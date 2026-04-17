La cintura ti fa il look. E diventa il dettaglio trendy della primavera che sta bene con tutto. 5 modi per indossarla

La cintura da accessorio funzionale si è trasformata nel dettaglio che può cambiare il look e renderlo di tendenza

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Francesca Baranello

Giornalista e Lifestyle editor

Dopo aver frequentato un Master in Comunicazione Storica, si è appassionata al giornalismo trasformandolo da passione in professione. Per DiLei scrive di tendenze e guide all'acquisto.

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La cintura ti fa il look. E diventa il dettaglio trendy della primavera che sta bene con tutto. 5 modi per indossarla
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La cintura in primavera è l'accessorio che cambia il look

C’è stato un tempo in cui la nascondevamo, anzi eravamo disposte a indossare i pantaloni un po’ più larghi pur di non metterla. La cintura in passato era tutto tranne che di tendenza, anzi andava a rovinare il look. Ma si sa la moda cambia in continuazione e riscrive le regole che ci piaccia o no. Ed ecco che le cinture da accessorio da nascondere sono diventate il dettaglio che completa l’outfit e di cui non possiamo più fare a meno.

Aiutate anche dalla grande varietà di modelli, perché si va da quelle classiche, a quelle con fibbia in vista – in pieno revival anni ’90-2000 ovviamente – fino a quelle gioiello, ora hanno un ruolo chiave e possono essere indossate praticamente su tutto.

Non si limitano più a tenere i pantaloni ben saldi, ma si indossano sul blazer, su un cappotto o su un vestito: anche per un look serale, sta sempre bene, l’importante è saperla abbinare. Le tendenze e le celebs in questo ci aiutano molto perché possiamo sbirciare nel loro guardaroba e prendere spunto per un look trendy.

La cintura sottile si indossa con abiti e gonne

Anche se è sottile sa farsi notare, questa è la bellezza della cintura e le tendenze hanno fatto tesoro di questa caratteristica per trasformarla in un accessorio chic. La versione skinny della cintura per essere davvero di tendenza deve assolutamente essere fina e realizzata in pelle con microfibbie tono su tono o al massimo nella versione gold.

Cintura minimal su vestito
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La cintura skinny sta benissimo con il vestito

Ma veniamo al dunque, con cosa sta bene una versione così minimal e come farla risaltare al meglio? La soluzione più facile è abbinarla a un vestito, lungo o corto non ha importanza, oppure a una gonna a tubino perché il suo compito è quello di segnare il punto vita e allungare la silhouette. Proprio perché ha questo ruolo le tendenze la vogliono di un colore a contrasto rispetto al vestito, ma se sei alla ricerca di uno stile più minimal, puoi sceglierla nella stessa tonalità della gonna o del vestito così da segnare il punto vita, con discrezione. Poi se vuoi distaccarti dal mood bon ton e aggiungere un dettaglio street style al tuo outfit puoi provare a indossarla sul top, il risultato sarà anche in questo caso molto femminile.

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La cintura maschile è la migliore alleata dei pantaloni

La combo cintura e pantaloni è un grande classico lo sappiamo, perché oltre ad avere un aspetto funzionale riesce a creare otticamente una proporzione che rende la nostra silhouette più armoniosa. Un’accoppiata vincente che le tendenze hanno voluto rivisitare in chiave moderna. I classici modelli femminili possono essere messi da parte visto che adesso la cintura la prendi in prestito dal guardaroba maschile.

cintura maschile con pantalone
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La cintura maschile è perfetta con i pantaloni sartoriali come ci mostra Melissa Leong

Anche in questo caso i modelli sono tantissimi, ma quello su cui dovete puntare è la versione basic fatta di pelle e di colori neutri con fibbie gold perché è proprio la sua semplicità a farne l’accessorio passe-partout del tuo guardaroba. Sì, perché per essere trendy non devi limitarti a indossarla solo con i jeans, puoi abbinarla con qualsiasi modello. Il nostro preferito sono i pantaloni sartoriali, meglio ancora se con taglio maschile, ma va bene anche con pantaloni palazzo e perfino con i bermuda. In questo caso l’aggiunta di mocassini dà al tuo outfit uno stile genderless.

Un consiglio extra? A cambiare il look non è solo il modello, ma anche come la indossi. Una volta agganciata alla fibbia non inserirla nei passanti, ma lasciala cadere morbidamente e otterrai un look effortless davvero accattivante.

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Cintura fusciacca è un must con i blazer… e non solo

Il blazer è uno dei capi che tutte noi abbiamo nel guardaroba perché si presta a tantissimi look, ma a volte può risultare un po’ banale. A renderlo più moderno ci hanno pensato le ultime tendenze che hanno trovato una soluzione molto semplice, aggiungere una cintura, anzi una fusciacca. Questo modello come tutte le classiche cinture va a mettere in evidenza il punto vita, ma stavolta a fare al differenza è la sua altezza. Molto spessa e alta di sicuro non passa inosservata, quindi per creare un outfit strepitoso bisogna saperla posizionare nel modo giusto. Va annodata all’altezza della vita, di poco sopra i fianchi per non metterli in evidenza, ma creare un equilibrio visivo che valorizzi.

La cintura abbinata al blazer
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Corina Larpin sfoggia un outfit moderno con blazer e fusciacca a contrasto

Puoi optare per modelli ton sur ton per un effetto più armonioso, oppure osare con colori a contrasto per fare della cintura il centro del tuo outfit. Anche per quanto riguarda la scelta del blazer e della cintura non ci sono regole. Nel primo caso puoi optare per un modello over, dal taglio maschile o slim vanno tutti bene perché l’obiettivo è modernizzare. Nel caso della fusciacca puoi scegliere quella larga, in pelle, con fibbie, portarla annodata o con fiocco, qualsiasi scelta sarà quella giusta.

Però ricorda che la fusciacca è l’accessorio da avere nel guardaroba tutto l’anno, perché non si limita al blazer, puoi utilizzarlo nello stesso modo anche su un cardigan o su un cappotto l’importante è che il punto vita sia valorizzato.

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La cintura maxi e con fibbia sta bene con i jeans, in pieno stile Y2K

Potevamo parlare della cintura senza citare gli anni ’90 e 2000? Ovviamente no. Grande protagonista in quei decenni è tornata a conquistare nuovamente, in particolare nella versione maxi. Oggi come in passato può essere abbinata a jeans a vita bassa.

Cintura con fibbia
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Jennifer Fessler sfoggia un look ispirato agli anni ’90

Hanno sempre avuto come obiettivo quello di allungare otticamente le gambe senza dimenticare lo stile. Ed ecco che a distanza di anni le tendenze ripropongono le cinture con fibbie maxi che vanno a dare carattere anche all’outfit più semplice fatto di jeans e camicia o top.

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La cintura gioiello sta bene con tutto

Tra i modelli più amati e che fanno davvero la differenza ci sono le cinture gioiello che non sono mai passate di moda. Nel corso degli anni le abbiamo viste in versione minimal a catena, multifilo, logate, tutte pensate per dare un twist in più al look. Proprio per questa loro caratteristica, le cinture gioiello non conoscono davvero limiti. Possono essere indossate con un abito classico per un look da sera glam oppure con una gonna dritta per dare più sprint, ma anche trasformarsi nell’accessorio streetwear con un jeans e ottenere un risultato originale e accattivante.

cintura gioiello su jeans
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Jessica Judith ha deciso di abbinare la cintura gioiello con i jeans
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