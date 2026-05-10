I pantaloni da ''mamma in vacanza'' non sono mai stati così cool e presto anche tu sarai pronta a ricrederti

Giornalista pubblicista freelance con esperienza nel mondo della comunicazione digitale. Dal 2016 racconta e condivide online ciò che la incuriosisce e appassiona, con sguardo attento e curioso. Per DiLei si occupa di Lifestyle e Bellezza.

GettyImages Tutte indossano i Capri pants

Tremate, tremate, i Capri pants sono tornati! Dalle origini nobili con Audrey Hepburn e Jackie Kennedy negli anni ’50 e ’60, i pantaloni Capri sono passati attraverso l’esuberanza pop dei primi anni 2000 per poi sparire dai radar. La redenzione è iniziata nel 2021 con Chanel, culminando nelle passerelle SS26 sotto la stella di Dries Van Noten e Ralph Lauren dove hanno ritrovato una dignità sartoriale e architettonica.

Nel frattempo, oggi icone come Bella Hadid e Sabrina Carpenter li hanno trasformati in un must-have contemporaneo.

Anuedgis Pantaloni Capri a pois vita bassa con fascia in vita

Guardandoli in vetrina o addosso alle celeb sembrano una scelta ovvia, ma davanti allo specchio il dubbio sorge spontaneo: “E ora, come li porto senza sembrare uscita da una foto imbarazzante del 2004?”. Se ti stai chiedendo come inserire i pantaloni Capri nel tuo guardaroba quotidiano senza accorciare la figura o sbagliare proporzioni, non temere: è una sfida che si vince tutta con i dettagli.

Lee Capri pants relaxed fit in cotone

La caratteristica imprescindibile del Capri contemporaneo risiede nell’esatta collocazione dell’orlo, che deve fermarsi nel punto strategico tra la fine del polpaccio e l’inizio della caviglia, lì dove la gamba comincia naturalmente ad assottigliarsi. A differenza delle versioni puramente nostalgiche, il fit attuale esplora una struttura più definita: la vita è media o alta per slanciare il busto, bassa o bassissima per le più stilose, mentre la gamba, pur restando asciutta, concede una piccola libertà di movimento che lo distingue dal semplice leggings.

Offerta RoRox Pantaloni Capri vintage retrò vita alta

Le varianti proposte dai designer per questa stagione spaziano tra mondi opposti, rendendo il capo estremamente versatile. Se le versioni sartoriali in cady o lana leggera costruiscono un’estetica quasi architettonica perfetta per l’ufficio o gli eventi formali, il denim e i tessuti tecnici stretch restituiscono al Capri una dimensione dinamica e urbana, ideale per chi cerca un’alternativa fresca al classico jeans. Non mancano poi interpretazioni più audaci con stampe grafiche o finiture lucide, che richiamano quella sensibilità pop nata a fine anni Novanta e oggi reinterpretata con una pulizia formale inedita.

TooCool Pantaloni Capri vita bassa neri elasticizzati

L’arte di abbinare il Capri risiede tutta nel contrasto dei volumi. Poiché la parte inferiore del corpo è avvolta in una linea asciutta e interrotta, la parte superiore deve giocare con proporzioni più generose o estremamente minimali. Un blazer oversize appoggiato sulle spalle o una camicia boxy dal taglio maschile creano una silhouette moderna e sofisticata, bilanciando l’aderenza dei pantaloni. Per chi preferisce un approccio più essenziale, la classica canotta bianca a costine o una marinière leggera rimangono scelte imbattibili, capaci di evocare quell’eleganza senza sforzo che fu di Audrey Hepburn, ma con un’attitudine decisamente più grintosa.

AjeMax Capri Pants eleganti con tasche e spacchetto

Indossare questo pantalone senza mortificare la figura è infine una questione di inganni ottici e scelte strategiche. Il timore che la lunghezza cropped possa “tagliare” la gamba si risolve puntando tutto sulla continuità cromatica o sulla scelta della calzatura. Il compagno ideale è il kitten heel con punta allungata, che regala qualche centimetro di altezza senza sacrificare la comodità e affina visivamente la caviglia.

Rdruko Capri pants cargo con tasconi

È fondamentale evitare cinturini pesanti o scarpe eccessivamente accollate che creerebbero un ulteriore punto di rottura visiva. Inserire sempre il top all’interno della vita aiuta inoltre a ristabilire le proporzioni ideali del corpo, garantendo che il ritorno del Capri sia, prima di tutto, un inno a una femminilità consapevole e senza tempo.

Nina Carter Pantaloni Capri Pants slim fit in denim a vita alta con bottoncini laterali

Ecco alcuni consigli per sfruttare al meglio questo capo must have di stagione e creare tanti nuovi outfit:

Punta sui neutri per un’integrazione immediata: se è il tuo primo approccio con i Capri dopo anni, evita le fantasie troppo cariche . Scegli toni come il nero, il blu navy, il burro o il caffè. Questi colori si armonizzano istantaneamente con le camicie in popeline, i blazer e i maglioni leggeri che già possiedi, riducendo drasticamente il rischio di errore e facilitando la transizione verso questa nuova silhouette.

. Scegli toni come il nero, il blu navy, il burro o il caffè. Questi colori si armonizzano istantaneamente con le camicie in popeline, i blazer e i maglioni leggeri che già possiedi, riducendo drasticamente il rischio di errore e facilitando la transizione verso questa nuova silhouette. Sfrutta i tuoi blazer oversize per bilanciare i volumi: il Capri attuale ama il contrasto. Poiché la linea del pantalone è solitamente asciutta e lascia scoperta la caviglia, abbinarlo a una giacca maschile ampia o a un blazer strutturato rubato dal guardaroba “workwear” crea una figura proporzionata e modernissima. Il volume sopra compensa la leggerezza sotto, regalando un’aria sofisticata e meno “da spiaggia”.

Fakhanui Pantaloni Capri Pants in satin

Sperimenta con le scarpe a punta e i tacchi mini : la calzatura è il vero ago della bilancia. Per evitare l’effetto “gamba corta”, evita scarpe con cinturini pesanti alla caviglia. Preferisci ballerine a punta, slingback o i celebri kitten heels. Queste calzature allungano otticamente il collo del piede e creano una linea continua che slancia l’intera figura, rendendo il Capri perfetto anche per chi non ha l’altezza di una modella da passerella.

e i : la calzatura è il vero ago della bilancia. Per evitare l’effetto “gamba corta”, evita scarpe con cinturini pesanti alla caviglia. Preferisci ballerine a punta, slingback o i celebri kitten heels. Queste calzature allungano otticamente il collo del piede e creano una linea continua che slancia l’intera figura, rendendo il Capri perfetto anche per chi non ha l’altezza di una modella da passerella. Crea continuità cromatica per allungare la silhouette: un trucco infallibile per rendere il Capri “amichevole” verso ogni fisicità è il look monocromatico. Indossare un top dello stesso colore (o della stessa sfumatura) del pantalone evita di spezzare il corpo in troppi segmenti orizzontali. Questo crea una linea verticale fluida che inganna l’occhio, facendo apparire la figura più slanciata e l’outfit estremamente ricercato.

per allungare la silhouette: un trucco infallibile per rendere il Capri “amichevole” verso ogni fisicità è il look monocromatico. Indossare un top dello stesso colore (o della stessa sfumatura) del pantalone evita di spezzare il corpo in troppi segmenti orizzontali. Questo crea una linea verticale fluida che inganna l’occhio, facendo apparire la figura più slanciata e l’outfit estremamente ricercato. Non dimenticare il potere degli accessori “old money”: per elevare il pantalone Capri oltre il concetto di abbigliamento casual, attingi agli accessori classici. Una cintura sottile in pelle che segna la vita, un foulard annodato alla borsa o un paio di occhiali da sole ovali daranno al look quel sapore chic alla Jackie Kennedy, rendendo anche l’abbinamento più semplice (come Capri e canotta bianca) una dichiarazione di stile consapevole.

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