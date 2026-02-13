Kate Middleton, la camicia azzurra del potere che condivide con Letizia di Spagna

Kate Middleton e Letizia di Spagna hanno decretato il nuovo must have del 2027: la camicia azzurra che è il vero capo del potere

Getty Images Kate Middleton

Kate Middleton è andata in visita alla Castle Hill Academy dove ha incontrato un gruppo di bambini con cui ha chiacchierato e giocato, sfoggiando il nuovo capo del potere, ossia la camicia azzurra. Nelle stesse ore infatti Letizia di Spagna teneva la sua consueta udienza a Palazzo della Zarzuela a Madrid, dove si è presentata con una camicia azzurra.

Kate Middleton, la camicia azzurra è il nuovo capo del momento

Kate Middleton ha dato una nuova prova della sua innata eleganza, presentandosi alla Castle Hill Academy in occasione della Settimana della Salute Mentale dei Bambini con un nuovo stile preppy.

La Principessa del Galles ha optato per una giacca marrone oversize che ha indossato risvoltando le maniche e per dei pantaloni a sigaretta. E ha abbinato l’ensemble a una camicia azzurra. Un capo essenziale e versatile che può essere indossato con gonne e pantaloni più o meno casual.

Più di quella bianca, che coi giusti abbinamenti può essere portata sia di giorno che di sera, la camicia celeste è meno impegnativa ed è perfetta per un look da working girl formale quanto basta.

Getty Images

Kate ne ha scelta una in cotone, dalla forma sciancrata. È mistero sul brand. Dagli esperti di moda sono state avanzate diverse ipotesi, alcuni ritengono sia firmata Boden, altri Massimo Dutti. Se si trattasse di quest’ultimo marchio, la Principessa del Galles sarebbe doppiamente legata a Letizia di Spagna che indossa spesso capi di questa firma.

Kate Middleton e Letizia di Spagna condividono la passione per la camicia azzurra

Getty Images

Il legame è doppio, perché nelle stesse ore in cui Kate si intratteneva coi bambini, Letizia di Spagna teneva la sua consueta udienza a Palazzo. Per questi impegni la Reina opta per look formali ma essenziali. In questo caso, ha indossato una camicia azzurra, dal tessuto lucido, con grossi bottoni ravvicinati in madreperla. Si tratta di una new entry nel suo guardaroba e anche in questo caso il brand non è noto.

Letizia ha abbinato la camicia celeste a un paio di pantaloni grigi, che ha indossato per la prima volta dieci anni fa, firmati Carolina Herrera.

Getty Images

Letizia e Kate hanno indossato outfit diversi ma con almeno un paio di punti in comune: la scelta di indossare i pantaloni, più pratici e che denotano sicurezza in sé e nel proprio ruolo, e la camicia azzurra che è il nuovo must have del 2027.

Kate Middleton e Letizia di Spagna, dopo il tailleur pantaloni ecco il nuovo capo del potere

Quando Kate Middleton e Letizia di Spagna optano per gli stessi capi, questi diventano immediatamente essenziali nel guardaroba di qualsiasi donna elegante e di potere.

Getty Images

È stato così per la camicia col fiocco al collo, anche se la prima a renderla di tendenza è stata Lady Diana. Stessa sorte per il tailleur pantaloni, un outfit considerato poco appropriato per Principesse e Regine fino a qualche anno fa, ma che la Principessa del Galles e la Reina, col contributo di Rania di Giordania, hanno definitivamente sdoganato.