agio e soprattutto sarà fonte di look sempre accattivanti. Il punto di forza della camicia di lino è la facilità con cui riesce ad abbinarsi senza problemi a qualsiasi capo dando vita a stili differenti con pochi gesti.
Proprio questa sua caratteristica ci spinge a definire la camicia di lino il capo statement del guardaroba primaverile tanto che è quasi d’obbligo avere più versioni della blusa nel proprio armadio. A maniche lunghe, corte oppure over le alternative sono tante e adatte a qualsiasi mood.
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La camicia di lino bianca è un evergreen
Tutte abbiamo una lista dei capi che per noi sono un must e scommettiamo che in molte di queste la camicia di lino bianca non può mancare. Perché? Perché è un capo classico e intramontabile e a renderla un evergreen è il suo animo sofisticato che la contraddistingue rendendola il fulcro di ogni outfit. Il suo minimalismo chic è il giusto compromesso per creare outfit eleganti che non rinunciano alla praticità. Il modello basic o quello dal taglio maschile sono i più ricercati perché effortless e facili da abbinare, ma puoi provare anche con un taglio più femminile con rouche e volant.
Per giocare con il look arriva la camicia di lino colorata
La camicia di lino bianco è un must, ma non l’unica da avere nel guardaroba. La primavera è fatta di colori, a cominciare proprio dal nostro look che si traduce nella pratica nella scelta di capi appunto colorati. La camicia di lino si presta perfettamente a questa declinazione, bellissime ad esempio sono quelle nelle tinte pastello, ma anche quelle in tonalità più intense come il verde o il bordeaux ideali per un look da sera. Poi se ti piace lo stile boho, nel tuo guardaroba non può mancare il modello con ricami.
La camicia di lino a maniche corte è perfetta anche in estate
È il capo jolly della primavera e non solo: la camicia di lino può essere indossata anche in estate su un paio di jeans, su un vestitino a fiori o più semplicemente con un paio di pantaloni palazzo sempre in lino, la soluzione perfetta per un’occasione speciale. Ma come resistere alle alte temperature? Optando per il modello a maniche corte che conserva intatto il suo animo sofisticato persino in questa versione. Anzi ti diciamo di più. È bellissima nella versione colorata: puoi spaziare dal classico nero o azzurro fino alle tinte pastello, conserverà un animo bon ton soprattutto se preferisci quelle con collo a rever o tondo.
Le camicie di lino over stanno bene con tutto
Con le temperature alte siamo alla ricerca di capi comodi e freschi: la camicia di lino oversize è tutto questo e molto di più perché si abbina praticamente con tutto. Stupenda con un paio di pantaloni larghi, diventa un sofisticato copricostume da sfoggiare al mare. A maniche lunghe o corte, poco importa quello che è certo che il modello over si trasforma in base ai tuoi gusti. Prova ad aggiungere una cintura in vita e in un attimo avrai un mini dress di tendenza e super femminile.