Quando la primavera inizia, la camicia di lino fa capolino nel nostro outfit perché è fresca, leggera e ha un mood sofisticato che rende unico ogni outfit

iStock La camicia di lino è il capo versatile della primavera

Non sorprende che quando arriva la primavera trascorriamo più tempo del solito a fissare il nostro guardaroba e a domandarci cosa indossare. I continui (e repentini) cambi di temperatura non ci aiutano in questo senso, soprattutto se il nostro obiettivo è avere un look raffinato. A risolvere i nostri dubbi arriva un capo tanto semplice quanto chic: la camicia di lino. Da indossare all day, a renderla così versatile è proprio il tessuto traspirante e fresco che puoi indossare da mattina a sera perché ti farà sentire a tuo agio e soprattutto sarà fonte di look sempre accattivanti. Il punto di forza della camicia di lino è la facilità con cui riesce ad abbinarsi senza problemi a qualsiasi capo dando vita a stili differenti con pochi gesti.

Proprio questa sua caratteristica ci spinge a definire la camicia di lino il capo statement del guardaroba primaverile tanto che è quasi d’obbligo avere più versioni della blusa nel proprio armadio. A maniche lunghe, corte oppure over le alternative sono tante e adatte a qualsiasi mood.

La camicia di lino bianca è un evergreen

Tutte abbiamo una lista dei capi che per noi sono un must e scommettiamo che in molte di queste la camicia di lino bianca non può mancare. Perché? Perché è un capo classico e intramontabile e a renderla un evergreen è il suo animo sofisticato che la contraddistingue rendendola il fulcro di ogni outfit. Il suo minimalismo chic è il giusto compromesso per creare outfit eleganti che non rinunciano alla praticità. Il modello basic o quello dal taglio maschile sono i più ricercati perché effortless e facili da abbinare, ma puoi provare anche con un taglio più femminile con rouche e volant.

Nonsar Camicia di lino bianca elegante

United Colors of Benetton Camicia di lino bianca classica

Haolei Camicia di lino bianca plissettata

Per giocare con il look arriva la camicia di lino colorata

La camicia di lino bianco è un must, ma non l’unica da avere nel guardaroba. La primavera è fatta di colori, a cominciare proprio dal nostro look che si traduce nella pratica nella scelta di capi appunto colorati. La camicia di lino si presta perfettamente a questa declinazione, bellissime ad esempio sono quelle nelle tinte pastello, ma anche quelle in tonalità più intense come il verde o il bordeaux ideali per un look da sera. Poi se ti piace lo stile boho, nel tuo guardaroba non può mancare il modello con ricami.

Generico Camicia di lino colorata

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La camicia di lino a maniche corte è perfetta anche in estate

È il capo jolly della primavera e non solo: la camicia di lino può essere indossata anche in estate su un paio di jeans, su un vestitino a fiori o più semplicemente con un paio di pantaloni palazzo sempre in lino, la soluzione perfetta per un’occasione speciale. Ma come resistere alle alte temperature? Optando per il modello a maniche corte che conserva intatto il suo animo sofisticato persino in questa versione. Anzi ti diciamo di più. È bellissima nella versione colorata: puoi spaziare dal classico nero o azzurro fino alle tinte pastello, conserverà un animo bon ton soprattutto se preferisci quelle con collo a rever o tondo.

Pasuda Camicia di lino a maniche corte

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Haolei Camicia di lino con collo tondo

Le camicie di lino over stanno bene con tutto

Con le temperature alte siamo alla ricerca di capi comodi e freschi: la camicia di lino oversize è tutto questo e molto di più perché si abbina praticamente con tutto. Stupenda con un paio di pantaloni larghi, diventa un sofisticato copricostume da sfoggiare al mare. A maniche lunghe o corte, poco importa quello che è certo che il modello over si trasforma in base ai tuoi gusti. Prova ad aggiungere una cintura in vita e in un attimo avrai un mini dress di tendenza e super femminile.

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