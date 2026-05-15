Kate Middleton, il dettaglio più toccante del suo viaggio in Italia

Kate Middleton ha indossato un outfit altamente simbolico durante l'ultimo giorno a Reggio Emilia: la giacca di Blazé Milano ha un significato toccante

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Kate Middleton a Reggio Emilia, svelato il segreto del bracciale misterioso

Kate Middleton è tornata in Inghilterra, ma la visita in Italia di due giorni ha avuto per lei un significato fondamentale che ha voluto celebrare con l’ultimo look indossato a Reggio Emilia. Il dettaglio della giacca di Blazé Milano ha valore altamente simbolico.

Kate Middleton, il significato della giacca

Giovedì 14 maggio Kate Middleton si è presentata ai suoi appuntamenti di Reggio Emilia con un completo bianco, molto romantico, che ha abbinato a una giacca gessata di Blazé Milano. Come sempre i suoi look sono studiati fino all’ultimo dettaglio, non soltanto a livello stilistico. In altre parole, Kate non indossa semplicemente quello che le piace o quello che impone il dress code, ma con i suoi outfit veicola un messaggio preciso.

Lo ha fatto col tailleur azzurro con cui è arrivata a Reggio Emilia, per omaggiare l’Italia e lo ha fatto con il blazer a righe, firmato Blazé Milano.

Quella giacca infatti la Principessa del Galles l’aveva già indossata in una circostanza molto particolare, ovvero nel ritratto del giugno 2024 quando aveva dato il primo aggiornamento dopo l’annuncio nel marzo di quell’anno di avere un cancro.

Quasi due anni fa, la Principessa del Galles indossava il blazer beige in un ritratto scattato da Matt Porteous sotto un albero a Windsor. La foto accompagnava un messaggio in cui dava aggiornamenti sulla malattia, per fortuna positivi. Aveva affermato di stare facendo “buoni progressi” ma di non essere ancora “fuori pericolo”. Nel settembre 2024, la Principessa Kate ha annunciato di aver completato il ciclo di chemioterapia e a gennaio 2025 aveva dichiarato che il cancro era in remissione. Da quel momento la moglie di William è tornata progressivamente alla vita pubblica.

Il viaggio a Reggio Emilia segna un altro importante passo verso la normalità. Infatti, si è trattato del primo tour all’estero dopo la malattia. Kate ha scelto personalmente di venire in Italia, poiché voleva apprendere il Reggio Approach per poterlo applicare al suo programma per l’infanzia, Shaping Us.

Kate Middleton, il viaggio in Italia è una svolta

Con il viaggio in Italia, è come se Kate abbia chiuso un cerchio. Il cancro ha segnato profondamente la sua esistenza e quello della sua famiglia. Il graduale ritorno alla normalità si compiuto con questa visita a Reggio Emilia.

“È un passo importante nel percorso di guarigione della principessa. Trae grande gioia da questo lavoro”, ha dichiarato un suo collaboratore. “Credo sia giusto che il suo primo viaggio internazionale dopo la malattia sia incentrato su una causa che si impegna a sostenere per i decenni a venire e che rappresenta una questione reale su cui desidera accendere i riflettori”.

Il viaggio della Principessa del Galles a Reggio Emilia rappresenta un “momento davvero significativo per lei“, in quanto le consente di approfondire il suo impegno nel settore dell’educazione della prima infanzia, come spiegato dai suoi collaboratori.

Kate ha indossato lo stesso blazer durante la visita all’Ospedale di Colchester nel luglio 2025, dove ha parlato delle difficoltà nella fase successiva al trattamento contro il cancro.