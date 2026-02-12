Kate Middleton cambia stile, maxi giacca e dettaglio inaspettato

Kate Middleton cambia look e sceglie lo stile preppy: maxi blazer, pantaloni a sigaretta. E un accessorio del tutto inusuale per lei

Getty Images Kate Middleton

Kate Middleton è riapparsa in pubblico per visitare la Castle Hill Academy a New Addington, Croydon, in occasione della Settimana della salute mentale dei bambini 2026, confermandosi Principessa dei bambini. Ma quello che ha stupito tutti è stato il suo deciso cambio di stile che comprende un accessorio inaspettato.

Getty Images

Kate Middleton, la nuova passione per il marrone

Sembra proprio che Kate Middleton abbia eletto colore dell’anno il marrone. Gli ultimi outfit sfoggiati, per quanto fossero molto diversi tra loro, avevano il comune la tonalità cioccolato, in sfumature e gradazioni diverse. Abbiamo visto la Principessa del Galles indossare un lupetto e pantaloni marroni, sotto un cappotto optical in visita ad aziende tessili e poi sfoggiare un look total brown molto formale per incontrare il nuovo Arcivescovo di Canterbury.

Pochi giorni dopo, eccola di nuovo in pubblico con una mise marrone, decisamente più casual. O meglio, come l’hanno definita gli esperti di moda, preppy.

Kate Middleton, il nuovo stile preppy

D’altro canto, l’occasione era perfetta per sfoggiare un’immagine di sé più informale e semplice. Infatti, Kate ha incontrato i bambini che frequentano la Castle Hill Academy, ha parlato e giocato con loro. Dunque, era necessario presentarsi con un look alla mano che richiamasse l’ambiente scolastico e accademico.

Da qui la scelta di ispirarsi allo stile preppy. Questa tendenza nasce negli anni Settanta nei college nordorientali degli Stati Uniti. Ispirato alle divise perfette di quegli istituti, l’abbigliamento preppy prevede blazer, spesso in tweed, maglioni con scollo a V, pantaloni a sigaretta, gonne a pieghe e scarpe basse, ballerine o mocassini.

Getty Images

Kate si è attenuta in modo preciso a quel tipo di look, indossando a maxi giacca strutturata “Founder” di Petar Petrov, una paio di pantaloni a sigaretta color cioccolato, leggermente più scuri del blazer che portava con le maniche arrotolate sopra i polsi, e una camicia celeste.

Kate Middleton, la scelta insolita dei mocassini

Un outfit sicuramente molto chic. Ma ad attrarre l’attenzione di tutti sono state le scarpe. Infatti, forse per la prima volta da quando si è sposata con William, Kate ha indossato dei mocassini. Si tratta dei Nya Penny Loafers di Boden.

Getty Images

La Principessa di solito preferisce le classiche décolleté. Le sue preferite sono firmate Gianvito Rossi e lei ne ha di tutti i tipi e colori. In inverno porta anche gli stivali con il tacco alto. Quando invece sono necessarie le scarpe basse, opta per delle sneaker. Perciò ha stupito tutti quando, scendendo dall’auto, ha svelato i suoi nuovi mocassini che ha portato rigorosamente con delle calze di nailon color carne.

Kate Middleton, gli orecchini a goccia

Il suo look prevedeva gioielli semplici. Kate ha scelto gli orecchini pendenti a goccia con topazio blu di Kiki McDonough e la collana con granato di Bali in oro 9 carati e la pietra portafortuna di gennaio, il mese in cui è nata, di Auree Jewellery. Anche il make up era naturale con ombretto marrone e labbra rosa. Mentre i capelli erano pettinati con grandi boccoli.